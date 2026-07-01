ДОЛГОРУКОВ МИХАИИЛ ЮРЬЕВИЧ

ДОЛГОРУКОВ МИХАИИЛ ЮРЬЕВИЧ - князь, русский государственный деятель, ближний боярин (1671 год).

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых , сын Ю. А. Дол­го­ру­ко­ва. В 1658 году на­чал служ­бу при дво­ре в чи­не столь­ни­ка, а в 1661 году на име­ни­ны ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча по­жа­ло­ван в спаль­ни­ки, вой­дя в уз­кий круг его ком­нат­ных лю­дей.

Воз­глав­лял При­каз Ка­зан­ско­го двор­ца (1672-1680 годы). В 1677 году вы­год­но же­нил­ся на се­ст­ре боя­ри­на князя В. В. Го­ли­цы­на - Фе­до­сье Ва­силь­ев­не (?-1706 годы). В хо­де русско-турецкой вой­ны 1676-1681 годов пол­ко­вой вое­во­да в по­хо­де к Кие­ву (1679 год) для вос­пре­пят­ст­во­ва­ния про­дви­же­нию ту­да турецких войск. Главным вое­во­дой в этом по­хо­де был боя­рин князь М. А. Чер­кас­ский, од­на­ко имен­но Долгоруков ре­аль­но ру­ко­во­дил по­хо­дом, от­да­вая рас­по­ря­же­ния да­же сво­ему фор­маль­но­му на­чаль­ни­ку.

В 1680-1682 годах Долгоруков воз­глав­лял важ­ней­шие при­ка­зы , за­ни­мав­шие­ся во­енным управ­ле­ни­ем (Раз­ряд­ный, Ино­зем­ский, Рей­тар­ский, Пуш­кар­ский), а так­же при­ка­зы, со­би­рав­шие день­ги на во­енные ну­ж­ды (Дои­моч­ный и Де­неж­но­го сбо­ра). 12(22).01.1682 года как гла­ва Раз­ряд­но­го при­ка­за при­сут­ст­во­вал при со­жже­нии ме­ст­ни­че­ских до­ку­мен­тов в раз­ряд­ных се­нях, что сим­во­ли­зи­ро­ва­ло ре­ши­тель­ный от­каз от мно­го­ве­ко­вой тра­ди­ции ме­ст­ни­че­ст­ва . Во вре­мя Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года в Мо­ск­ве Долгоруков, как ру­ко­во­ди­тель во­енных при­ка­зов, пы­тал­ся при­звать вос­став­ший гар­ни­зон к по­ряд­ку. Унас­ле­до­вав­ший от от­ца вспыль­чи­вый нрав, Долгоруков на­звал стрель­цов не­ве­ж­да­ми и «са­ры­нью» (сбро­дом) и был ими убит.