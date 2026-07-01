ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АРОНОВИЧ
ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АРОНОВИЧ - русский поэт.
Родился в семье юриста. Учился в педагогическом техникуме в Москве; по комсомольскому призыву в 1932-1934 годах строил первую очередь Московского метрополитена (этот опыт отражён в романе в стихах «Добровольцы», 1956 год).
В 1934 году вышел первый сборник «Лирика». В 1937 году окончил Литературный институт имени М. Горького. В годы Великой Отечественной войны работал военным корреспондентом (в августе 1941 года попал в окружение, был ранен, бежал из немецкого плена).
Военные стихи представлены в сборниках «Песнь о Днепре» (1942 год), «Вера в победу» (1944 год) и другие. Послевоенному времени посвящён сборник «Слово о завтрашнем дне» (1949 год; Государственная премия СССР, 1950 год). Многие стихи Долматовского стали всенародно известными песнями. Музыку на его тексты писали М. И. Блантер («Моя любимая», 1941 год), Н. В. Богословский («Любимый город», 1939 год), Д. Б. Кабалевский («Школьные годы», 1956 год), В. И. Мурадели («И на Марсе будут яблони цвести», 1962 год), В. П. Соловьёв-Седой («Если бы парни всей земли», 1957 год), М. Г. Фрадкин («Случайный вальс», 1943 год; «Комсомольцы-добровольцы», «За фабричной заставой…», «Вот так и живём...», все 1958 год), Д. Д. Шостакович («Родина слышит...», 1950 год) и другие.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 3 томах М., 1989-1990 годы.