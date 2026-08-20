ДОКШИЦЕР ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДОКШИЦЕР ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (настоящее имя и от­че­ст­во Те­вель Ше­ве­ле­вич) - российский трубач, дирижёр, педагог, народный артист РСФСР.

В 1950 году окон­чил Музыкально-­пе­да­го­гический институт име­ни Гне­си­ных по клас­су тру­бы М. И. Та­ба­ко­ва, в 1957 году - Московскую консерваторию по клас­су ди­ри­жи­ро­ва­ния Л. М. Гинз­бур­га. Третья премия Все­со­юз­но­го кон­кур­са му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей (1941 год).

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны слу­жил в Об­раз­цо­вом ор­ке­ст­ре при шта­бе Мо­с­ков­ско­го военного округа уча­ст­во­вал в па­ра­де 07.11.1941 года на Крас­ной пло­ща­ди. В 1945-1984 годах иг­рал в ор­ке­ст­ре Боль­шо­го те­ат­ра, в 1957-1959 годах ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра фи­лиа­ла Боль­шо­го те­ат­ра.

Один из круп­ней­ших тру­ба­чей-вир­туо­зов, в те­че­ние всей творческой жиз­ни кон­цер­ти­ро­вал как со­лист в СССР и за ру­бе­жом, для не­го на­пи­са­ны и ему по­свя­ще­ны мно­го­численные про­из­ве­де­ния отечественных и за­ру­беж­ных ком­по­зи­то­ров. С 1950 года пре­по­да­вал в Музыкальном училище име­ни Гне­си­ных, с 1954 года - в Музыкальном педагогическом институте име­ни Гне­си­ных (профессор с 1971 года). С 1990 года жил в Виль­ню­се, пре­по­да­вал в Ака­де­мии му­зы­ки имени Я. Си­бе­лиу­са в Хель­син­ки (1991-1992 годы). Ав­тор об­ра­бо­ток для тру­бы и фор­те­пиа­но.

Сочинения:

Из за­пис­ной книж­ки тру­ба­ча. М., 1995;

Тру­бач на ко­не. М., 1996;

Путь к твор­че­ст­ву. М., 1998.

Иллюстрация:

Музей Государственного академического Большого театра России Т. А. Док­ши­цер. Архив БРЭ.