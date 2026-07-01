ДОЛИНА ЦАРИЦ

Долина цариц — небольшое вади (ок. 2 кв. км) в южной части Фиванского некрополя (Зап. берег Нила, совр. Луксор), в 1,5 км от Долины царей .

В эпоху Нового царства (XVIII—XX династии, 1550—1069) место скальных гробниц цариц, царских сыновей и дочерей, а также привилегированной элиты. Имя Д. ц. дал некрополю Ж.-Ф. Шампольон ; др.-егип. название t’ st nfrw — традиционный перевод «Место красоты», совр. толкование (C. Leblanc) «Место (царских) детей», в расширительном значении — «царского гарема»; совр. араб. Wadi el-Mеlekаt («Д. ц.»), Biban el-Mеlekаt («Врата цариц») и др.

В Д. ц. выявлено более ста скальных гробниц (включая неиспользованные, незавершенные, анонимные: 91 — в главном вади, 19 — в прилегающих), которые демонстрируют эволюцию их конструкции и декора: от скромных гробниц начала XVIII династии (1550 —1295 до н. э.) — однокамерных, лишенных декора и надписей до гробниц XIX—XX династий — многокамерных, вырубленных профессиональными мастерами (из Деир эль-Медина, см. Долина царей ), с магическими текстами и полихромными росписями, иконография и сюжеты которых заимствованы из ритуально-магических «книг». Гробницы XIX династии (1295––1186) принадлежали почти исключительно царицам (в том числе супругам Рамсеса I , Сети I , Рамсеса II и др.); самая прославленная (личностью владелицы и художественными достоинствами) — гробница Нефертари (QV66), супруги Рамсеса II (у которого погребено в Д. ц. наибольшее число родственниц: кроме двух цариц пятеро (?) царевен). Согласно практике этого периода, царевичи погребались в Долине царей .

В 1-й половине XX династии некрополь активно использовался; погребения «царевых сыновей» возобновились. У Рамсеса III , к примеру, было погребено пятеро его сыновей (прочие в Долине царей, KV57). 2-я половина XX династии отмечена потрясениями в стране (см. Египет Древний ); с конца династии известны систематические массовые грабежи некрополей, которых не избежала и Д. ц. Предположительно, мумии из вскрытых грабителями гробниц Д. ц. были перемещены фиванскими жрецами в тайник (все еще не обнаруженный): эта гипотеза объясняет отсутствие в Д. ц. мумий XIX—XX династий. В начале III Переходного периода (1069—664 до н. э.) в результате раскола Египта (см. Египет Древний ) политическая столица и царский некрополь переместились на Север. Д. ц. потеряла свой «царский» статус, но продолжала использоваться. В Саисское и Персидское время (664—332 до н. э.) большинство ограбленных ранее царских гробниц использовалось (преимущественно, жрецами) для повторных погребений; в римскую эпоху эта практика получила широкое распространение: в пустых царских гробницах обнаруживали до сотни мумий людей и мумифицированных животных. В IV в. н. э. Д. ц. становилась пристанищем отшельников и монахов, камеры и гробницы приспосабливались под жилье. Тогда же в Зап. Фивах появились первые монастыри; христианское присутствие продолжалось там вплоть до арабского завоевания (VII в.). Систематические раскопки Д. ц. начались в 1903—1905 экспедицией Египетского музея Турина (Италия, руководители Э. Скиапарелли, Ф. Баллерини). С 1970-х работы ведутся французско-египетской миссией (Египетский центр документации и Национальный центр научных исследований, Франция).

Лит.: Dodson A., Hilton D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London 2004; Dodson A., Ikram S. The Tomb in Ancient Egypt. Royal and Private Sepulchres from the Early Dynastic Period to the Romans. Cairo, 2008; Helck W. Königinnengrabertal // Lexikon der Ägyptologie. — Wiesbaden, 1972–1992. Bd. 3. S. 468—473; Leblanc C. Architecture et évolution chronologique des tombes de la Vallée des Reines // Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale. 1989. 89. P. 227—247; Idem. Ta set neferou. Une nécropole de Thèbes-Ouest et son histoire.Vol. 1. Cairo. 1989; Idem. The Valley of the Queens and Royal Children: history and resurrection of an Archaeological site // Art and Eternity: the Nefertari Wall Paintings Conservation Project 1986—1992 // Eds. M. Corzo, M. Afshar. Santa Monica, 1993. P. 19—29; Peet T. E. The Great Tomb-Robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty. Oxford, 1930; Valley of the Queens Assessment Report // Eds. M. Demas, A. Neville A. V. 1. Los Angeles, 2012.