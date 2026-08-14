ДОЛГОРУКОВ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ

ДОЛГОРУКОВ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ - князь, историк и публицист , деятель российской эмиграции.

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых . Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1834 год), вы­пу­щен из не­го с пло­хим ат­те­ста­том (за не­из­вест­ный про­сту­пок), что за­кры­ло пе­ред Долгоруковым воз­мож­ность сде­лать при­двор­ную карь­е­ру. Опуб­ли­ко­вал «Ска­за­ния о ро­де кня­зей Дол­го­ру­ко­вых» (1840 год), а так­же «Рос­сий­ский ро­до­слов­ный сбор­ник» (книги 1-4, 1840-1841 годы), ма­те­риа­лы ко­то­ро­го ста­ли ос­но­вой для «Рос­сий­ской ро­до­слов­ной кни­ги» (часть 1-4, 1854-1857 годы) - круп­ней­ше­го российского ге­неа­ло­гического спра­воч­ни­ка середины XIX века, дав­ше­го тол­чок раз­ви­тию отечественной ге­неа­ло­гии и со­хра­няю­ще­го важ­ное зна­че­ние и по­ны­не.

В 1842 году под псевдонимом le comte Almagro из­дал в Па­ри­же сочинение «За­мет­ка о глав­ных фа­ми­ли­ях Рос­сии» («Notice sur les principales familles de la Russie»), в ко­то­ром, по­ми­мо крат­ких дан­ных о важ­ней­ших дво­рян­ских ро­дах, со­об­щил ряд све­де­ний, по­ро­чив­ших Пет­ра I, ро­до­на­чаль­ни­ков ря­да ари­сто­кра­тических фа­ми­лий и других. Кни­га вы­зва­ла не­го­до­ва­ние в российском об­ще­ст­ве, в 1843 году Долгоруков был вы­зван в Рос­сию и по по­ве­ле­нию императора Ни­ко­лая I со­слан в Вят­ку с обя­за­тель­ст­вом слу­жить, од­на­ко от­ка­зал­ся по­сту­пить на государственную служ­бу, со­слав­шись на « пра­ва и воль­но­сти» дво­рян­ст­ва .

В 1844 году ему бы­ло по­зво­ле­но жить вез­де, кро­ме Санкт-Пе­тер­бур­га (Долгоруков до­бил­ся сня­тия ог­рани­че­ния в 1852 году). С одоб­ре­ния императора Алек­сан­д­ра II в 1858 году Долгоруков опуб­ли­ко­вал в Брюс­се­ле «Ис­то­ри­че­ский сло­варь рус­ской ари­сто­кра­тии» («Dictionnaire his­to­rique de la noblesse russe»). В 1861 году французским су­дом при­знан ви­нов­ным в том, что в 1856 году пред­ла­гал свет­лей­ше­му князю М. С. Во­рон­цо­ву за 50 тысяч рублей вне­сти в «Рос­сий­скую ро­до­слов­ную кни­гу» по­прав­ки, же­ла­тель­ные для ро­да Во­рон­цо­вых.

В 1857 пред­ста­вил великому князю Кон­стан­ти­ну Ни­ко­лае­ви­чу за­пис­ку о не­об­хо­ди­мых, по его мне­нию, ре­фор­мах; в ча­ст­но­сти, пред­ла­гал «по­ло­жить ко­нец обо­соб­лен­ной ра­бо­те с им­пе­ра­то­ром ка­ж­до­го от­дель­но­го ми­ни­ст­ра и соз­дать Со­вет ми­ни­ст­ров» (позд­нее Долгоруков при­пи­сы­вал сво­ей ини­циа­ти­ве соз­да­ние Совета министров императором Алек­сан­дром II в конце 1857 года).

В пе­ри­од под­го­тов­ки кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года вы­сту­пил за ос­во­бо­ж­де­ние кре­сть­ян с зем­лёй при ус­ло­вии её вы­ку­па го­су­дар­ст­вом у по­ме­щи­ков. Не встре­тив со­чув­ст­вия сво­ему про­ек­ту, в 1859 году эмиг­ри­ро­вал (пред­ва­ри­тель­но пе­ре­вёл за гра­ни­цу своё со­стоя­ние), в 1860 году в Па­ри­же вы­пус­тил книгу «La vérité sur la Russie» («Прав­да о Рос­сии»; на русском языке: часть 1-2, 1861 год), в ко­то­рой под­верг рез­кой кри­ти­ке государственные ин­сти­ту­ты Российской им­пе­рии и многих вид­ных российских государственных дея­те­лей, а так­же пред­ста­вил собственную про­грам­му ли­бе­раль­но-кон­сти­ту­ци­он­ных ре­форм. Кни­га вновь вы­зва­ла не­го­до­ва­ние в вер­хах российского об­ще­ст­ва; Долгоруков от­ве­тил из­де­ва­тель­ским от­ка­зом на тре­бо­ва­ние российского пра­ви­тель­ст­ва воз­вра­тить­ся в Рос­сию, был при­го­во­рён Се­на­том к ли­ше­нию кня­же­ско­го дос­то­ин­ст­ва, прав со­стоя­ния и к веч­но­му из­гна­нию (1861 год).

В со­труд­ни­че­ст­ве с немецкими из­да­те­ля­ми вы­пус­кал на русском языке жур­на­лы «Бу­дущ­ность» (№ 1-25, 1860-1861 годы, Па­риж; Лейп­циг) и «Прав­ди­вый» (№ 1-6, 1862 год, Лейп­циг; про­дол­жал из­да­вать его на французском языке как еже­ме­сяч­ник «Le Véri­di­que» - «Прав­ди­вый», № 1-5, 1862-1863 годы, Брюс­сель; Лон­дон). В собственных ти­по­гра­фи­ях пуб­ли­ко­вал газеты «Лис­ток» (№ 1-22, 1862-1864 годы, Брюс­сель; Лон­дон). Все эти из­да­ния со­дер­жа­ли кор­рес­пон­ден­ции из Рос­сии о зло­упот­реб­ле­ни­ях ад­ми­ни­ст­ра­ции, кри­тические ха­рак­те­ри­сти­ки российских государственных дея­те­лей, ста­тьи о ре­фор­мах, российской внеш­ней по­ли­ти­ке, ис­то­рические ма­те­риа­лы о де­каб­ри­стах. То­гда же в Рос­сии ста­ла рас­про­стра­нять­ся вер­сия (под­дер­жа­на впо­след­ст­вии П. Е. Щё­го­ле­вым и другими) о том, что Долгоруков был ав­то­ром ано­ним­ных пи­сем к А. С. Пуш­ки­ну, при­вед­ших к его ду­эли с Ж. Дан­те­сом. В 1863 году Долгоруков из­дал вос­по­ми­на­ния А. С. Ер­мо­ло­ва и Д. В. Да­вы­до­ва. В 1867 году вы­пус­тил первый й том «Ме­муа­ров» («Mémoires») - «хро­ни­ку рус­ско­го дво­ра и глав­ных се­мейств и лиц, при­ча­ст­ных к ис­то­рии» XVIII - середины XIX веков. (час­тич­но пе­ре­из­да­ны в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1909 году на русском языке под названием «Вре­мя им­пе­ра­то­ра Пет­ра II и им­пе­рат­ри­цы Ан­ны Ио­ан­нов­ны»).

Долгоруков за­ве­щал свой ар­хив польскому эмиг­ран­ту С. Тхор­жев­ско­му, ко­то­рый мог рас­по­ря­жать­ся им под кон­тро­лем А. И. Гер­це­на и Н. П. Ога­рё­ва. Ду­ше­при­каз­чи­ки Долгорукова на­ме­ре­ва­лись об­на­ро­до­вать его бу­ма­ги. Российское пра­ви­тель­ст­во, опа­са­ясь раз­гла­ше­ния не­же­ла­тель­ных све­де­ний, че­рез аген­та Третье­го от­де­ле­ния К. А. Ро­ман­на (дей­ст­во­вал под име­нем Н. В. По­ст­ни­ко­ва) вы­ку­пи­ло ар­хив Долгорукова у Тхор­жев­ско­го. Что­бы со­хра­нить до­ве­рие российских по­ли­тических эмиг­ран­тов к Ро­ман­ну, часть ар­хи­ва Долгорукова бы­ла опуб­ли­ко­ва­на 3-м от­де­ле­ни­ем как второй том его «Ме­муа­ров» (1871 год).

Сочинения:

О пе­ре­ме­не об­раза прав­ле­ния в Рос­сии. Лейпциг, 1862;

Пе­тер­бург­ские очер­ки. Пам­фле­ты эмиг­ран­та. 1860-1867 годы / Вступительная статья С. В. Бах­ру­ши­на. М., 1934. М., 1992;

Из «вос­по­ми­на­ний» // Но­вый жур­нал. 1990. № 179, 180, 182.

Иллюстрация:

П. В. Дол­го­ру­ков. Архив БРЭ.