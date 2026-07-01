ДОЛГОРУКОВ МИХАИИЛ ЮРЬЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ МИХАИИЛ ЮРЬЕВИЧ - князь, русский государственный деятель, ближний боярин (1671 год).
Из рода Долгоруковых, сын Ю. А. Долгорукова. В 1658 году начал службу при дворе в чине стольника, а в 1661 году на именины царя Алексея Михайловича пожалован в спальники, войдя в узкий круг его комнатных людей.
Возглавлял Приказ Казанского дворца (1672-1680 годы). В 1677 году выгодно женился на сестре боярина князя В. В. Голицына - Федосье Васильевне (?-1706 годы). В ходе русско-турецкой войны 1676-1681 годов полковой воевода в походе к Киеву (1679 год) для воспрепятствования продвижению туда турецких войск. Главным воеводой в этом походе был боярин князь М. А. Черкасский, однако именно Долгоруков реально руководил походом, отдавая распоряжения даже своему формальному начальнику.
В 1680-1682 годах Долгоруков возглавлял важнейшие приказы, занимавшиеся военным управлением (Разрядный, Иноземский, Рейтарский, Пушкарский), а также приказы, собиравшие деньги на военные нужды (Доимочный и Денежного сбора). 12(22).01.1682 года как глава Разрядного приказа присутствовал при сожжении местнических документов в разрядных сенях, что символизировало решительный отказ от многовековой традиции местничества. Во время Стрелецкого восстания 1682 года в Москве Долгоруков, как руководитель военных приказов, пытался призвать восставший гарнизон к порядку. Унаследовавший от отца вспыльчивый нрав, Долгоруков назвал стрельцов невеждами и «сарынью» (сбродом) и был ими убит.