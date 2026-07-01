ДОЛГОРУКОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА

Фаворитка императора Александра II с 1866 года, его вторая морганатическая супруга с 1880 года. Светлейшая княгиня Юрьевская.

Семья. Детство

Отец – князь Михаил Михайлович Долгоруков (1816-1871), гвардейский капитан. Мать – Вера Гавриловна Вишневская (?-1866), сестра декабриста Федора Вишневского.

В 1859 году Александр II гостил в имении Долгоруковых под Полтавой. Здесь он и познакомился с маленькой Катей. Через несколько лет Долгоруковы разорились, и тогда государь взял их детей на поруки, посодействовав тому, чтобы сыновья князя получили военное образование, а дочери были определены в Смольный институт в Петербурге.

В институте Екатерина Михайловна училась иностранным языкам, истории, географии, словесности, а также домоводству, музыке, танцам и светским манерам.

Роман с императором

В марте 1865 года, незадолго до Пасхи Александр II посетил Смольный институт, где во второй раз встретился с уже повзрослевшей Екатериной Долгоруковой.

Вскоре, после окончания института, княжна поселилась в доме брата Михаила. Она любила гулять по Летнему саду, где и встретила императора в третий раз. С этого момента между ними завязываются романтические отношения. Екатерина не может больше и думать о замужестве, стремясь сделать счастливым императора и бросив тем самым вызов обществу.

В июле 1866 года они встретились в Бельведере близ Петергофа. Там они провели вместе ночь и продолжили встречаться.

Брак Александра с Марией Федоровной не был счастливым. В семье царила холодная и сухая атмосфера. Сама императрица в это время уже болела чахоткой и проводила все время в постели. Связь с Долгоруковой вызывала осуждение в обществе и семье Романовых. Особенно невзлюбил княжну цесаревич Александр Александрович . Будучи хорошим семьянином, он не мог принять поведения отца. В сложившейся ситуации государь решил отправить Долгорукову сначала в Неаполь, а потом в Париж. Здесь в 1867 году они продолжили свои свидания.

Рождение детей. Официальный брак

В 1870-е годы Екатерина Михайловна родила от Александра четверых детей: Георгия (1872-1913), Ольгу (1873-1925), Бориса (1876, умер в младенчестве) и Екатерину (1878-1959). Свою новую семью царь поселил в Зимнем дворце над покоями умирающей жены, чем еще больше разозлил венценосное семейство.

Императрица Мария Федоровна умерла 22 мая 1880 года, а уже 6 июля того же года в Царском селе состоялось венчание между Александром II и Екатериной Долгоруковой. Брак был морганатическим. В сентябре 1880 года на имя Екатерины и ее детей в банк было положено 3 млн рублей, а в декабре новой семье императора был дарован титул Светлейших князей Юрьевских. Двор разделился на соперничавшие партии Екатерины и цесаревича Александра.

Смерть Александра II

1 марта 1881 года государь погиб от рук террористов «Народной воли» . Последний вздох он испустил на руках своей убитой горем жены.

Исполняя волю отца, новый император Александр III подарил княгине Юрьевской Малый Мраморный дворец. Однако вскоре из-за крайне неприязненного отношения двора она вместе с детьми уехала на свою виллу в Ницце. Окончательно семейство эмигрировало в 1913 году.

По воспоминаниям современников, после смерти Александра Екатерина Михайловна жила воспоминаниями. Всю оставшуюся жизнь она была верна памяти супруга.

Княгиня Юрьевская скончалась 15 февраля 1922 года. После себя она оставила письма к Александру II и воспоминания, изданные на французском языке в 1882 году. На русском языке они вышли в 2004 году.