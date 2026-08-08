ДОМ-МУЗЕЙ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.П. ДЕВЯТАЕВА

ДОМ-МУЗЕЙ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.П. ДЕВЯТАЕВ. Мемориальный дом-музей героя Советсткого Союза М.П. Девятаева является культурно-просветительским,научно-исследовательским учреждением,центром патриотической,нравственно-воспитательной работы в посёлке и республике.

Музейное собрание включает около четырёх тысяч единиц хранения. Основную группу экспонатов составляет материал о Герое Советского Союза М.П. Девятаеве. Здесь хранятся письма, фотографии, документы, награды, личные вещи героя. Помимо фотографий и документов, демонстрируются вещи, принадлежащие узникам концлагерей.Филиал изучает жизнь и деятельность Героя Советского Союза М.П. Девятаева,а также историю России в годы Великой Отечественной Войны .

В целях всестороннего изучения темы Великой Отечественной войны и создания яркой содержательной экспозиции ведётся научное комплектование фондов.для чего выявляются необходимые материалы, хранящиеся в Госархивах, архивах учреждений,библиотеках. Ведётся переписка с родственниками М.П. Девятаева и героев Великой Отечественной войны.

Всю свою работу музей проводит на основании распоряжений Мордовского республиканского объединённого краеведческого музея имени И.Д. Воронина и Министерства культуры Республики Мордовия .

Иллюстрации:

Дом-музей Героя Советского Союза М.П. Девятаева