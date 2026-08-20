ДОМ ИНВАЛИДОВ

ДОМ ИНВАЛИДОВ - национальный пантеон и музей; архитектурный комплекс в Париже.

Ос­но­ван ука­зом Лю­до­ви­ка XIV от 24.02.1670 года как оби­тель для офи­це­ров-­ве­те­ра­нов ко­ро­лев­ской французской ар­мии (пер­вые ин­ва­ли­ды бы­ли раз­ме­ще­ны в Доме инвалидов в октябре 1674 года; к концу XVII века в нём на­хо­ди­лись до 4 тысяч человек).

В 1800 году по рас­по­ря­же­нию На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та в Дом инвалидов был пе­ре­не­сён прах мар­ша­ла А. Тю­рен­на, что по­ло­жи­ло на­ча­ло тра­ди­ции за­хо­ро­не­ния в Доме инвалидов вы­даю­щих­ся вое­на­чаль­ни­ков Фран­ции. 14.07.1804 года в церк­ви дома инвалидов На­по­ле­он I впер­вые про­вёл це­ре­мо­нию на­гра­ж­де­ния ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на осо­бо от­ли­чив­ших­ся в сра­же­ни­ях офи­це­ров. В 1861 году в Доме инвалидов бы­ли тор­же­ст­вен­но пе­ре­не­се­ны по­ко­ив­шие­ся с 1840 года в ка­пел­ле Святого Же­ро­ма в Па­ри­же ос­тан­ки На­по­ле­о­на I (на­хо­дят­ся в цен­тре за­ла в сар­ко­фа­ге из пор­фи­ра, по­да­рен­но­го Фран­ции пра­ви­тель­ст­вом Рос­сии).

В Доме инвалидов по­хо­ро­не­ны так­же не­ко­торые чле­ны се­мьи им­пе­ра­то­ра и ряд из­вест­ных французских во­енных дея­те­лей. В 1872 году в час­ти строе­ний Дома инвалидов был раз­ме­щён Му­зей ар­тил­ле­рии, в 1896 году - Ис­то­рический му­зей ар­мии (с 1905 года объ­е­ди­не­ны в Му­зей ар­мии). Часть по­стро­ек Дома инвалидов до сих пор ис­поль­зу­ет­ся по сво­ему пер­во­на­чаль­но­му на­зна­че­нию - медицинская реа­би­ли­та­ции лиц, по­те­ряв­ших здо­ро­вье на во­енной служ­бе.

Доме инвалидов пред­став­ля­ет со­бой ар­хитектурный ком­плекс в сти­ле клас­си­циз­ма , рас­по­ло­жен­ный по цен­тру эс­пла­на­ды, вы­хо­дя­щей на мост Алек­сан­д­ра III че­рез Се­ну. Строи­тель­ст­во Дома инвалидов на­чал Л. Брю­ан, про­дол­жил и за­вер­шил Ж. Ар­ду­эн-Ман­сар, под ру­ко­во­дством ко­то­ро­го в цен­тре ком­плек­са был воз­ве­дён со­бор Святого Лю­до­ви­ка (1680-1706 годы) - со­вер­шен­ный об­ра­зец мо­ну­мен­таль­но-па­рад­но­го куль­то­во­го зда­ния (вы­со­та со­бо­ра, вклю­чая шпиль, около 107 метров). Гран­ди­оз­ная ро­тон­да, фа­са­ды ко­то­рой чёт­ко раз­де­ле­ны на го­ри­зон­таль­ные яру­сы и ук­ра­ше­ны скульп­ту­рой (Н. Кус­ту и А. Куа­зе­вокс), увен­ча­на 12-гран­ным ку­по­лом с зо­ло­чё­ны­ми ба­рель­е­фа­ми в ви­де во­енных тро­фе­ев. Ку­пол со­бо­ра - од­на из главных архитектурных до­ми­нант Па­ри­жа.

Иллюстрация:

Фото А. И. Нагаева. Со­бор Свя­то­го Лю­до­ви­ка До­ма ин­ва­ли­дов в Па­ри­же. 1680-1706 годы. Ар­хи­тек­тор Ж. Ар­ду­эн-Ман­сар. Архив БРЭ.

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