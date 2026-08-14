ДОЛГОРУКОВ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ
ДОЛГОРУКОВ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ - князь, историк и публицист, деятель российской эмиграции.
Из рода Долгоруковых. Окончил Пажеский корпус (1834 год), выпущен из него с плохим аттестатом (за неизвестный проступок), что закрыло перед Долгоруковым возможность сделать придворную карьеру. Опубликовал «Сказания о роде князей Долгоруковых» (1840 год), а также «Российский родословный сборник» (книги 1-4, 1840-1841 годы), материалы которого стали основой для «Российской родословной книги» (часть 1-4, 1854-1857 годы) - крупнейшего российского генеалогического справочника середины XIX века, давшего толчок развитию отечественной генеалогии и сохраняющего важное значение и поныне.
В 1842 году под псевдонимом le comte Almagro издал в Париже сочинение «Заметка о главных фамилиях России» («Notice sur les principales familles de la Russie»), в котором, помимо кратких данных о важнейших дворянских родах, сообщил ряд сведений, порочивших Петра I, родоначальников ряда аристократических фамилий и других. Книга вызвала негодование в российском обществе, в 1843 году Долгоруков был вызван в Россию и по повелению императора Николая I сослан в Вятку с обязательством служить, однако отказался поступить на государственную службу, сославшись на «права и вольности» дворянства.
В 1844 году ему было позволено жить везде, кроме Санкт-Петербурга (Долгоруков добился снятия ограничения в 1852 году). С одобрения императора Александра II в 1858 году Долгоруков опубликовал в Брюсселе «Исторический словарь русской аристократии» («Dictionnaire historique de la noblesse russe»). В 1861 году французским судом признан виновным в том, что в 1856 году предлагал светлейшему князю М. С. Воронцову за 50 тысяч рублей внести в «Российскую родословную книгу» поправки, желательные для рода Воронцовых.
В 1857 представил великому князю Константину Николаевичу записку о необходимых, по его мнению, реформах; в частности, предлагал «положить конец обособленной работе с императором каждого отдельного министра и создать Совет министров» (позднее Долгоруков приписывал своей инициативе создание Совета министров императором Александром II в конце 1857 года).
В период подготовки крестьянской реформы 1861 года выступил за освобождение крестьян с землёй при условии её выкупа государством у помещиков. Не встретив сочувствия своему проекту, в 1859 году эмигрировал (предварительно перевёл за границу своё состояние), в 1860 году в Париже выпустил книгу «La vérité sur la Russie» («Правда о России»; на русском языке: часть 1-2, 1861 год), в которой подверг резкой критике государственные институты Российской империи и многих видных российских государственных деятелей, а также представил собственную программу либерально-конституционных реформ. Книга вновь вызвала негодование в верхах российского общества; Долгоруков ответил издевательским отказом на требование российского правительства возвратиться в Россию, был приговорён Сенатом к лишению княжеского достоинства, прав состояния и к вечному изгнанию (1861 год).
В сотрудничестве с немецкими издателями выпускал на русском языке журналы «Будущность» (№ 1-25, 1860-1861 годы, Париж; Лейпциг) и «Правдивый» (№ 1-6, 1862 год, Лейпциг; продолжал издавать его на французском языке как ежемесячник «Le Véridique» - «Правдивый», № 1-5, 1862-1863 годы, Брюссель; Лондон). В собственных типографиях публиковал газеты «Листок» (№ 1-22, 1862-1864 годы, Брюссель; Лондон). Все эти издания содержали корреспонденции из России о злоупотреблениях администрации, критические характеристики российских государственных деятелей, статьи о реформах, российской внешней политике, исторические материалы о декабристах. Тогда же в России стала распространяться версия (поддержана впоследствии П. Е. Щёголевым и другими) о том, что Долгоруков был автором анонимных писем к А. С. Пушкину, приведших к его дуэли с Ж. Дантесом. В 1863 году Долгоруков издал воспоминания А. С. Ермолова и Д. В. Давыдова. В 1867 году выпустил первый й том «Мемуаров» («Mémoires») - «хронику русского двора и главных семейств и лиц, причастных к истории» XVIII - середины XIX веков. (частично переизданы в Санкт-Петербурге в 1909 году на русском языке под названием «Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны»).
Долгоруков завещал свой архив польскому эмигранту С. Тхоржевскому, который мог распоряжаться им под контролем А. И. Герцена и Н. П. Огарёва. Душеприказчики Долгорукова намеревались обнародовать его бумаги. Российское правительство, опасаясь разглашения нежелательных сведений, через агента Третьего отделения К. А. Романна (действовал под именем Н. В. Постникова) выкупило архив Долгорукова у Тхоржевского. Чтобы сохранить доверие российских политических эмигрантов к Романну, часть архива Долгорукова была опубликована 3-м отделением как второй том его «Мемуаров» (1871 год).
Сочинения:
О перемене образа правления в России. Лейпциг, 1862;
Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860-1867 годы / Вступительная статья С. В. Бахрушина. М., 1934. М., 1992;
Из «воспоминаний» // Новый журнал. 1990. № 179, 180, 182.
Иллюстрация:
П. В. Долгоруков. Архив БРЭ.