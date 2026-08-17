ДОЛИДЗЕ ИСИДОР САМСОНОВИЧ
ДОЛИДЗЕ ИСИДОР САМСОНОВИЧ - грузинский юрист, историк права, археограф, общественный деятель, академик Академии наук Грузинской ССР (1960 год), заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1963 год).
Учился на юридическом факультете Тифлисского (Тбилисского) государственного университета (ТГУ) (1933-1936 годы), в Свердловском юридическом институте (1936-1938 годы). С 1940 года преподавал в Тбилисском государственном университете. В 1941 году под руководством профессора С. Юшкова защитил кандидатскую диссертацию «Крепостное право в Грузии по уложению Вахтанга VI». Научным консультантом Долидзе был академик И. А. Джавахишвили. Декан юридического факультета и заведующей кафедрой государства и права Тбилисского государственного университета (1947-1948 годы), в 1949-1952 годах занимал должность начальника Управления по делам искусств при Совете министров Грузинской ССР, Председатель Верховного суда Грузинской ССР (1954-1957 годы). В 1957 году получил докторскую степень. Секретарь Центрального комитета Комунистической партии Грузинской ССР (1957-1960 годы).
В 1960-1966 годах был вице-президентом Академии наук Грузинской ССР. Депутат Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 5-го созыва (1958-1962 годы) и Грузинской ССР 3-4-го созывов (1951-1958 годы). Член Археографического комитета при Отделении языка и литературы Академии наук Грузинской ССР (1966-1982 годы), член ученого совета Главного архивного управления при Совете министров Грузинской ССР (1977-1982 годы), член главной редколлегии Грузинской советской энциклопедии. Долидзе был одним из инициаторов создания Института рукописей Корнелия Кекелидзе Академии наук Грузинской ССР и сектора права Института экономики и права Академии наук Грузинской ССР (1967 год).
Труды Долидзе посвящены проблемам истории грузинского права - как светского, так и церковного. Долидзе были исследованы важнейшие исторические и источниковедческие вопросы, связанные с правовыми институтами средневековой Грузии. Этим проблемам посвящены его фундаментальные труды «Древнее грузинское право» (1953 год), «Право Георгия Блистательного» (1957 год), «Законы Вахтанга VI» (1981 год) и другие.
Глубокие познания всеобщей истории права и владение несколькими иностранными языками позволили Долидзе переводить на грузинский язык важнейшие памятники восточного и западноевропейского права. Публикации Долидзе сопровождал исследованиями и комментариями, до него подобная работа в Грузии никем не проводилась.
На протяжении более чем 20 лет Долидзе занимался разработкой методологии издания древних памятников грузинского права. В его научном наследии особое место занимает критическое издание «Памятники грузинского права» в 8 томах (1963-1985 годы), большинство источников в котором было исследовано и опубликовано впервые. В предисловии к первому тому Долидзе отмечал, что «исследование и изучение права любого народа должно начинаться с критического изучения текстов юридических памятников и установления юридической терминологии. Это является главным и первейшим условием» (ПГП. 1963. Т. 1. С. 24). третий том «Памятников...» полностью посвящен церковно-правовым документам.
Сочинения:
Памятники раннефеодального права. Тбилиси, 1950 год(на грузинском языке);
Древнегрузинское право. Тбилиси, 1953 год (на грузинском языке);
Судебник Георгия Блистательного. Тбилиси, 1957 год (на грузинском языке);
Обычное право Грузии. Тбилиси, 1960 год (нагрузинском языке);
Древневосточное право. Тбилиси, 1960 год (на грузинском языке);
Судебник Бека и Агбуга. Тбилиси, 1960 год (на грузинском языке);
Средневековое право. Тбилиси, 1962 год. Т. 2: Эпоха развитого феодализма XI-XIV вв.;
К восстановлению одного фрагмента в Судебнике Вахтанга VI // Сабчота Самартали (Советское право). 1967. № 4. С. 58-63 (на груз. яз.);
Один эпизод из истории Сацициано (княжества Цицишвили) // Изв. АН ГССР: Серия философии, психологии, экономики и права. Тбилиси, 1973. № 4. С. 143-159;
Е. Такаишвили о распорядке царского двора в Др. Грузии // Там же. 1977. № 3. С. 150-154;
Библейский источник груз. версии законов Моисея // Там же. 1978. № 2. С. 168-175;
Большой Номоканон и Руис-Урбнисское Уложение // Там же. 1981. № 4. С. 95-103.
Издания:
Памятники груз. права / Изд., исслед., словарь: И. С. Долидзе. Тбилиси, 1963-1985. Т. 1-8 (на груз. яз.);
Законы Вахтанга VI: Судебник. Тбилиси, 1981 (на груз. яз.);
Хизанашвили (Урбнели) Н. Избр. юрид. сочинения / Изд., биогр. мат-л, примеч.: И. С. Долидзе. Тбилиси, 1982 (на груз. яз.).