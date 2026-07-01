ДОМ ЭСТЕ (итал. d’Este, итальянская ветвь)

Итальянская княжеская династия, корнями восходящая к знатному германскому роду каролингской эпохи, получившему титул маркграфов .

Род получил название от замка Эсте, в который стал с конца XI в. важнейшим звеном во владениях семьи. Альберто Аццо II (ум. 1097 г.) имел от двух братьев двух сыновей, потомки младшего из них, Фолько, обосновались в Ферраре (1184 г.), где в первой половине XIII в. Аццо VI и Аццо VII занимали должности подеста. В это время д’Эсте занимали гвельф ские позиции.

В 1276 г. Обиццо II Э. (1264–1293 гг.) был признан маркизом Феррары и установил в своих владениях наследственную синьорию. В 1288–1290 гг. к эго владениям присоединились Модена и Реджио, которые образовали вместе с Феррарой единое княжество. В XIV в. Эсте перешли на сторону гибеллинов.

При Николо III (1393–1441 гг.) во владениях Эсте был сформирован бюрократический аппарат и налоговая система. Николо III покровительствовал развитию в своем княжестве наук и искусств, расширил Феррарский университет. Борсо Эсте удачно и с выгодой для себя и своего княжества лавировал между папством и империей таким образом, что получил от императора — титул герцога Модены и Реджио (1452 г.), а от папы Павла II — титул герцога Феррары (1471 г.). Наибольшего расцвета Эcте достигли при герцоге Эрколе (1471–1505 гг.), которого считают одним из ярчайших князей Раннего Возрождения, и его преемниках.

В это время Фреррара выстояла в войне против Венеции и Папского государства, заключив удачный союз с Миланом, Неаполем и Флоренцией.

После смерти Альфонсо II (1559–1597 гг.) Феррара попала под власть Папского государства, а Эсте сохранили лишь Модену и Реджио.

Иллюстрации:

Герб Эсте.

Автор статьи: Г. А. Шмидт .