ДОЛГОРУКОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник.
Из рода Долгоруковых, сын Г. Ф. Долгорукова. До 1713 года жил с отцом в Варшаве. Смоленский губернатор (март-июль 1713 года). Обер-президент Главного магистрата (1723-1727 годы). Сенатор (1726-1730 годы). С 1727 года гофмейстер великого князя Петра Алексеевича (будущего императора Петра II). После его воцарения приобрёл влияние благодаря своему сыну И. А. Долгорукову, находившемуся в дружеских отношениях с императором.
В феврале 1728 года вместе с В. Л. Долгоруковым стал член Верховного тайного совета; в заседаниях участвовал редко, но, по словам английского консула К. Рондо, ведал «назначениями и отличиями». Часто устраивал охотничьи экспедиции, чтобы сохранить расположение Петра II; добился его обручения со своей дочерью Екатериной Алексеевной [30.11(11.12).1729 года]. В декабре 1729 года получил 12 тысяч дворов. Во время болезни Петра II (январь 1730 года) составил, вместе с В. Л. Долгоруковым и братьями С. Г. и И. Г. Долгоруковыми, подложное завещание от имени императора о передаче престола «её высочеству государыне-невесте» Е. А. Долгоруковой.
Вместе с другими членами Верховного тайного совета участвовал в составлении «Кондиций». После восшествия на престол императрицы Анны Ивановны был обвинён в «разрушении здоровья» Петра II и казнокрадстве. Осуждён 14(25).04.1730 года и сослан с семьёй в село Никольское Касимовского уезда Воронежской губернии. По манифесту 12(23).06.1730 года сослан в Берёзов. Лишён чинов и званий, его имущество было конфисковано. Его сын И. А. Долгоруков казнён в Новгороде в 1739 году. Другие дети Долгорукова - Екатерина, Николай, Елена, Анна, Алексей и Александр - после смерти отца оставались в ссылке и были освобождены по указу императрицы Елизаветы Петровны 03(14).12.1741 года.
В 1717-1727 годах владел усадьбой Глинки; в 1714-1730 годах - усадьбой Горенки.