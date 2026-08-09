ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА ИНСТИТУТ

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА ИНСТИТУТ - всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД).

Су­ще­ст­ву­ет в струк­ту­ре Фе­де­раль­но­го ар­хив­но­го агент­ст­ва. Соз­дан в Мо­ск­ве на ос­но­ва­нии рас­по­ря­же­ния Совета министров СССР от 02.03.1966 года как Все­со­юз­ный научно-исследовательский институт до­ку­мен­то­ве­де­ния и ар­хив­но­го де­ла. С 1992 года современное название.

За­ни­ма­ет­ся ак­ту­аль­ны­ми тео­ре­тическими и при­клад­ны­ми про­бле­ма­ми ар­хи­во­ве­де­ния и ар­хив­но­го де­ла, до­ку­мен­то­ве­де­ния и до­ку­мен­тационного обес­пе­че­ния управ­ле­ния, раз­ра­ба­ты­ва­ет пра­ви­ла, ме­то­ди­ки и рег­ла­мен­ты ра­бо­ты государственных ар­хи­вов и ар­хи­вов ор­га­ни­за­ций.

Важ­ней­шие на­прав­ле­ния научно-исследовательской ра­бо­ты - тео­рия и прак­ти­ка экс­пер­ти­зы цен­но­сти до­ку­мен­тов и ком­плек­то­ва­ния ар­хи­вов, соз­да­ние и раз­ви­тие сис­те­мы на­уч­но-спра­воч­но­го ап­па­ра­та ар­хи­вов, клас­си­фи­ка­ции ар­хив­ной ин­фор­ма­ции. Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела осу­ще­ст­в­ля­ет тео­ре­тические и при­клад­ные ис­сле­дова­ния, свя­зан­ные с раз­ра­бот­кой государственных стан­дар­тов, ме­то­дических ре­ко­мен­да­ций и ин­ст­рук­ций по оформ­ле­нию до­ку­мен­тов и ве­де­нию де­ло­про­из­вод­ст­ва в государственных и ком­мерческих ор­га­ни­за­ци­ях.

С 1990-х годов про­бле­ма­ти­ка на­учных ис­сле­до­ва­ний тес­но свя­за­на с но­вы­ми ин­фор­мационными тех­но­ло­гия­ми и их при­ме­не­ни­ем в де­ло­про­из­вод­ст­ве, во­про­са­ми со­хран­но­сти ар­хив­ных до­ку­мен­тов, раз­ра­бот­кой ав­то­ма­ти­зированных ар­хив­ных тех­но­ло­гий, ис­сле­до­ва­ния­ми элек­трон­ных до­ку­мен­тов и ар­хи­вов.

В институте соз­да­ны на­учгно-прак­тические раз­ра­бот­ки: Еди­ная государственная сис­те­ма де­ло­про­из­вод­ст­ва, Уни­фи­ци­ро­ван­ная сис­те­ма ор­га­ни­за­ци­он­но-рас­по­ря­ди­тель­ной до­ку­мен­та­ции и ГОСТ на ор­га­ни­за­ци­он­но-рас­по­ря­ди­тель­ные до­ку­мен­ты, а так­же Ти­по­вая ин­ст­рук­ция по де­ло­про­из­вод­ст­ву для фе­де­раль­ных ор­га­нов управ­ле­ния ис­пол­нительной вла­сти, ряд пе­реч­ней до­ку­мен­тов, ре­гу­ли­рую­щих от­бор ма­те­риа­лов на ар­хив­ное хра­не­ние.

Во Всероссийском научно-исследовательском институт документоведения и архивного дела су­ще­ст­ву­ют научно-исследовательские под­раз­де­ле­ния по основным на­прав­ле­ни­ям дея­тель­но­сти: от­де­лы - ар­хи­во­ве­де­ния, до­ку­мен­тационного обес­пе­че­ния управ­ле­ния, эко­но­мического и тех­но­ло­гического обес­пе­че­ния ар­хив­но­го де­ла, а так­же от­рас­ле­вые цен­тры на­учно-тех­нической ин­фор­ма­ции (пре­дос­тав­ля­ют про­филь­ную ин­фор­ма­цию ар­хи­вам и другим за­ин­те­ре­со­ван­ным ор­га­ни­за­ци­ям) и по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции спе­циа­ли­стов в об­лас­ти до­ку­мен­то­ве­де­ния и ар­хив­но­го де­ла. В 2003 году институту при­дан ста­тус ба­зо­вой ор­га­ни­за­ции по пе­ре­под­го­тов­ке и по­вы­ше­нию ква­ли­фи­ка­ции кад­ров по ар­хи­во­ве­де­нию, до­ку­мен­то­ве­де­нию и до­ку­мен­тационному обес­пе­че­нию управ­ле­ния го­су­дарств - чле­нов Содружества Независимых Государств.

Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела уча­ст­ву­ет в вы­пол­не­нии про­ек­тов фе­де­раль­ных це­ле­вых про­грамм «Куль­ту­ра Рос­сии» и «Элек­трон­ная Рос­сия», из­да­ёт мо­но­гра­фии, сборники научных тру­дов института, ме­то­дических ре­ко­мен­да­ций, ре­гу­ляр­но про­во­дит научные кон­фе­рен­ции по во­про­сам ар­хив­но­го де­ла («Ар­хи­во­ве­де­ние и ис­точ­ни­ко­ве­де­ние: про­бле­мы взаи­мо­дей­ст­вия на со­вре­мен­ном эта­пе») и по де­ло­про­из­вод­ст­ву («До­ку­мен­та­ция в ин­фор­ма­ци­он­ном об­ще­ст­ве»).

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