ДОМ ЧИНОВНИКА СУХАНОВА

Дом Чиновника или иначе Мемориальный Дом-музей семьи Сухановых - единственный в России музей памяти статского чиновника.

Также это один из немногих сохранившихся во Владивостоке деревянных особняков XIX века.

В 1977 году по инициативе жителей Владивостока здесь был открыт музей. С 1895 года по 1921 год в этом доме проживала семья старшего советника Приморского областного правления Александра Васильевича Суханова, посвятившего жизнь благоустройству Приморского края и Владивостока. Сегодня в семи залах, задействованных под экспозиционно-выставочные площади, можно увидеть старинную мебель и предметы быта конца XIX - начала XX веков: например, музыкальные инструменты , которые переселенцы везли сюда через всю страну, швейные машинки, ванные принадлежности и даже шоколадки фабрики «Г.П. Ткаченко».

Иллюстрации:

Дом Чиновника Суханова.