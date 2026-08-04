ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Научная степень.

Оценку квалификации научных и научно-педагогических работников и определение соответствия представленных ими на соискание докторской ученой степени диссертаций установленным критериям осуществляют Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации и советы по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Диссертационные советы по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук создаются в установленном порядке по разрешению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности (Министерство образования и науки Российской Федерации).

Ученая степень доктора наук присуждается ВАК на основании ходатайства диссертационного совета, принятого по результатам публичной защиты диссертации соискателем, имеющим ученую степень кандидата наук, с учетом заключения соответствующего экспертного совета ВАК о соответствии представленной диссертации установленным критериям.

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