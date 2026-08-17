ДОЛГОРУКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ - князь, российский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии.
Из рода Долгоруковых, брат Владимир А. Долгорукова. Получил домашнее образование. На службе с 1821 годав лейб-гвардии Конном полку. Участвовал в подавлении Польского восстания 1830-1831 годов. В 1838-1841 годах находился при великом князе Александре Николаевиче (будущем императоре Александре II). Начальник штаба инспектора Резервной кавалерии (1842-1848 годы). Генерал-адъютант (1845 год). Товарищ военного министра (1848 год). Член следственной комиссии по делу петрашевцев (1849 год); член Военного совета (1849 год).
В июле - сентябре 1851 года и мае - августе 1852 года временно управлял Военным министерством. В 1853-1856 годах военный министр; не смог организовать производство нового стрелкового и артилерийского вооружения и снабдить им действующую армию в Крымскую войну 1853-1856 годов. Член государственного совета (1853 год). Шеф жандармов и главный начальник 3-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1856-1866 годы; уволен в отставку после покушения Д. В. Каракозова на императора Александра II).
По инициативе Долгорукова в 1864 году была создана Комиссия по пересмотру жандармской инструкции (разработанный в 1866 году проект в действие введён не был). Член Кабинета министров (1856 год). Член Особого комитета для рассмотрения постановлений и предложений о крепостном состоянии (1857-1859 годы). Был одним из пяти членов комитета, выступавших против освобождения крестьян. Считал, что крестьянская реформа приведёт к революции. Во время обсуждения в Государственном совете земской реформы 1864 года активно поддерживал её разработчика П. А. Валуева, был сторонником куриальной системы выборов в земские собрания.