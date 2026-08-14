ДОЛГОРУКОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ - князь, российский общественный и политический деятель.
Из рода Долгоруковых. Брат Павла Д. Долгорукова. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1889 год). Вёл интенсивное хозяйство в своём имении (свыше 2 тысяч гектар земли) в селе Чуево Суджанского уезда Курской губернии. Во время неурожая 1891-1892 годов заведовал продовольственно-санитарными отрядами в Самарской губернии.
Член Курской губернской земской управы (1892-1902 годы), председатель Суджанской уездной земской управы (1892-1902 годы и с 1909 года); с 1893 года председатель комиссии по народному образованию Курского губернского земства, которая организовала первую в России выставку по народному образованию (Курск, лето 1902 года).
Один из основателей кружка либеральных земских деятелей «Беседа» (1899 год), содействовал созданию журнала «Освобождение», занимался организацией его финансирования, в том числе предоставлял собственные средства. Выступал за конституционную монархию и учреждение всероссийского законодательного учреждения, принудительное отчуждение части помещичьих земель за выкуп для передачи их безземельным и малоземельным крестьянам. Один из учредителей Союза земцев-конституционалистов (1903 год; член Московского бюро), Союза освобождения (1904 год; член его совета) и Конституционно-демократической партии (член Центрального комитета).
Товарищ председатель первой Государственной думы (1906 год), после её роспуска участвовал в составлении Выборгского воззвания, подписал его (в мае - августе 1908 года по приговору суда Долгоруков находился в заключении; Курское дворянское общество исключило Долгорукова из своего состава). В начале Первой мировой войны мобилизован, воевал в Галиции, в 1916 году уволен в запас по болезни. После Октябрьской революции 1917 года уехал на Северный Кавказ, весной 1919 года - в Крым. В ноябре 1920 года совместно с остатками «Русской армии» эвакуировался в Константинополь. Занимался организацией помощи русским беженцам. Стремился к сплочению русской эмиграции на основе лозунга борьбы с большевиками.
С 1922 года в Праге. В 1924-1926 годах входил в состав группы «центральных» кадетов, которая настаивала на упразднении «Русской армии», считала, что антисоветскую борьбу нужно организовать внутри СССР. В 1927-1939 годах председатель Совещания представителей русской организаций в Чехословакии (оставил должность по распоряжению германских властей). В июне 1945 году задержан «Смерш» советского Первого Украинского фронта, депортирован в СССР, в 1946 году осуждён на 5 лет лишения свободы за принадлежность к «контрреволюционной организации». Умер в тюремной больнице. Реабилитирован в 1992 году.
Иллюстрация: Архив БРЭ.