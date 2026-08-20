ДОЛГАНЫ
ДОЛГАНЫ - тюркоязычный народ в России.
Численность 7,3 тысяч человек (2002 год, перепись), в том числе в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края 5,5 тысяч человек, в Якутии 1,3 тысяс человек (Анабарский район). Около 1 тысячи человек живут в городах, в том числе около 0,8 тысяч человек (2006 год) - в городе Дудинка. Говорят на долганском языке, в местах смешанного проживания - на русском языке Верующие - православные.
Образовывали «роды» («орды» - ордаа, биис), возглавлявшиеся старостами, или «князьцами», на основе которых были образованы управы: Долгано-Есейская (собственно Долган), Долгано-Тунгусская (Донгот), Жигано-Тунгусская (Эджен, Эдян, или Азян) и Боганидско-Тунгусская (Карынтуо). До XVII века жили в устье Вилюя на Лене (Долган) и по реке Оленёк. «Роды» с названиями Долган, Эдян были известны вплоть до Камчатки и Охотского побережья.
В XVIII веке Долган переселились на реки Попигай и Хатанга, Карынтуо - на рtre Боганида, Донгот и Эдян - к Норильским озёрам. Оставшиеся на Лене долганы вошли в качестве отдельных «родов» в местные якутские наслеги. К ним причисляли также якутов, поселявшихся с конца XVII века в бассейне реки Хатанга и образовавших в XVIII веке Нижнезатундринскую якутскую волость, и объякутившихся эвенков. В состав долган вошли местные группы русских старожилов на Хатанге (затундренские крестьяне); с ними, в частности, связывают появление у долган ловушек-пастей на песца. К 1920-м годам складывается культурное своеобразие и самосознание долган По переписи 1926 года их насчитывалось 1,4 тысяч человек.
Традиционная культура типична для народов севера Восточной Сибири (смотрите в разделе Народы и языки, «Россия»). Основные занятия - оленеводство, охота (песец, олень, птица), рыболовство. Зимой семьи кочевали в полосе лесотундры между озером Пясино и низовьями реки Попигай, образуя цепь станций («станков») зимнего тракта Дудинка - Хатанга и далее через реки Попигай и Анабар в Булун на Лене. Приёмы оленеводства сочетали тунгусские и самодийские традиции. Летом объединялись в кочевые группы и формировали большие стада оленей (выпасали в тундре с использованием пастушеской собаки); оленей доили.
Кочевые группы возглавлялись старшинами, состояли в основном из родственных семей, группировавшихся вокруг многооленных (до 5 тысяч голов) хозяев. Летние охотничьи и рыболовные угодья определялись каждой весной по договорённости между старшинами кочевых общин. Осенью вновь распадались на семьи, кочевавшие около своих песцовых ловушек или охотившиеся на диких оленей. Олений транспорт сочетал традиции тунгусско-вьючной езды с нартами самодийского и восточносибирского типов; в отличие от самодийцев, садились в нарты и управляли упряжкой по-тунгусски - справа.
До 1930-х годов использовали луки (сложные луки получали от кетов через посредство русских и от якутов и южных эвенков), в засеках - самострелы, осенью охотились с оленем-манщиком, устраивали коллективные поколки. Зимой охотились на оленей гоном на нартах, подкрадывались, прикрываясь щитком, поставленным на полозья, пользовались широкими лыжами тунгусского типа, летом выслеживали стадо с помощью собаки. Для маскировки охотники зимой надевали белый сокуй (перёд из шкуры белой собаки), летом - серую малицу. Для охоты на птиц использовали петли, сети, летом устраивали коллективную охоту на линного гуся (битую птицу хранили в ямах). Добытых оленей и птицу делили между членами кочевой группы. Рыбу ловили зимой и летом, использовали перемёты, сети из ниток и конского волоса (из Якутии): ставные (длина до 30 метров) и плавные, передвигаемые с помощью верхового оленя. На реках Пясина и Хатанга пользовались долблёными лодками (ветка). Мясо и рыбу вялили, варили, рыбу квасили в ямах, ели строганину.
Основное жилище - чум тунгусского типа, зимой на востоке также якутский балаган; у русских заимствовали срубные жилища (с плоской крышей), нартяные чумы-балки.
Традиционная одежда сочетала самодийские и тунгусские традиции: зимой - глухая (сокуй, совик) или распашная (парка) мехом наружу, длинная женская шуба из песцового и заячьего (сон) или оленьего (сангыйак) меха, летом - суконный сокуй или кафтан (сонтап), также надеваемые зимой поверх меховой одежды. Для мужской и женской одежды характерны удлинённый сзади подол (тунгусская традиция), украшение одежды бисером, аппликацией, оленьим волосом, вышитые пояса и нагрудники, близкие к эвенским. Были распространены вышивка сухожилиями (оленья упряжь), резьба и инкрустация оловом по мамонтовой кости (нащёчные пластины, луки сёдел), раскраска по дереву (спинки и копылья нарт), резьба по дереву (зоо- и антропоморфная скульптура, применяемая в охотничьей магии).
До XIX века существовали большие патриархальные семьи (сиен) и патрилинейные роды (уус). Практиковался брак между дальними родственниками («возвращение кости»), многоступенчатый калымный брак, брак по сговору и левират. Система родства бифуркативно-линейного типа, со скользящим счётом поколений и скосом типа «омаха». Лексика родства якутская (типичные для алтайских языков парные термины родства) с некоторыми эвенкийскими заимствованиями. В 1990-е годы семейно-родовая структура долган получила государственную поддержку. Календарями служили шестигранные бруски с зарубками.
Сохранялся культ духов [вселявшиеся в различные предметы (иччи), добрые (айыы) и злые (абаасы) духи], семейных и родовых фетишей (сайтаан), хранение которых передавалось среди женщин; существовали шаманы (ойун), шаманские атрибуты сочетают ранние эвенкийские и поздние якутские элементы. Покойников хоронили в земле, восточные долганы над могилой ставили кресты, сооружения, часто украшенные резьбой, оставляли (иногда вешали на дерево) одежду умершего, голову или рога принесённого в жертву оленя.
Устное творчество
Высокий статус в культуре имеет эпос олонгко, исполняющийся в виде сказывания либо сказывания с пением (герои сказаний «Аталами», «Мередян Мэргэн» и другие наделяются одним или несколькими персональными напевами; напевы богатырей Среднего и Нижнего миров могут противопоставляться по ладовым и ритмическим признакам).
Основное место в устной культуре долган занимает песенная традиция ырыа, включающая лирические (личные, любовные песни, дорожные, «песни на одном дыхании», шуточные) и обрядовые (свадебные песни женихов и колыбельные) жанры, в них используются как типовые, так и импровизированные индивидуальные напевы. Сохранились обрядовые круговые песни-танцы хейро - тунгусского и осуохай - северо-якутского происхождения с респонсорным пением запевалы и участников хоровода. К исчезнувшим жанрам относятся шаманские камлания (ойуун кутуруута) с использованием бубна (дюнгюр) и обращения к духам-алгыс. Инструментальная музыка представлена наигрышами на варгане.
Современные долганы сохраняют охоту на оленя (по Таймыру проходят миграционные пути крупнейшей в Евразии популяции диких оленей); охота на них даёт долганам мясо и шкуры. В трех посёлках на северо-востоке Хатангского района сохраняется нартенное и верховое оленеводство (6,5 тысяч оленей в 2006 году).
Иллюстрации:
Восточные долганы (экспедиция Э. В. Толля). Фото 1895, Музей антропологии и этнографии (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.
Долганы. Намогильное сооружение. Из материалов А. А. Попова (1930-е годы). Музей антропологии и этнографии (Санкт-Петербург). Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. Архив БРЭ.