ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АРОНОВИЧ

ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АРОНОВИЧ - русский поэт.

Ро­дил­ся в се­мье юри­ста. Учил­ся в педагогическом­ тех­ни­ку­ме в Мо­ск­ве ; по ком­со­моль­ско­му при­зы­ву в 1932-1934 годах стро­ил пер­вую оче­редь Московского мет­ро­по­ли­те­на (этот опыт от­ра­жён в ро­ма­не в сти­хах «Доб­ро­воль­цы», 1956 год).

В 1934 году вы­шел пер­вый сборник «Ли­ри­ка». В 1937 году окон­чил Литературный институт имени М. Горь­ко­го. В го­ды Великой Отечественной вой­ны ра­бо­тал во­енным кор­рес­пон­ден­том (в августе 1941 года по­пал в ок­ру­же­ние, был ра­нен, бе­жал из немецкого пле­на).

Во­енные сти­хи пред­став­ле­ны в сборниках «Песнь о Дне­пре» (1942 год), «Ве­ра в по­бе­ду» (1944 год) и другие. По­сле­во­ен­но­му вре­ме­ни по­свя­щён сборник «Сло­во о зав­траш­нем дне» (1949 год; Государственная премия СССР, 1950 год). Многие сти­хи Долматовского ста­ли все­на­род­но из­вест­ны­ми пес­ня­ми. Му­зы­ку на его тек­сты пи­са­ли М. И. Блан­тер («Моя лю­би­мая», 1941 год), Н. В. Бо­го­слов­ский («Лю­би­мый го­род», 1939 год), Д. Б. Ка­ба­лев­ский («Школь­ные го­ды», 1956 год), В. И. Му­ра­де­ли («И на Мар­се бу­дут яб­ло­ни цве­сти», 1962 год), В. П. Со­ловь­ёв-Се­дой («Ес­ли бы пар­ни всей зем­ли», 1957 год), М. Г. Фрад­кин («Слу­чай­ный вальс», 1943 год; «Ком­со­моль­цы-доб­ро­воль­цы», «За фаб­рич­ной за­ста­вой…», «Вот так и жи­вём...», все 1958 год), Д. Д. Шос­та­ко­вич («Ро­ди­на слы­шит...», 1950 год) и другие.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 3 томах М., 1989-1990 годы.