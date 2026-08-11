ДОЛГОВ СЕМЁН ОСИПОВИЧ

ДОЛГОВ СЕМЁН ОСИПОВИЧ - археограф, историк древнерусской литературы , собиратель рукописей.

В 1876-1883 годах учился на словесном отделении историко-филологического факультета императорского Московского университета, учителем Долгова был профессор Н. С. Тихонравов. 11 октября 1883 года поступил в Отделение рукописей и славестных старопечатных книг Московского Публичного и Румянцевского музеев (МПиРМ) помощником хранителя. В 1890-1892 годах проходил в Московском университете двухгодичную подготовку к профессорскому званию на кафедре русской словесности. 1 янвваря 1892 года назначен хранителем Отделения рукописей и славестных старопечатных книг МПиРМ, в 1904-1912 годах Долгов заведовал книжным собранием и архивом Тихонравова, поступившими в музеи в 1893 году, после кончины ученого; в 1905 году Долгов опубликовал обзор рукописного собрания Тихонравова. 20 июня 1903 года долгов был назначен главным библиотекарем Библиотекики Московского Публичного и Румянцевского музеев, 21 июня 1909 года - хранителем Отделения доисторических, христианских и русских древностей музеев.

В 1902 году Долгов участвовал в археологическом съезде в Харькове. В августе-сентябре 1908 года находился в Германии и Австрии для ознакомления с постановкой библиотечного дела. 27 мая 1915 года был командирован в район Черноморского побережья, летом 1918 года - в Рязанскую губернию. С 5 мая 1907 года Долгов являлся сотрудником Археографической комиссии. Состоял членом Общества любителей российской словесности , Общества истории и древностей российских, Общества любителей древней письменности, Археологического общества в Москве, Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. Был награжден орденами святого Станислава третьей и второй степени, святой Анны третьей и второй степени, святого Владимира четвертой степени.

После выхода 8 апреля1921 года постановления Коллегии Наркомпроса РСФСР о расформировании Государственного Румянцевского музея Отделение древностей в следующем году было передано в Государственный исторический музей. С 1922 года Долгов заведовал отделом древних рукописей в Отд-нии рукописей при Государственном Румянцевском музее (с 6 февраля 1925 года Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина ).

Научные интересы Долгова сложились под влиянием акад. Тихонравова и были связаны в первую очередь с исследованием древнерусской книжности, книговедением и археографией. Долгов опубликовал ряд древнерусских «хожений»: иеромонаха Варсонофия (Хожение священноинока Варсонофия ко Святому граду Иерусалиму в 1456 и 1461-1462 годах // ППС. 1896. Том 15. Выпуск 3(45)), В. Гагары (Житие и Хождение в Иерусалим и Египет казанца Василия Яковлева Гагары в 1634-1637 годах. // ППС. 1891. Том 11. Выпуск 3(33)), иеродиакона Ионы Маленького (Повесть и Сказание о похождении во Иерусалим и во Царьград Троице-Сергиева монастыря черного дьякона Ионы пореклому Маленького, 1649-1652 годах // ППС. 1895. Том 14. Вып. 3(42)).

Долгов нашел и ввел в научный оборот так называемое второе Хождение Трифона Коробейникова в Царьград, на Афон и в Иерусалим (Второе Хождение Трифона Коробейникова // ЧОИДР. 1887. Кн. 1. Отд. 2. С. 1-18), новую редакцию «Повести о прении живота со смертью» (Новый вид «Прения живота и смерти» // Труды 8-го Археологического съезда в Москве. М., 1895. Т. 2. С. 28-33), деяния Собора 1490 года (Московский Собор 1490 года против жидовствующих: По новооткрытым документам // ЧОИДР. 1902. Кн. 3. Отд. 2. С. 111-125), апокрифическое «Откровение первомученика Стефана» (Откровение Стефана // Труды 15-го Археологического съезда в Новгороде. М., 1916. Т. 2. С. 22-53) и дрeubt памятники.

В 90-х годах вместе с другими учениками Тихонравова Долгов принимал участие в подготовке издания Толковой Палеи (Палея толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 году: Труды учеников Н. С. Тихонравова. М., 1892-1896. 2 вып.), занимался подготовкой к изданию декабрьского тома Великих Четьих-Миней святителя Макария.

Долгов посвятил ряд работ описанию и исследованию древнерусских памятников письменности: Спасского Евангелия (ОПИ ЯМЗ. № 15690, середина XIII века) (Описание Евангелия XIII век, принадлежащего Ярославскому архиерейскому дому // Труды 7-го Археологического съезда в Ярославле, 1887 год М., 1892. Т. 2. С. 52-84 и табл.), Евсевиева Евангелия (РГБ. Ф. 178. Муз. № 3168, 1282/83 г.) ([Заметка о Евсевиевом Евангелии] // Археол. изв. и заметки. М., 1893. Т. 1. № 11. [Разд.] 3. С. 421-424), Следованной Псалтири (ГИМ. Музейск. собр. № 4040, февр. 1395 г.) (Архангельская Псалтирь // Древности: Тр. МАО. 1906. Т. 21. Вып. 1. С. 89-94). Долгов писал о творчестве русских историков и филологов XIX века М. А. Веневитинова, протоиерея А. В. Горского, А. И. Кирпичникова, Тихонравова и других.

Долгов был собирателем рукописной книжной старины и архивных документов. Начало своей коллекции он положил, очевидно, в студенческие годы. Большая часть рукописей была приобретена Долговым у московских антикваров С. Квасова, И. Л. Силина, М. Б. Шепарева, П. В. Шибанова и других. Вероятно, некоторые материалы были получены собирателем от их бывших владельцев П. А. Бессонова, Ф. И. Буслаева, И. Е. Забелина, Н. С. и П. С. Киселёвых и других. В 1883 году Долгов подарил несколько рукописей из своего собрания Московскому Публичному и Румянцевскому музеям.

В 1925 году, после смерти Долгова, основная часть его коллекции была приобретена ОР ГБЛ и вошла в Музейное собрание (Ф. 178. № 5834-5879, 7555). В 1953 году собрание было выделено в самостоятельный фонд 92 (в его состав были включены 3 рукописи, подаренные Долговым Московскому Публичному и Румянцевскому музеям в 1883 году, и рукописи, приобретенные у Долгова Отделением в 1899-1901 годах (Ф. 178. № 2779-2781, 3145, 3205, 3292, 3312.1-2, 3313.1-4)). Некоторые рукописи были изъяты из Фонда 92. Так, сочинения Г. С. Сковороды (№ 5919) переданы в 1955 году в Академию наук УССР; рукописи № 5957-5975 в 1963 году образовали архив А. Т. Болотова (Ф. 475); материалы из № 7555 в 1964 году легли в основу архива Долгова (Ф. 484). Несколько манускриптов, принадлежавших ранее различным владельцам, были включены в другие фонды. В 1964 году Фонд 92 был описан и получил новые шифры.

В настоящее время в собрании Долгова числится 137 единиц хранения. Большинство рукописей славяно-русские, 3 манускрипта написаны частично на латинском, французском и немецком языках (№ 60, 93, 121). Самая древняя рукопись - Палея историческая, список конца XV - начала XVI века. (№ 1). Среди рукописей исторического содержания - Летопись русская в списке первой половины XVI века (№ 2), оригинальный Безднинский летописец конца XVI века (№ 3), Русский хронограф 1512 года (№ 5), сочинение «О начале яицких неспокойств и Ежедневная записка во время Оренбургской осады 1773-го года» (№ 12), содержащее ценный материал по истории Пугачёвского восстания , описание московских церквей в списке XVIII века (№ 16) и другие.

Памятники древнерусской книжности представлены в списках XVI-XVIII веков, среди них значительную группу составляют сборники житий, повестей, слов и других статей (№ 44-60, 72). Собрание содержит большое количество списков житий русских святых, к ним примыкают сказания об иконах Божией Матери: о знамении от иконы Божией Матери в Великом Новгороде, о явлении Казанской и Тихвинской икон Божией Матери. Среди памятников древнерусской литературы - «Сказание о князьях Владимирских», XVII век (№ 47), «Повесть о построении Благовещенского монастыря в Великом Новгороде» и «Повесть о Псково-Печерском монастыре», концаXVI - начала XVII века (№ 49), «Плач о пленении Московского государства…», XVII век (№ 53), и другие.

Украшением собрания долговавляется лицевое «Лекарство душевное» (№ 54, третья четверть XVII века), включающее 292 великолепные красочные миниатюры, заставка-рамка исполнена в художественной манере мастеров Посольского приказа . Литературные произведения более позднего времени представлены Словом святителя Димитрия Ростовского в день празднования Донской иконе Божией Матери (№ 130, 1701 год), трудами архиепископа Феофана (Прокоповича) в списках XVIII века (№ 80, 81), руссским переводом XVIII века «Истории о Зелиме и Дамазине».

Из числа рукописей историко-документального характера можно выделить документы графа П. А. Румянцева-Задунайского за 1780-1786 годы, относящиеся к путешествию австрийского императора Иосифа II в Киев и Могилёв, к путешествию великой княгини Марии Феодоровны и к путешествию императрицы Екатерины II в Малороссию, в списках середины XIX века (№ 32).

Значительное место в данной группе занимают хозяйственные документы церквей и монастырей Вологодской епархии 40-60-х годов XVII века (№ 22-26) и XVIII века (№ 29). В сборнике второй половины XVII века содержатся грамоты царя Алексея Михайловича Троице-Сергиеву монастырю на его земельные владения (№ 47). В собрании Долгова хранится небольшое количество богослужебных рукописей XVI-XIX веков, представляет интерес помянник пустыни близ села Киструс Рязанской губернии, данный вкладом 7 июня 1701 года И. Сазоновым (№ 37).

Сочинения:

Памяти Д. П. Лебедева (ум. 8 дек. 1891 г.): [Некр.] // ЧОИДР. 1892. Кн. 2. Отд. 3. С. 1-8;

Памяти гр. Н. П. Румянцева // Торжественное заседание в память графа Н. П. Румянцева 3 апреля 1897 года М., 1897. С. 12-15;

Ведомость о Китайской земле и о глубокой Индеи // Отчет о заседании 5-го марта 1899 года / ОЛДрП. СПб., 1899. С. 14-35;

Стих о чудной царице // Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера. М., 1900; Памяти проф. А. И. Кирпичникова // Сборник Харьковского Историко-филологического общества при Харьковском университете. Х., 1905. Т. 14. С. 105-108;

Отделение доисторических христианских и русских древностей // 50-летие Румянцевского музея в Москве, 1862-1912: Исторический очерк. М., 1913. С. 183-194.

Источники:

Отчет МПиРМ, 1883-1885 гг. М., 1885. С. 78-79 [описание рукописей, подаренных Д.];

Белокуров С. А. Указатель ко всем периодическим изданиям ОИДР по 1915 г. // ЧОИДР. 1916. Кн. 2;

Луначарский А. В. Герои труда // Изв. ВЦИК. 1923. 12 мая;

Майкова К. А. и др. Собрание С. О. Долгова // Рукописные собр. ГБЛ: Указ. / Отв. ред. вып.: Ю. Д. Рыков. М., 1986. Т. 1. Вып. 2. С. 266-271.

Архивы:

РГБ ОР. Ф. 484 [архив Д.];

Архив РГБ. Оп. 126. Ед. хр. 223 [личное дело Д.];

Тиганова Л. В. Опись собрания рукописных книг С. О. Долгова (Ф. 92). М., 1964. Ркп. [Маш.].

Издания:

Рус. перевод лат. описания Иерусалима // Древности: Тр. МАО. 1888. Т. 12. Вып. 2. С. 31-49, 50-66 [текст];

Повесть о святых и богопроходных местах св. града Иерусалима, приписываемая Гавриилу, Назаретскому архиепископу, 1351 г. // ППС. М., 1900. Т. 18. Вып. 1(52);

Из переписки Н. И. Стороженко с Н. С. Тихонравовым. М., 1908;

Записка иером. Ионы о пребывании французов в Москве в 1812 г. // Старина и новизна. М., 1905. Кн. 10. С. 268-273.