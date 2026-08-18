ДОЛЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА

ДОЛЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура среднего бронзового века (первая половина III-го - середина II-го тысячелетия до нашей эры), распространённая по обоим склонам Главного, или Водораздельного, хребта Большого Кавказа на территории Краснодарского края и Адыгеи (Рос­сия), между реками Псоу и Кодори на территории Абхазии.

Вы­де­ле­на в середине XX века в зо­не, где из­вест­ны доль­ме­ны . Из­вест­ны так­же грун­то­вые скор­чен­ные на бо­ку по­гре­бе­ния. По­се­ле­ния и сто­ян­ки с пря­мо­уголь­ны­ми тур­луч­ны­ми (плет­нё­вы­ми, об­ма­зан­ны­ми гли­ной) по­строй­ка­ми на ка­мен­ных фун­да­мен­тах, с оча­га­ми и хо­зяйственными яма­ми, есть ке­ра­мические пе­чи, сле­ды ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (льяч­ки, ли­тей­ные фор­мы). Пре­об­ла­да­ли ша­ро­вид­ные и гру­ше­вид­ные со­су­ды, горш­ки, круж­ки ба­ноч­ной фор­мы, мис­ки; ук­ра­ша­лись штри­хов­кой, паль­це­вы­ми вдав­ле­ния­ми, штам­пом, врез­ным ор­на­мен­том. Брон­зо­вые че­реш­ко­вые кин­жа­лы, про­уш­ные то­по­ры, дву­сто­рон­ние ши­лья, крю­ки с втул­кой, ви­соч­ные под­вес­ки, бу­сы, жу­ко­ви­ны-рас­пре­де­ли­те­ли, бу­лав­ки с ажур­ной го­лов­кой. Крем­нё­вые вкла­ды­ши для сер­пов и на­ко­неч­ни­ки стрел, гли­ня­ные пряс­ли­ца, ка­мен­ные гру­зи­ла, тёс­ла, мо­ло­ты, на­вер­шия бу­лав, тё­роч­ни­ки-ку­ран­ты, сер­до­ли­ко­вые бу­сы, гли­ня­ная зоо­морф­ная и ан­тро­по­морф­ная пла­сти­ка.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - жи­вот­но­вод­ст­во (круп­ный ро­га­тый скот, сви­ньи). Про­сле­жи­ва­ет­ся пре­ем­ст­вен­ность Дольменных культур от Но­во­сво­бод­нен­ских па­мят­ни­ков май­коп­ской куль­ту­ры . Ос­та­ёт­ся не­яс­ным ха­рак­тер свя­зей с другими груп­па­ми май­коп­ской общ­но­сти и очам­чир­ской куль­ту­рой на тер­ри­то­рии Аб­ха­зии.

Иллюстрация:

Доль­мен­ная куль­ту­ра: 1 - ре­кон­струк­ция доль­ме­на у се­ле­ния Верх­няя Эше­ра (Аб­ха­зия); 2 - леп­ной ке­ра­ми­чес­кий со­суд из доль­ме­на у по­сёл­ка Крас­ная По­ля­на (Крас­но­дар­ский край, Рос­сия); 3-4 - брон­зо­вый то­пор и крюкиз доль­ме­нов у Верх­ней Эше­ры (по В. И. Мар­ко­ви­ну). Архив БРЭ.

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