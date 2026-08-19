ДОМ МАШАРОВА, МУЗЕЙ

Музей «Дом Машарова» представляет собой старинный особняк, построенный в стиле неоклассицизма и принадлежавший ранее Н.Д. Машарову - известному тюменскому промышленнику, одному из основателей чугунолитейного дела в Тюмени.

Здание музея обладает статусом памятника архитектуры конца XIX - начала XX века и славится богатой декоративной отделкой фасадов и интерьеров. Постоянная экспозиция «Семейный альбом» посвящена семейному быту конца XIX века. На экскурсии в интерьере городского дома конца XIX - начала XX века посетители смогут увидеть подлинные предметы ушедшей эпохи, узнают о правилах воспитания и этикета в традиционной тюменской семье.

Иллюстрации:

Музей «Дом Машарова».