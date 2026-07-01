ДОЛЬЧИНО

Итальянский проповедник, ересиарх, один из лидеров секты апостоликов, а также спровоцированного ей народного движения.

Дольчино был последователем и учеником Герардо Сегарелли, основателя секты апостоликов. Согласно представлениям апостоликов, в скором времени должен был наступить конец света. Приверженцы этой секты отрицали труд, собственность и брак и проповедовали нищету, покаяние и аскетизм.

Дольчино был образован и ок. 1300 г. опубликовал послание к верующим, в котором предрекал скорый конец света и утверждал, что он сам — 7-й ангел Апокалипсиса, упоминаемый в «Откровении» Иоанна Богослова . После публикации 2-го послания к верующим Дольчино удалился с группой последователей на северо-запад Италии, где на горе Бальме основали свою общину и начали вооруженное сопротивление местным духовным и светским властям.

Вероятно, радикализмами апостоликов способствовали горцы, которые примкнули к Дольчино в этих краях. Сторонники его стали совершать набеги на окрестные земли, разорять церкви, монастыри и деревни.

Дольчино провозглашал освобождение от любых социальных, моральных и экономических обязанностей, обобществление любого имущества, жен и детей. Он объявил, что отлучения, налагаемые Папой на апостоликов не имеют силы, а он сам — высший авторитет в вопросах веры. Своим сподвижникам он обещал безусловное спасение.

Против Дольчино и его сторонников отправлялись несколько военных экспедиций, однако ему удавалось ускользнуть. В 1306 г. он нанес поражения участникам крестового похода против апостоликов. Тогда епископ города Верчелли, бывший главным противником Дольчино, организовал блокаду апостоликов, отрезав их от путей снабжения. 23 марта 1307 г. апостолики были разбиты, а Дольчино схвачен.

1 июня 1307 г. Дольчино был сожжен.

Иллюстрации:

Дольчино.