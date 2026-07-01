ДОЛГОРУКОВЫ (ДОЛГОРУКИЕ)

Долгоруковы (Долгорукие) — русский княжеский род. Из Рюриковичей , ветвь князей Оболенских.

Родоначальник Д. — Иван Андреевич Долгорукой Оболенский (1-я половина XV в.). Его внуки Семен, Федор Большой, Тимофей и Михаил Птица Владимировичи — основатели 4 ветвей рода.

С конца XV в. известны на службе в Государеве дворе, получали должности воевод и наместников в городах, были полковыми воеводами и писцами. Некоторые служили в уделах у московских князей. Возвышение Д. началось после вхождения некоторых их представителей в состав опричного двора царя Ивана IV Грозного. С этого времени в чине окольничих они иногда стали попадать в состав Боярской думы. В 1605 при Лжедмитрии I представитель Д., Федор Тимофеевич (?—1611/12), впервые был пожалован в бояре за поддержку в борьбе против царя Бориса Годунова . Д. окончательно закрепились в составе Боярской думы благодаря браку в 1624 царя Михаила Федоровича и княжны Марии Владимировны Д. (?—1625), хотя до 1648 их представительство в думе еще не было постоянным. В XVII в. несколько Д. проявили себя как удачливые воеводы, опытные администраторы и руководители важнейших приказов. 15 мая 1682 во время Стрелецкого восстания (см. Стрелецкие восстания 1682 , 1698) в Москве были убиты ближние бояре князья Юрий Алексеевич и его сын Михаил Юрьевич.

Д. были одним из немногих старых служилых родов, активно поддержавших реформы царя Петра I , что позволило им не только сохранить, но и, подобно князьям Голицыным , расширить свое влияние на управление страной. Представители Д. входили в состав Верховного тайного совета и Сената. Наивысший пик могущества и влияния Д. — время правления императора Петра II , когда 30 ноября 1729 дочь князя Алексея Григорьевича (?—30.09.1734) и родная сестра императорского фаворита Ивана Алексеевича (1708—08.11.1739), княжна Екатерина Алексеевна (1712—1747), стала его невестой. В 1730—1739 несколько Д. по распоряжению императрицы Анны Ивановны были осуждены, сосланы и даже казнены за подделку завещания императора Петра II. 3 декабря 1741 амнистированы по указу императрицы Елизаветы Петровны . В середине XVIII — начале XX в. некоторые представители Д. стали крупными российскими государственными деятелями, занимали важнейшие военные, гражданские, дворцовые и общественные посты, руководили коллегиями и министерствами, были членами Сената и Синода. Свое прежнее влияние при дворе Д. восстановили в правление императора Александра I . В последней четверти XVIII — начале XX в. некоторые представители рода (например, В.М. Долгоруков-Крымский ) известны как крупные меценаты и благотворители. Во время Гражданской войны 1918—1920 часть представителей рода уехала в эмиграцию.

Лит.: Долгоруков П. В. Сказание о роде князей Долгоруковых. СПб., 1842; Кобрин В. Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV—XVI вв. М., 1995; Мельцын М. О. «Крымская» ветвь князей Долгоруковых в XIX—XX вв. // Из глубины времен. Вып. 9. СПб., 1997; Его же. Род князей Долгоруковых в XVIII — начале XX в.: демографический аспект // Проблемы социального и гуманитарного знания. СПб., 1999; Его же. Государственная служба князей Долгоруковых в конце XVIII — начале XX в.: некоторые аспекты // Проблемы социального и гуманитарного знания. Вып. 2. СПб., 2000; Николай Михайлович, великий князь. Князья Долгорукие, сподвижники императора Александра I Павловича в первые годы его царствования. СПб., 1902; Седов П. В. Закат Московского царства: царский двор конца XVII в. СПб., 2006.