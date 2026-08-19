ДОЛГОРУКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

ДОЛГОРУКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ - князь, российски военный и государственный деятель, генерал от кавалерии.

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых , брат Ва­си­лия А. Дол­го­ру­ко­ва. Один из круп­ней­ших российских ду­ше- и зем­ле­вла­дель­цев, в 1859 году ему при­над­ле­жа­ли свыше 8 тысяч душ муж­ско­го по­ла и свыше 29 тысяч гектар зем­ли.

Окон­чил шко­лу гвардии под­пра­пор­щи­ков и ка­ва­ле­рий­ских юн­ке­ров, кор­нет (1829 год). От­ли­чил­ся в сра­же­нии при Жолт­ках и при штур­ме Вар­ша­вы в хо­де по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов . С 1833 года адъ­ю­тант во­енного министра А. И. Чер­ны­шё­ва. В 1836 году уча­ст­во­вал в Кав­каз­ской вой­не 1817-1864 годов . Ви­це-ди­рек­тор Про­ви­ант­ско­го департамента Во­енного министерства (1847-1848 годы), генерал-про­ви­ант­мей­стер (1848-1865 годы). Генерал-майор. Сви­ты Его Императорского Величества (1848 год). С 1856 года член Во­енного со­ве­та. Московский ге­не­рал-гу­бер­на­тор (1865 - февраль 1891 года). Председатель Ко­мис­сии по со­ору­же­нию хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля в Мо­ск­ве (1865-1883 годы).

Со­дей­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции в Мос­к­ве Эт­но­гра­фи­че­ской (1867 год), По­ли­тех­ни­че­ской (1872 год), Ан­тро­по­ло­ги­че­ской (1879 год), Все­российской промышленно-ху­дож.ественной (1882 год), Ре­мес­лен­ной (1885 год), Ры­бо­лов­ной (1887 год) и Ар­хео­ло­ги­че­ской (1890 год) вы­ста­вок. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов председатель Московского глав­но­го комитета по сбо­ру по­жерт­во­ва­ний для при­об­ре­те­ния су­дов Доб­ро­воль­но­го фло­та (1878 год). С 1881 года член Государственного со­ве­та. Вер­хов­ный мар­шал на ко­ро­на­ции Их Императорского Ве­ли­честв в Мо­ск­ве (1883 год).

По ини­циа­ти­ве Долгорукова в 1889-1893 годах со­ору­же­ны но­вые зда­ния Верх­них и Сред­них тор­го­вых ря­дов на Крас­ной площади в Мо­ск­ве. Долгоруков со­дей­ст­во­вал уст­рой­ст­ву отдельных во­до­про­вод­ных се­тей в го­ро­де. Был пред­се­да­те­лем, пре­зи­ден­том или по­пе­чи­те­лем свыше 100 бла­го­тво­рительных об­ществ, ряд из них был соз­дан по его ини­циа­ти­ве. Председатель Московского управ­ле­ния Общества по­пе­че­ния о ра­не­ных и боль­ных вои­нах (1868 год), 19 ко­ми­те­тов ко­то­ро­го ор­га­ни­зо­ва­но в Московской губернии под руководством Долгорукова и при его со­дей­ст­вии. Поль­зо­вал­ся ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью сре­ди на­се­ле­ния Московской губернии и не­из­мен­ным рас­по­ло­же­ни­ем им­пе­ра­то­ров Алек­сан­д­ра II и Алек­сан­д­ра III. По хо­да­тай­ст­ву Московской городской ду­мы Вы­со­чай­шим по­ве­ле­ни­ем Долгорукову при­свое­но зва­ние почетного гра­ж­да­ни­на города Мо­ск­ва (1875 год). Кол­лек­цио­нер руской и западноевропейской жи­во­пи­си (ка­та­лог его со­б­ра­ния опубликова в 1897 году).

Иллюстрация:

В. А. Дол­го­ру­ков. Архив БРЭ.