ДОКШИЦЕР ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДОКШИЦЕР ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (настоящее имя и отчество Тевель Шевелевич) - российский трубач, дирижёр, педагог, народный артист РСФСР.
В 1950 году окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу трубы М. И. Табакова, в 1957 году - Московскую консерваторию по классу дирижирования Л. М. Гинзбурга. Третья премия Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1941 год).
Во время Великой Отечественной войны служил в Образцовом оркестре при штабе Московского военного округа участвовал в параде 07.11.1941 года на Красной площади. В 1945-1984 годах играл в оркестре Большого театра, в 1957-1959 годах дирижёр оркестра филиала Большого театра.
Один из крупнейших трубачей-виртуозов, в течение всей творческой жизни концертировал как солист в СССР и за рубежом, для него написаны и ему посвящены многочисленные произведения отечественных и зарубежных композиторов. С 1950 года преподавал в Музыкальном училище имени Гнесиных, с 1954 года - в Музыкальном педагогическом институте имени Гнесиных (профессор с 1971 года). С 1990 года жил в Вильнюсе, преподавал в Академии музыки имени Я. Сибелиуса в Хельсинки (1991-1992 годы). Автор обработок для трубы и фортепиано.
Сочинения:
Из записной книжки трубача. М., 1995;
Трубач на коне. М., 1996;
Путь к творчеству. М., 1998.
Иллюстрация:
Музей Государственного академического Большого театра России Т. А. Докшицер. Архив БРЭ.