ДОЛГОРУКИЙ (ДОЛГОРУКОВ),ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ

Долгорукий (Долгоруков), Григорий Фёдорович (07[17].10.1657 — 15[26].08.1723, Санкт-Петербург) — князь, российский государственный деятель, дипломат.

Из рода Долгоруковых (Долгоруких) . Брат Я.Ф. Долгорукого . Службу начал в чине стольника (1668). С 1682 — комнатный стольник царя Петра I , капитан гвардии Преображенского полка. Участник Азовских походов 1695—1696. Российской посланник в Речи Посполитой (1700—1706, 1709—1712, 1715—1721), способствовал заключению союзного договора с Речью Посполитой (1704). В 1708 с помощью Д. новым гетманом вместо изменившего И.С. Мазепы , был избран И.И. Скоропадский . Во время Полтавской битвы 1709 возглавлял отряд, который препятствовал соединению частей шведской армии, осаждавших Полтаву, с главными силами короля Карла XII . Вернувшись в Варшаву (1709), прекратил конфликт между Августом II и сторонниками ставленника Карла XII, С. Лещинского . Добился от польского правительства возобновления Вечного мира 1686 и союзного договора 1704. Действительный тайный советник (1709). В 1721 был отозван (по собственной просьбе) из Варшавы из-за конфликта с польским духовенством. Сенатор (1721). Вместе с князем Д. М. Голицыным в 1723 был осужден по делу барона П.П. Шафирова за соучастие в служебном подлоге и «неисправлении должности». Приговорен к лишению чинов, штрафу и домашнему аресту, однако потом освобожден и восстановлен в чинах.

Лит.: Долгоруков А. В., Шпилевская Н. С. Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие-Аргутинские. Ч. 1. СПб., 1869; Долгоруков П. В. Сказания о роде князей Долгоруковых. СПб., 1842; Серов Д. О. Администрация Петра I. М., 2007.