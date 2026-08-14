ДОЛГОРУКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - князь, русский государственный и военный деятель, дипломат; боярин (1648 год), ближний боярин (1662 год).
Из рода Долгоруковых, отец М. Ю. Долгорукова. Начал придворную службу стольником царя Михаила Фёдоровича (1627 года). Был особенно близок к царю Алексею Михайловичу. Первым браком был женат на Елене Васильевне Морозовой [? – 25.06(05.07).1666 годы], тётке царского воспитателя и фаворита боярина Б. И. Морозова.
Воевода в Венёве (1643-1644 годы) и Путивле (1646-1647 годы). Участвовал в работе Земского собора 1648-1649 годов и в составлении Соборного уложения 1649 года. Возглавлял приказы: Сыскной (1648-1654 годы, 1676-1680 годы), Пушкарский (1650-1654 годы, 1656-1661 годы, 1677 год), Казанского дворца (1661-1670 годы), Стрелецкий (1676-1682 годы), Хлебный (1676-1680 годы), Устюжскую четверть (1676-1680 годы), Счётный (1677-1678 годы), Доимочный и Денежного сбора (1681-1682 годы).
В русско-польскую войну 1654-1667 годов отправлен со сторожевым полком в Брянск, участвовал во взятии Мстиславля и Шклова, отличился при взятии Дубровны. В 1658 году направлен воеводой в Минск, возглавил все московские войска, действовавшие в Белоруссии, 11(21) октября у села Верки разгромил и пленил гетмана В. К. Гонсевского. В 1659 году участвовал в отражении нападений крымских татар. В 1660 году послан воеводой в Могилёв, в сентябре/октябре того же года разгромил войска гетмана П. Сапеги у села Губарево под Могилёвом, в октябре вновь отразил атаку польско-литовских сил и сохранил войско благодаря умелым действиям и помощи воеводы князя И. А. Хованского.
Неоднократно вёл переговоры с послами Речи Посполитой (1664, 1671, 1674 годы), а также Англии (1664 год), Швеции (1673 год) и других стран. Поддерживал церковную реформу патриарха Никона, однако во время рассмотрения дела патриарха (1659-1664 годов) выступил на стороне царя Алексея Михайловича. В 1670 году женился вторым браком на внучке князя Д. М. Пожарского - Евдокии Петровне [? – 16(26).03.1671 годы]. В 1670-1671 годах возглавил правительственные войска, направленные для подавления Разина восстания 1670-1671 годов в район Арзамаса и Нижнего Новгорода, сумел занять Темников и Краснослободск, а затем разбить восставших под Симбирском.
В 1676 году царь Алексей Михайлович перед смертью назначил его опекуном сына - будущего царя Фёдора Алексеевича, но фактически опеку осуществлял сын Долгорукова - Михаил, являвшийся другом Фёдора. Жёсткое управление Долгорукова и его сына стрельцами во многом способствовало Стрелецкому восстанию 1682 года, во время которого Долгоруков был убит.