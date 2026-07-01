ДОЛГОРУКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

ДОЛГОРУКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ - князь, российский государственный деятель, поэт, мемуарист, драматург, актёр-любитель; тайный советник (1804 год).

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние; в 1777-1780 годах обу­чал­ся на фи­лософском фа­куль­те­те Московского университета. Слу­жил ор­ди­нар­цем у московского глав­но­ко­мандующего князя В.М. Дол­го­ру­ко­ва-Крым­ско­го (1780-1782 годы; чис­лил­ся в Московском пе­хот­ном пол­ку), в лейб-гвардии Се­мё­нов­ском пол­ку (1782-1791 годы), уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов. По­ру­чик пра­ви­те­ля Пен­зен­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1791-1796 годы), уча­ст­во­вал в уст­рой­ст­ве гра­ж­дан­ской и уго­лов­ной па­лат, со­вер­шен­ст­во­ва­нии сис­те­мы от­ку­пов и в уп­рав­ле­нии ка­зён­ны­ми за­во­да­ми. Ввёл ка­зён­ное со­дер­жа­ние де­тей бед­ных дво­рян в учеб­ных за­ве­де­ни­ях. В 1797-1802 годах стар­ший член Главной со­ля­ной кон­то­ры. Гу­бер­на­тор Вла­ди­мир­ской губернии (1802-1812 годы).

По пред­ло­же­нию Долгорукова на сред­ст­ва вла­ди­мир­ско­го дво­рян­ст­ва в Пе­ре­слав­ском уезде бы­ло вы­строе­но зда­ние для хра­не­ния бо­ти­ка Пет­ра I (от­кры­то в 1803 году). При Долгорукове бы­ли от­кры­ты пер­вые во Вла­ди­ми­ре гим­на­зия (1804 год) и государственная ап­те­ка (1805 год). В 1806 году Долгоруков рас­по­ря­дил­ся, что­бы все впредь пуб­ли­куе­мые его со­чи­не­ния пе­ча­та­лись в поль­зу вла­ди­мир­ской гим­на­зии (вы­ру­чен­ные день­ги шли для по­пол­не­ния её биб­лио­те­ки).

Долгоруков внёс за­мет­ный вклад в раз­ви­тие те­ат­раль­но­го де­ла и сло­вес­но­сти в Рос­сии. С 1779 года иг­рал на сце­не «бла­го­род­но­го те­ат­ра», сна­ча­ла в ро­ди­тель­ском до­ме, за­тем в раз­ных ча­ст­ных до­мах. В 1786-1787 годах уча­ст­во­вал в при­двор­ных спек­так­лях при «ма­лом дво­ре» великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пав­ла I). В Пен­зе по его ини­циа­ти­ве был ор­га­ни­зо­ван те­атр «бла­го­род­ных лю­би­те­лей», где зи­мой 1793-1794 года пен­зен­ские дво­ря­не ста­ви­ли спек­так­ли. В 1815-1823 годах в его московском до­ме при фи­нан­со­вой под­держ­ке князя Ю.В. Дол­го­ру­ко­ва дей­ст­во­вал те­атр. Об­ла­дая ко­ме­дий­ным да­ром, Долгоруков при­ни­мал уча­стие пре­имущественно в по­ста­нов­ках русских и французских ко­ме­дий, а так­же ко­мических опер.

Со сти­ха­ми вы­сту­пал в пе­ча­ти с 1788 года. Пред­поч­те­ние в твор­че­ст­ве от­да­вал са­ти­ре, дра­ма­тическим ми­ниа­тю­рам . В 1811 году во Вла­ди­ми­ре ор­га­ни­зо­вал собственный литературный са­лон. В 1821 и 1822 году в Мо­ск­ве дей­ст­во­ва­ло ор­га­ни­зо­ван­ное Долгоруковым литературное об­ще­ст­во, в ко­то­ром уча­ст­во­ва­ли С.Т. Ак­са­ков, М.А. Дмит­ри­ев и М.Н. За­гос­кин. По­этическая ма­не­ра Долгорукова са­мо­быт­на, в ней со­че­та­лись раз­ные пла­сты лек­си­ки, рит­ми­ки, эле­мен­ты разговорной ре­чи.

Те­ма­ти­че­ски его про­из­ве­де­ния в основном но­си­ли под­чёрк­ну­то ка­мер­ный ха­рак­тер, это так называемая до­маш­няя по­эзия, по­свя­щён­ная со­бы­ти­ям жиз­ни са­мо­го Долгорукова, его род­ст­вен­ни­ков и близ­ких дру­зей. Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли его сти­хи «При­каз швей­ца­ру» (1793 год), «Ка­мин в Пен­зе» (1795 год), «Пар­фе­ну» (1802 год), са­ти­ры «Авось» (1798 год), «Не­вин­ность» (1816 год). Долгоруков соз­дал це­лый ряд не­боль­ших дра­ма­тических про­из­ве­де­ний - «про­вер­бов», а так­же ко­ме­дий, сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ет­ся «Ду­ры­лом, или Вы­бор в стар­ши­ны» (1816 год). Ос­та­вил несколько ав­то­био­гра­фических со­чи­не­ний, от­ра­жаю­щих об­раз жиз­ни и куль­ту­ру ари­сто­кра­тии кон­ца XVIII - начала XIX веков.

Сочинения:

Бы­тие серд­ца мое­го, или Сти­хо­тво­ре­ния кня­зя И. М. Дол­го­ру­ко­го. [3-е изд.]. М., 1817-1818. Ч. 1-4;

Сочинения. СПб., 1849. Т. 1-2;

Слав­ны буб­ны за го­ра­ми, или Пу­те­ше­ст­вие мое кое-ку­да 1810 г. М., 1870;

Жур­нал пу­те­ше­ст­вия из Мо­ск­вы в Ниж­ний 1813 г. М., 1870;

Пу­те­ше­ст­вие в Ки­ев в 1817 г. М., 1870;

Ка­пи­ще мое­го серд­ца, или Сло­варь всех тех лиц, с кои­ми я был в раз­ных от­но­ше­ни­ях в те­че­ние мо­ей жиз­ни. М., 1997;

По­весть о ро­ж­де­нии мо­ем, про­ис­хо­ж­де­нии и всей жиз­ни, пи­сан­ная мной са­мим… СПб., 2004–2005. Т. 1–2.

Иллюстрация:

И. М. Дол­го­ру­ков. Гра­вю­ра XIX века. Архив БРЭ.