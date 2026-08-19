ДОМ ПАШКОВА
ДОМ ПАШКОВА - памятник архитектуры классицизма в Москве, бывшее главное здание городской усадьбы.
Входит в комплекс зданий Российской государственной библиотеки. Дом Пашкова - одна из вертикальных доминант центра Москвы; находится на Ваганьковском холме. Ориентирован фасадом на Боровицкую башню Кремля. Построен в 1784-1788 годах по заказу дворянина П. Е. Пашкова (1721- около 1790 годы). Традиционно приписывается архитектору В. И. Баженову.
После смерти П. Е. Пашкова домом стал владеть его двоюродный брат - бригадир А. И. Пашков (1734-1809 годы), который расширял и украшал дом, а затем (до 1839 года) его потомки.
В основе композиции - сочетание центрального корпуса и симметричных боковых флигелей, стоящих на высоком, прорезанном арками рустованном цоколе. Бельведер подчёркивает центральную ось и ступенчатое нарастание объёмов. На территории парадного двора (имеет воронкообразную композицию; со стороны арки въездных ворот создаёт эффект обратной перспективы) - церковь Николая Чудотворца в Старом Ваганькове (главный объём сложился за несколько строительных периодов: белокаменный подклет - XIV век, четверик - первая половина XVII века, восьмерик и другие - середина XVIII века, звонница - 1900-1902 годы).
Дом Пашкова сильно пострадал во время московского пожара 1812 года, выгорели все его интерьеры. Восстанавливался в формах, близких к первоначальным, архитекторами О. И. Бове, И. Т. Таманским, С. И. Мельниковым. Значительные средства на его реставрацию были выделены казной. В 1839 году Дом Пашкова приобретён казной для Московского дворянского института, в 1852-1861 годах здесь размещалась 4-я московская гимназия, с 1861 года - Румянцевский музей с библиотекой. В 1913-1915 годах в интерьере главного корпуса был устроен новый большой 2-светный зал (архитектор Н. Л. Шевяков), служивший читальным залом Румянцевской библиотеки.
В 1930-е годы часть парка усадьбы (первоначально с извилистыми дорожками, гротами, статуями, фонтаном и вольерами с редкими птицами) была отсечена для расширения Моховой улицы, уничтожена кованая ограда (кроме трех звеньев со стороны улицы Знаменки), в середине сада возведена декоративная лестница. С 1980-х годов ведётся реставрация Дома Пашкова.
Иллюстрация:
«Пашков дом в Москве». Офорт (раскрашен акварелью) Ф. Дюрфельдта (по рисунку Ф. Антинга, 1785-1786 годы). Начало 1790-х годов. Исторический музей (Москва). Архив БРЭ.