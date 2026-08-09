ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА ИНСТИТУТ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА ИНСТИТУТ - всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД).
Существует в структуре Федерального архивного агентства. Создан в Москве на основании распоряжения Совета министров СССР от 02.03.1966 года как Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела. С 1992 года современное название.
Занимается актуальными теоретическими и прикладными проблемами архивоведения и архивного дела, документоведения и документационного обеспечения управления, разрабатывает правила, методики и регламенты работы государственных архивов и архивов организаций.
Важнейшие направления научно-исследовательской работы - теория и практика экспертизы ценности документов и комплектования архивов, создание и развитие системы научно-справочного аппарата архивов, классификации архивной информации. Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела осуществляет теоретические и прикладные исследования, связанные с разработкой государственных стандартов, методических рекомендаций и инструкций по оформлению документов и ведению делопроизводства в государственных и коммерческих организациях.
С 1990-х годов проблематика научных исследований тесно связана с новыми информационными технологиями и их применением в делопроизводстве, вопросами сохранности архивных документов, разработкой автоматизированных архивных технологий, исследованиями электронных документов и архивов.
В институте созданы научгно-практические разработки: Единая государственная система делопроизводства, Унифицированная система организационно-распорядительной документации и ГОСТ на организационно-распорядительные документы, а также Типовая инструкция по делопроизводству для федеральных органов управления исполнительной власти, ряд перечней документов, регулирующих отбор материалов на архивное хранение.
Во Всероссийском научно-исследовательском институт документоведения и архивного дела существуют научно-исследовательские подразделения по основным направлениям деятельности: отделы - архивоведения, документационного обеспечения управления, экономического и технологического обеспечения архивного дела, а также отраслевые центры научно-технической информации (предоставляют профильную информацию архивам и другим заинтересованным организациям) и повышения квалификации специалистов в области документоведения и архивного дела. В 2003 году институту придан статус базовой организации по переподготовке и повышению квалификации кадров по архивоведению, документоведению и документационному обеспечению управления государств - членов Содружества Независимых Государств.
Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела участвует в выполнении проектов федеральных целевых программ «Культура России» и «Электронная Россия», издаёт монографии, сборники научных трудов института, методических рекомендаций, регулярно проводит научные конференции по вопросам архивного дела («Архивоведение и источниковедение: проблемы взаимодействия на современном этапе») и по делопроизводству («Документация в информационном обществе»).