ДОЛГОРУКОВЫ (ДОЛГОРУКИЕ)
Долгоруковы (Долгорукие) — русский княжеский род. Из Рюриковичей, ветвь князей Оболенских.
Родоначальник Д. — Иван Андреевич Долгорукой Оболенский (1-я половина XV в.). Его внуки Семен, Федор Большой, Тимофей и Михаил Птица Владимировичи — основатели 4 ветвей рода.
С конца XV в. известны на службе в Государеве дворе, получали должности воевод и наместников в городах, были полковыми воеводами и писцами. Некоторые служили в уделах у московских князей. Возвышение Д. началось после вхождения некоторых их представителей в состав опричного двора царя Ивана IV Грозного. С этого времени в чине окольничих они иногда стали попадать в состав Боярской думы. В 1605 при Лжедмитрии I представитель Д., Федор Тимофеевич (?—1611/12), впервые был пожалован в бояре за поддержку в борьбе против царя Бориса Годунова. Д. окончательно закрепились в составе Боярской думы благодаря браку в 1624 царя Михаила Федоровича и княжны Марии Владимировны Д. (?—1625), хотя до 1648 их представительство в думе еще не было постоянным. В XVII в. несколько Д. проявили себя как удачливые воеводы, опытные администраторы и руководители важнейших приказов. 15 мая 1682 во время Стрелецкого восстания (см. Стрелецкие восстания 1682, 1698) в Москве были убиты ближние бояре князья Юрий Алексеевич и его сын Михаил Юрьевич.
Д. были одним из немногих старых служилых родов, активно поддержавших реформы царя Петра I, что позволило им не только сохранить, но и, подобно князьям Голицыным, расширить свое влияние на управление страной. Представители Д. входили в состав Верховного тайного совета и Сената. Наивысший пик могущества и влияния Д. — время правления императора Петра II, когда 30 ноября 1729 дочь князя Алексея Григорьевича (?—30.09.1734) и родная сестра императорского фаворита Ивана Алексеевича (1708—08.11.1739), княжна Екатерина Алексеевна (1712—1747), стала его невестой. В 1730—1739 несколько Д. по распоряжению императрицы Анны Ивановны были осуждены, сосланы и даже казнены за подделку завещания императора Петра II. 3 декабря 1741 амнистированы по указу императрицы Елизаветы Петровны. В середине XVIII — начале XX в. некоторые представители Д. стали крупными российскими государственными деятелями, занимали важнейшие военные, гражданские, дворцовые и общественные посты, руководили коллегиями и министерствами, были членами Сената и Синода. Свое прежнее влияние при дворе Д. восстановили в правление императора Александра I. В последней четверти XVIII — начале XX в. некоторые представители рода (например, В.М. Долгоруков-Крымский) известны как крупные меценаты и благотворители. Во время Гражданской войны 1918—1920 часть представителей рода уехала в эмиграцию.
Лит.: Долгоруков П. В. Сказание о роде князей Долгоруковых. СПб., 1842; Кобрин В. Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV—XVI вв. М., 1995; Мельцын М. О. «Крымская» ветвь князей Долгоруковых в XIX—XX вв. // Из глубины времен. Вып. 9. СПб., 1997; Его же. Род князей Долгоруковых в XVIII — начале XX в.: демографический аспект // Проблемы социального и гуманитарного знания. СПб., 1999; Его же. Государственная служба князей Долгоруковых в конце XVIII — начале XX в.: некоторые аспекты // Проблемы социального и гуманитарного знания. Вып. 2. СПб., 2000; Николай Михайлович, великий князь. Князья Долгорукие, сподвижники императора Александра I Павловича в первые годы его царствования. СПб., 1902; Седов П. В. Закат Московского царства: царский двор конца XVII в. СПб., 2006.