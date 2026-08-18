ДОЛГОРУКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ДОЛГОРУКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник.

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых . В 1803 году с чи­ном действительного статского советника оп­ре­де­лён на гражданскую служ­бу. С 1805 года в Ге­роль­дии, про­ку­рор ка­пи­ту­ла ор­де­на Святого Ио­ан­на Ие­ру­са­лим­ско­го (1805-1808 годы). Гу­бер­на­тор Сим­бир­ской губернии (1808-1815 годы).

Во вре­мя русско-шведской вой­ны 1808–1809 годов ор­га­ни­зо­вал на вы­год­ных для каз­ны ус­ло­ви­ях за­куп­ку хле­ба. В 1812-1813 годах ру­ко­во­дил ор­га­ни­за­ци­ей народного опол­че­ния в гу­бер­нии, за­куп­кой ло­ша­дей для ка­ва­ле­рии и ар­тил­ле­рии. Гу­бер­на­тор Московской гу­бер­нии (1815-1817 годы). Се­на­тор (1817 год). Не­од­но­крат­но на­прав­лял­ся в различные гу­бер­нии с ре­ви­зия­ми, в хо­де ко­то­рых так­же за­ни­мал­ся вы­яс­не­ни­ем при­чин час­тых по­бе­гов кре­по­ст­ных кре­сть­ян .

То­ва­рищ министра юс­ти­ции (1827 год), управ­ляю­щий Министерством юс­ти­ции (1828-1829 годы). Председатель Осо­бо­го комитета для об­ре­ви­зо­ва­ния Сво­да за­ко­нов Российской им­пе­рии при министерстве юс­ти­ции (1827 год). Под руководством Долгоруков бы­ла за­вер­ше­на ра­бо­та по вы­яс­не­нию точ­но­сти и пол­но­ты Сво­да. Ав­тор По­ло­же­ния от 02(14).06.1828 года, рас­ши­ряв­ше­го пра­ва и обя­зан­но­сти то­ва­ри­ща ми­ни­ст­ра юс­ти­ции. Член Гоударственного со­ве­та (1829 год).

Иллюстрация:

А. А. Дол­го­ру­ков. Порт­рет ра­бо­ты В. Л. Бо­ро­ви­ков­ско­го. 1811. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.