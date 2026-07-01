ДОЛГОРУКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
ДОЛГОРУКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ - князь, российский государственный деятель, поэт, мемуарист, драматург, актёр-любитель; тайный советник (1804 год).
Из рода Долгоруковых. Получил домашнее образование; в 1777-1780 годах обучался на философском факультете Московского университета. Служил ординарцем у московского главнокомандующего князя В.М. Долгорукова-Крымского (1780-1782 годы; числился в Московском пехотном полку), в лейб-гвардии Семёновском полку (1782-1791 годы), участник русско-шведской войны 1788-1790 годов. Поручик правителя Пензенского наместничества (1791-1796 годы), участвовал в устройстве гражданской и уголовной палат, совершенствовании системы откупов и в управлении казёнными заводами. Ввёл казённое содержание детей бедных дворян в учебных заведениях. В 1797-1802 годах старший член Главной соляной конторы. Губернатор Владимирской губернии (1802-1812 годы).
По предложению Долгорукова на средства владимирского дворянства в Переславском уезде было выстроено здание для хранения ботика Петра I (открыто в 1803 году). При Долгорукове были открыты первые во Владимире гимназия (1804 год) и государственная аптека (1805 год). В 1806 году Долгоруков распорядился, чтобы все впредь публикуемые его сочинения печатались в пользу владимирской гимназии (вырученные деньги шли для пополнения её библиотеки).
Долгоруков внёс заметный вклад в развитие театрального дела и словесности в России. С 1779 года играл на сцене «благородного театра», сначала в родительском доме, затем в разных частных домах. В 1786-1787 годах участвовал в придворных спектаклях при «малом дворе» великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I). В Пензе по его инициативе был организован театр «благородных любителей», где зимой 1793-1794 года пензенские дворяне ставили спектакли. В 1815-1823 годах в его московском доме при финансовой поддержке князя Ю.В. Долгорукова действовал театр. Обладая комедийным даром, Долгоруков принимал участие преимущественно в постановках русских и французских комедий, а также комических опер.
Со стихами выступал в печати с 1788 года. Предпочтение в творчестве отдавал сатире, драматическим миниатюрам. В 1811 году во Владимире организовал собственный литературный салон. В 1821 и 1822 году в Москве действовало организованное Долгоруковым литературное общество, в котором участвовали С.Т. Аксаков, М.А. Дмитриев и М.Н. Загоскин. Поэтическая манера Долгорукова самобытна, в ней сочетались разные пласты лексики, ритмики, элементы разговорной речи.
Тематически его произведения в основном носили подчёркнуто камерный характер, это так называемая домашняя поэзия, посвящённая событиям жизни самого Долгорукова, его родственников и близких друзей. Наибольшую известность получили его стихи «Приказ швейцару» (1793 год), «Камин в Пензе» (1795 год), «Парфену» (1802 год), сатиры «Авось» (1798 год), «Невинность» (1816 год). Долгоруков создал целый ряд небольших драматических произведений - «провербов», а также комедий, среди которых выделяется «Дурылом, или Выбор в старшины» (1816 год). Оставил несколько автобиографических сочинений, отражающих образ жизни и культуру аристократии конца XVIII - начала XIX веков.
Сочинения:
Бытие сердца моего, или Стихотворения князя И. М. Долгорукого. [3-е изд.]. М., 1817-1818. Ч. 1-4;
Сочинения. СПб., 1849. Т. 1-2;
Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 г. М., 1870;
Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 г. М., 1870;
Путешествие в Киев в 1817 г. М., 1870;
Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. М., 1997;
Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим… СПб., 2004–2005. Т. 1–2.
Иллюстрация:
И. М. Долгоруков. Гравюра XIX века. Архив БРЭ.