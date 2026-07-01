ДОЛГОРУКИЙ (ДОЛГОРУКОВ), ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ

Долгорукий (Долгоруков), Яков Фёдорович (1639 — 08[19].11.1720, Санкт-Петербург) — князь, российский государственный деятель, военачальник.

Из рода Долгоруковых (Долгоруких) . Брат Г.Ф. Долгорукого . Во время Стрелецкого бунта 1682 открыто выступил на стороне царевича Петра (будущий Петр I ), впоследствии стал его комнатным стольником. В 1686 попал в опалу к правительнице царевне Софье Алексеевне . Однако в 1687 был отправлен Софьей послом во Францию и Испанию для поиска союзников в борьбе с Османской империей . При дворе французского короля Людовика XIV проявил качества настоящего дипломата, упорно отстаивая интересы России. Из поездки привез Петру I астролябию и готовальню. Участвовал во 2-м Крымском походе князя В.В. Голицына (1689). Во время свержения царевны Софьи (1689) проявил себя активным сторонником Петра. Принимал участие в обоих Азовских походах Петра I (1695, 1696), получил звание ближнего боярина. Царь относился к нему с особым доверием. После Азовских походов Петр, ожидая ответных действий турецких и крымских войск, направил Д. на Белгородскую засечную черту для организации отпора неприятелю. В 1700 Д. возглавил Военный приказ, руководил подготовкой русской армии к военным действиям против Швеции. В сражении под Нарвой (1700) Д. был пленен шведами, провел в плену 10 лет (сначала в Стокгольме, затем в Якобштадте). В 1711 Д. вместе с другими соотечественниками удалось бежать из плена. Назначен генерал-пленипотенциал-кригс-комиссаром (главный уполномоченный по снабжению армии; 1711—1716). Сенатор (1712), президент Ревизион-коллегии (1717). Принимал участие в следствии по делу царевича Алексея Петровича .

Лит.: Долгоруков В. Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие-Аргутинские. СПб., 1869; Фадеева Н. А. Заметки по генеалогии князей Долгоруких // Русский архив. 1869. № 8—9; Погодин M. П. Воспоминание о Якове Федоровиче Долгоруком // Русский. 1867. № 5—6.