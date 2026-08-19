ДОЛГОРУКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ - князь, российски военный и государственный деятель, генерал от кавалерии.
Из рода Долгоруковых, брат Василия А. Долгорукова. Один из крупнейших российских душе- и землевладельцев, в 1859 году ему принадлежали свыше 8 тысяч душ мужского пола и свыше 29 тысяч гектар земли.
Окончил школу гвардии подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, корнет (1829 год). Отличился в сражении при Жолтках и при штурме Варшавы в ходе подавления Польского восстания 1830-1831 годов. С 1833 года адъютант военного министра А. И. Чернышёва. В 1836 году участвовал в Кавказской войне 1817-1864 годов. Вице-директор Провиантского департамента Военного министерства (1847-1848 годы), генерал-провиантмейстер (1848-1865 годы). Генерал-майор. Свиты Его Императорского Величества (1848 год). С 1856 года член Военного совета. Московский генерал-губернатор (1865 - февраль 1891 года). Председатель Комиссии по сооружению храма Христа Спасителя в Москве (1865-1883 годы).
Содействовал организации в Москве Этнографической (1867 год), Политехнической (1872 год), Антропологической (1879 год), Всероссийской промышленно-худож.ественной (1882 год), Ремесленной (1885 год), Рыболовной (1887 год) и Археологической (1890 год) выставок. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов председатель Московского главного комитета по сбору пожертвований для приобретения судов Добровольного флота (1878 год). С 1881 года член Государственного совета. Верховный маршал на коронации Их Императорского Величеств в Москве (1883 год).
По инициативе Долгорукова в 1889-1893 годах сооружены новые здания Верхних и Средних торговых рядов на Красной площади в Москве. Долгоруков содействовал устройству отдельных водопроводных сетей в городе. Был председателем, президентом или попечителем свыше 100 благотворительных обществ, ряд из них был создан по его инициативе. Председатель Московского управления Общества попечения о раненых и больных воинах (1868 год), 19 комитетов которого организовано в Московской губернии под руководством Долгорукова и при его содействии. Пользовался широкой популярностью среди населения Московской губернии и неизменным расположением императоров Александра II и Александра III. По ходатайству Московской городской думы Высочайшим повелением Долгорукову присвоено звание почетного гражданина города Москва (1875 год). Коллекционер руской и западноевропейской живописи (каталог его собрания опубликова в 1897 году).
Иллюстрация:
В. А. Долгоруков. Архив БРЭ.