ДОЛГИЙ ПАРЛАМЕНТ (1640-1653 и 1659-1660)

Созыв Долгого парламента

В результате войн Англии с Шотландией, получивших название Епископских войн, по условиям Рипонского перемирия, шотландцы должны были получить денежное содержание, но средств в казне не было. Король Карл I был вынужден дважды созывать парламент – в апреле и ноябре 1640 г. для изыскания необходимых средств. С самого начала во втором созванном парламенте доминировала оппозиция, лидером которой стал пуританин Джон Пим (1584–1643), избранный от графства Девоншир. Уже в своем первом выступлении во время открытия первой сессии 7 ноября 1640 г., он обрушился на королевское правительство с жесткой критикой. Именно он выступал главным обвинителем на слушаниях о государственной измене графа Страффорда. В результате главный советника короля был признан виновным и лишился головы на эшафоте 12 мая 1641 г.

Гражданская война

В мае с согласия короля был принят так называемый Трехгодичный акт, согласно которому парламент должен был созываться не реже одного раза в три года. В октябре вспыхнули волнения в Шотландии и Ирландии. Сторонники парламенты вышли на улицы с требованием упразднения епископата. Другим важным шагом против королевской власти стало принятие «Великой ремонстрации», за которую 22 ноября 1641 г. проголосовало 159 депутатов против 148. В её 204 статьях содержалось 150 «злодеяний» короны, правительства, Церкви. Во второй части документа предлагалось провести экономические и политические реформы, центральной из которых стало бы право парламенты утверждать членов королевского правительства. Вскоре парламент стал требовать право назначения командующего армии и флота. Карл I отказался согласиться на ограничение собственной власти и на церковную реформу. В этих обстоятельствах, король решает арестовать лидеров оппозиции, обвинив их в государственной измене, но последние узнали об этом и бежали в Сити. После этого парламент раскололся: депутаты – роялисты («кавалеры») в Оксфорде, куда уехал король, сформировали параллельный парламент, а в Лондоне остались оппозиционные депутаты («круглоголовые»). В марте 1642 г. Долгий парламент постановил, что его решения имеют силу законы и без одобрения короля, в стране было введено военного положение. 23 августа 1642 г. король Карл I собрал своих верных сторонников и в Ноттингеме поднял королевское знамя, началась гражданская война. В июле 1643 г. кавалеры взяли Бристоль и продвинулись к Лондону. В это время среди депутатов выдвинулась фигура О.Кромвеля, представителя индепендентов, который сформировал отряд кавалерии, прозванный «железнобокими». 25 сентября 1643 г. парламенты Шотландии и Англии заключили союз. Перевес сил в войне качнулся в сторону парламента, после нескольких побед, в сражении при Нейзби 14 июня 1645 г. силы роялистов были разгромлены, король в мае 1646 г. бежал в Шотландию и сдался в плен. Но в стане победителей было неспокойно, началось противостояние между парламентом и армией, которое вскоре приобрело и политических характер. Также в самом парламенте наблюдался раскол между сторонниками дальнейших преобразований, среди населения стали все более популярны идеи левеллеров, требовавшие всеобщего равенства, отмены всех сословных привилегий. В январе 1647 г. шотландцы выдали Карла I парламенту за огромный выкуп, военные поместили его в Хэмптон-Кортский дворец. В октябре на состоявшемся военном совете под руководством Кромвеля, окончательно победили индепенденты, раскол в армии был преодолен. Но политические разногласия сохранились, чем воспользовался король, бежавший на о. Уайт, но вскоре вновь попал в плен. По всей стране вновь стали вспыхивать мятежи роялистов, на стороне Карла I выступили шотландцы. Войска Кромвеля двинулись на подавление мятежей, а в генеральном сражении при Престоне разгромили шотландские войска. Долгий парламент обратился к королю с рядом требований, при соблюдении которых он бы мог продолжить правление. Левеллеры и часть армии выступила против компромисса, несмотря на это парламент 5 декабря 1648 г. принял предложения короля. На следующий день в парламент вошли военные под командованием полковника Прайда и настояли на отмене ранее принятого решения, многие депутаты были выгнаны или арестованы, большинство из них были пресвитерианами. Оставшийся парламент получил прозвище «Охвостье» и состоял преимущественно из индепендентов. Именно ими было принято решение о проведении судебного процесса над королём, который был объявлен врагом «государства и народу». По решению суда короля приговорили к смертной казни и обезглавили на площади перед дворцом Уайтхолл. После этого 6 февраля была распущена палата лордов, на следующий день отменена монархия.

Режим протектората

4 апреля 1649 г. парламент провозгласил себя носителем высшей власти, а 19 мая был принят «Акт об объявлении Англии республикой». Исполнительную власть представлял Государственный совет, во главе которого был поставлен О. Кромвель. В 1650 г. парламент назначил его лорд-генералом, т.е. главнокомандующим. В апреле 1653 г. по его решению Долгий парламент был распущен.

Повторный созыв Долгого парламента

После смерти О.Кромвеля, лордом-протектором стал его сын Ричард Кромвель, чье правление было неудачным. Последовал заговор военных, свергнувших его в 1659 г. После этого восстановил свою деятельность Долгий парламент, состоящий в основном из «Охвостья». Но в октябре парламент был разогнан генералом-майором Д. Ламбертом, ставшего военным диктатором. В условиях начавшейся смуты, парламент вновь был созван в конце декабря. В феврале 1660 г. войска генерала Д.Монка беспрепятственно входят в Лондон, парламент был восстановлен. Вскоре Монк возвращает в парламент депутатов, изгнанных во время «Прайдовой чистки». Реставрированный парламент в марте 1660 г. призвал короля Карла II Стюарта вернуться в Англию и занять королевский престол, а также принял билль об отмене всех постановлений начиная с 1648 г., а 16 марта объявил о самороспуске.