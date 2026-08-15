ДОЛГОРУКОВ-КРЫМСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ДОЛГОРУКОВ-КРЫМСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ - князь, российский государственный и военный деятель, генерал-аншеф.
Из рода Долгоруковых. Службу начал в 1735 году капралом в кавалерии. В результате опалы, постигшей Долгоруковых после вступления на престол императрицы Анны Ивановны, Долгорукова-Крымского было запрещено производить в офицеры. Однако за храбрость, проявленную при штурме Перекопа (1736 год) во время русско-турецкой войны 1735-1739 годов, произведён в прапорщики.
Участвовал в осаде Очакова (1737 год) и Хотина (1738 год). Во время русско-шведской войны 1741-1743 годов отличился в бою при Вилайоках (1741 год). После воцарения императрицы Елизаветы Петровны Долгоруков-Крымский стал быстро продвигаться по службе: адъютант (1742 год), генеральс-адъютант (1745 год) своего дяди генерал-фельдмаршала князя В. В. Долгорукова; с 1747 года Тобольского пехотного полка. В Семилетнюю войну 1756-1763 годов участвовал в сражении под Кюстрином (1758 год), Цорндорфском сражении 1758 года, осаде Кольберга (1762 год).
В начале русско-турецкой войны 1768-1774 годов командовал войсками, охранявшими границы России с Крымским ханством. С июня 1771 года командующий второй армией (38 тысяч человек), направленной для покорения ханства: 14(25) июня овладел укреплениями Перекопской линии, 29 июня (10 июля) разгромил татаро-турецкую армию (95 тысяч человек) при Кафе (ныне Феодосия); после этой победы турки оставили города Арабат, Еникале, Керчь, Балаклава и другие. В результате Крым был фактически завоёван Россией, ханом стал российский ставленник Шагин-Гирей (окончательное присоединение Крымского ханства произошло в 1783).
Во время празднования Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года, состоявшегося 10(21).07.1775 года, Долгорукову-Крымскому были пожалованы шпага, украшенная алмазами, и добавление «Крымский» к фамилии. Однако, обидевшись на то, что он не был пожалован в генерал-фельдмаршалы, Долгоруков-Крымский вышел в отставку и занялся обустройством своих подмосковных усадеб Знаменское-Губайлово и Волынщина. 11(22).04.1780 года назначен сенатором и главнокомандующим в Москве. Внёс большой вклад в подготовку «открытия» Московской губернии по установлениям Губернской реформы 1775 года в соответствии с указом императрицы Екатерины II от 05(16).10.1781 года. Снискал уважение москвичей благодаря своей честности и доступности для обращений. Сохранилась переписка Екатерины II с Долгоруковым-Крымским за 1780-1782 годы (25 писем).
Иллюстрация:
В. М. Долгоруков-Крымский. Портрет работы А. Рослина. 1776 год. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.