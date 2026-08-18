ДОЛГОРУКОВ ВАСИЛИЙ ЛУКИЧ

ДОЛГОРУКОВ ВАСИЛИЙ ЛУКИЧ - князь, российский государственный деятель, дипломат, действительный тайный советник.

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых . В 1687 году в по­соль­ской сви­те сво­его дя­ди Я. Ф. Дол­го­ру­ко­ва от­прав­лен во Фран­цию; жил в Па­риже, обу­чал­ся иностранным язы­кам и другим нау­кам. По­сле воз­вра­ще­ния уча­ст­во­вал в Азов­ских по­хо­дах 1695-1696 годов . В 1697 году второй вое­во­да в Сев­ске (первым был отец Долгорукова - князь Л. Ф. Дол­го­ру­ков). В 1700-1706 годах на­хо­дил­ся в Ре­чи По­спо­ли­той при другом дя­де - российском по­слан­ни­ке Г. Ф. Дол­го­ру­ко­ве.

По по­ру­че­нию ца­ря Пет­ра I до­би­вал­ся по­сыл­ки вспо­мо­гательных войск для от­вле­че­ния шведского ко­ро­ля Кар­ла XII от Нар­вы; ор­га­ни­зо­вал встре­чу ца­ря с сак­сон­ским кур­фюр­стом и поль­ским ко­ро­лём Ав­гу­стом II в городе Бир­жи (1701 год). В 1706-1707 годах российский ре­зи­дент при дво­ре Ав­гу­ста II; убе­ж­дал ко­ро­ля про­дол­жать вой­ну со Шве­ци­ей. По­сле вы­ну­ж­ден­но­го вы­хо­да Ав­гу­ста II из Се­вер­но­го сою­за 1699-1721 годов по­слан­ник в Да­нии (1707-1720 годы); спо­соб­ст­во­вал раз­ры­ву датско-шведских от­но­ше­ний, за­клю­чил Ко­пен­га­ген­ский со­юз­ный до­го­вор 1709 года о всту­п­ле­нии Да­нии в Се­вер­ную вой­ну 1700-1721 годов. До­би­вал­ся от дат­ско­го пра­ви­тель­ст­ва ак­тив­но­го уча­стия в во­енных дей­ст­ви­ях, но, не­смот­ря на уси­лия Долгорукова, Да­ния вы­шла из вой­ны и за­клю­чи­ла мир со Шве­ци­ей в 1720 году.

По­сол во Фран­ции (1721-1722 годы); ста­рал­ся при­влечь её пра­ви­тель­ст­во к по­сред­ни­че­ст­ву при за­клю­че­нии Ни­штадт­ско­го ми­ра 1721 года и до­бить­ся при­зна­ния императорского ти­ту­ла Пет­ра I. В 1721 году при­сут­ст­во­вал на ко­ро­на­ции Лю­до­ви­ка XV в Рейм­се. Се­на­тор (1723-1730 годы). В 1724 году в ка­че­ст­ве чрез­вы­чай­но­го по­слан­ни­ка и пол­но­моч­но­го ми­ни­ст­ра от­прав­лен в Вар­ша­ву в по­мощь по­слан­ни­ку, сво­ему двою­род­но­му бра­ту князю С. Г. Дол­го­ру­ко­ву, с по­ру­че­ни­ем за­щи­щать пра­ва пра­во­слав­ных в Ре­чи По­спо­ли­той и по­лу­чить при­зна­ние императорского ти­ту­ла Пет­ра I. Не до­бив­шись ре­ше­ния этих во­про­сов на сей­ме, в том же го­ду вер­нул­ся в Рос­сию. В мае 1725 года вновь от­прав­лен в Речь По­спо­ли­ту на но­вый сейм для оп­ре­де­ле­ния пре­тен­ден­та на кур­лянд­ский пре­стол.

В 1726 году ез­дил в Ми­та­ву, где без­ус­пеш­но до­би­вал­ся из­бра­ния князя А. Д. Мен­ши­ко­ва гер­цо­гом Кур­лянд­ским. Бу­ду­чи по­слом в Шве­ции (1726-1727 годы), ста­рал­ся про­ти­во­дей­ст­во­вать её сбли­же­нию с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и при­со­е­ди­не­нию к Ган­но­вер­ско­му сою­зу (мис­сия ус­пе­ха не име­ла).

Член Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та (1728-1730 годы). Во вре­мя бо­лез­ни императора Пет­ра II (январь 1730 года) уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии под­лож­но­го за­ве­ща­ния им­пе­ра­то­ра в поль­зу его не­вес­ты - княж­ны Е. А. Дол­го­ру­ко­вой, од­на­ко впо­след­ст­вии под­дер­жал кан­ди­да­ту­ру гер­цо­ги­ни Кур­лянд­ской Ан­ны Ива­нов­ны. Вме­сте с другими чле­на­ми Со­ве­та со­став­лял «Кон­ди­ции», от­пра­вил­ся с ни­ми в Ми­та­ву и со­про­во­ж­дал Ан­ну Ива­нов­ну в Мо­ск­ву. По­сле вос­ста­нов­ле­ния са­мо­дер­жа­вия на­зна­чен гу­бер­на­то­ром Си­бир­ской губернии. По пу­ти в То­больск в апреле 1730 года был ли­шён чи­нов и на­град и со­слан в пен­зен­скую вот­чи­ну - село Зна­мен­ское Ке­рен­ско­го уез­да. В ию­ле 1730 года по­ме­щён в тюрь­му Со­ло­вец­ко­го монастыря с кон­фи­ска­ци­ей иму­ще­ст­ва. В 1739 года пе­ре­ве­дён в Шлис­сель­бург­скую кре­пость, где при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни. В том же го­ду во вре­мя след­ст­вия и су­да над Дол­го­ру­ко­вы­ми был при­ве­зён в Нов­го­род, под­верг­нут до­про­сам и пыт­ке, а за­тем каз­нён.

Иллюстрация:

В. Л. Дол­го­ру­ков. Гра­вю­ра с порт­ре­та не­из­вест­но­го ху­дож­ни­ка. 1-я треть XVIII века. Архив БРЭ.