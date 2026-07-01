ДОЛЬФУС, ЭНГЕЛЬБЕРТ

Дольфус (нем. Dollfuß), Энгельберт (04.10.1892, Тексинг — 25.07.1934, Вена) — австрийский политический и государственный деятель, один из руководителей Христианско-социальной партии.

Из крестьянской семьи, изучал юриспруденцию в Вене. В качестве добровольца участвовал в Первой мировой войне . После войны закончил обучение и работал в различных сельскохозяйственных объединениях. С 1932 — бундесканцлер и министр иностранных дел Австрии. После расправы с бастующими железнодорожниками в начале марта 1933 и «самоликвидации» парламента встал на путь установления в Австрии авторитарного режима, опиравшегося на идеологию австрофашизма. 17 марта 1934 подписал Римские протоколы о военном, экономическом и политическом сотрудничестве Австрии с Италией и Венгрией. Противник аншлюса . Убит национал-социалистами 25 июля 1934 при попытке государственного переворота.

Соч.: So sprach der Kanzler. Dollfuss’ Vermächtnis. Aus seinen Reden. Wien, 1935.

Лит.: Dreidemy L. Der Dollfuß-Mythos. Eine Biographie des Posthumen. Wien 2014.