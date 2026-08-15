ДОЛГОРУКОВ-КРЫМСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ДОЛГОРУКОВ-КРЫМСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ - князь, российский государственный и военный деятель, генерал-аншеф.

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых . Служ­бу на­чал в 1735 году кап­ра­лом в ка­ва­ле­рии. В ре­зуль­та­те опа­лы, по­стиг­шей Дол­го­ру­ко­вых по­сле всту­п­ле­ния на пре­стол императрицы Ан­ны Ива­нов­ны, Долгорукова-Крымского бы­ло за­пре­ще­но про­из­во­дить в офи­це­ры. Од­на­ко за храб­рость, про­яв­лен­ную при штур­ме Пе­ре­ко­па (1736 год) во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов, про­из­ве­дён в пра­пор­щи­ки.

Уча­ст­во­вал в оса­де Оча­ко­ва (1737 год) и Хо­ти­на (1738 год). Во вре­мя русско-шведской вой­ны 1741-1743 годов от­ли­чил­ся в бою при Ви­лай­о­ках (1741 год). По­сле во­ца­ре­ния императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны Долгоруков-Крымский стал бы­ст­ро про­дви­гать­ся по служ­бе: адъ­ю­тант (1742 год), ге­не­ральс-адъ­ю­тант (1745 год) сво­его дя­ди генерал-фельдмаршала князя В. В. Дол­го­ру­ко­ва; с 1747 года То­боль­ско­го пехотного пол­ка. В Се­ми­лет­нюю вой­ну 1756-1763 годов уча­ст­во­вал в сра­же­нии под Кю­ст­ри­ном (1758 год), Цорн­дорф­ском сра­же­нии 1758 года, оса­де Коль­бер­га (1762 год).

В на­ча­ле русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов ко­ман­до­вал вой­ска­ми, ох­ра­няв­ши­ми гра­ни­цы Рос­сии с Крым­ским хан­ст­вом. С ию­ня 1771 года ко­мандующий второй ар­ми­ей (38 тысяч человек), на­прав­лен­ной для по­ко­ре­ния хан­ст­ва: 14(25) ию­ня ов­ла­дел ук­ре­п­ле­ния­ми Пе­ре­коп­ской ли­нии, 29 ию­ня (10 ию­ля) раз­гро­мил та­та­ро-турецкую ар­мию (95 тысяч человек) при Ка­фе (ны­не Фео­до­сия); по­сле этой по­бе­ды тур­ки ос­та­ви­ли го­ро­да Ара­бат, Ени­ка­ле, Керчь, Ба­лак­ла­ва и другие. В ре­зуль­та­те Крым был фак­ти­че­ски за­воё­ван Рос­си­ей, ха­ном стал российский став­лен­ник Ша­гин-Ги­рей (окон­чательное при­сое­ди­не­ние Крым­ско­го хан­ст­ва про­и­зош­ло в 1783).

Во вре­мя празд­но­ва­ния Кю­чук-Кай­нард­жий­ско­го ми­ра 1774 года, со­сто­яв­ше­го­ся 10(21).07.1775 года, Долгорукову-Крымскому бы­ли по­жа­ло­ва­ны шпа­га, украшенная ал­ма­за­ми, и до­бав­ле­ние «Крым­ский» к фа­ми­лии. Од­на­ко, оби­дев­шись на то, что он не был по­жа­ло­ван в генерал-фельд­мар­ша­лы, Долгоруков-Крымский вы­шел в от­став­ку и за­нял­ся обу­ст­рой­ст­вом сво­их под­мос­ков­ных уса­деб Зна­мен­ское-Гу­бай­ло­во и Во­лын­щи­на. 11(22).04.1780 года на­зна­чен се­на­то­ром и глав­но­ко­ман­дую­щим в Мо­ск­ве. Внёс боль­шой вклад в под­го­тов­ку «от­кры­тия» Московской гу­бер­нии по ус­та­нов­ле­ни­ям Гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года в со­от­вет­ст­вии с ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 05(16).10.1781 года. Сни­скал ува­же­ние мо­ск­ви­чей бла­го­да­ря сво­ей че­ст­но­сти и дос­туп­но­сти для об­ра­ще­ний. Со­хра­ни­лась пе­ре­пис­ка Ека­те­ри­ны II с Долгоруковым-Крымским за 1780-1782 годы (25 пи­сем).

Иллюстрация:

В. М. Дол­го­ру­ков-Крым­ский. Порт­рет ра­бо­ты А. Рос­ли­на. 1776 год. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.