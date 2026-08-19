ДОКТОРАНТУРА

ДОКТОРАНТУРА - высшая ступень в системе подготовки научных и научео-педагогических кадров, часть системы непрерывного образования .

Ор­га­ни­зу­ет­ся при ве­ду­щих ву­зах, на­учных уч­ре­ж­де­ни­ях и ор­га­ни­за­ци­ях. За­вер­ша­ет­ся за­щи­той дис­сер­та­ции на со­ис­ка­ние учё­ной сте­пе­ни док­то­ра на­ук.

Сте­пень док­то­ра на­ук впер­вые ста­ла при­су­ж­дать­ся в 1130 году Бо­лон­ским университетом (в Рос­сии - с 1819 года). В СССР докторантура вве­де­на в 1934 году, уп­разд­не­на в 1956 году, вос­ста­нов­ле­на в 1987 году. Сте­пень док­то­ра при­сваи­ва­ет­ся пре­зи­диу­мом Выс­шей ат­те­ста­ци­он­ной ко­мис­сии Министерства об­ра­зо­ва­ния и нау­ки Российской Фе­де­ра­ции.

На­зва­ние дан­ной сте­пе­ни мо­жет от­ли­чать­ся в раз­ных стра­нах; например, в Венг­рии российские сте­пе­ни док­тора на­ук со­от­вет­ст­ву­ет «док­тор ака­де­мии». В анг­лоя­зыч­ных стра­нах, где име­ет­ся ана­ло­гич­ная рос­сий­ской двух­сту­пен­ча­тая сис­те­ма по­сле­ву­зов­ско­го об­ра­зо­ва­ния (Ве­ли­ко­бри­та­ния, США и другие), в ес­тественных нау­ках ис­поль­зу­ет­ся название «док­тор на­ук» (Doctor of Science); для ис­сле­до­ва­те­лей, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся в фи­ло­ло­гии, - «док­тор сло­вес­но­сти» (Doc­tor of Letters); в об­лас­ти пра­ва - «док­тор пра­ва» (Doctor of Laws). При­свое­ние этой сте­пе­ни обыч­но осу­ще­ст­в­ля­ет­ся не по ре­зуль­та­там за­щи­ты дис­сер­та­ции, а по сум­ме опуб­ли­ко­ван­ных ра­бот и по об­ще­му вкла­ду в нау­ку или да­же по об­щественной или пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­сти.

В та­ких стра­нах, как Гер­ма­ния, Фран­ция и Ав­ст­рия, су­ще­ст­ву­ет сис­те­ма га­би­ли­та­ции (habilitation, от латинского ha­bi­lis - спо­соб­ный, при­год­ный), ана­ло­гич­ная за­щи­те док­тор­ской дис­сер­та­ции в Российской Федерации. Пре­тен­ден­ту при­сваи­ва­ет­ся сте­пень «га­би­ли­ти­ро­ван­но­го док­то­ра» (Doctor Habilitation), ко­то­рая да­ёт пра­во на за­ня­тие про­фес­сор­ской долж­но­сти в уни­вер­си­те­те.

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