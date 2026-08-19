ДОКСАСТАРИЙ

ДОКСАСТАРИЙ - греческая певческая книга, содержащая славники-самогласны и богородичны Триоди, Пентикостария, Минеи .

Первые образцы Доксастария как части певческой книги Стихирарь появляются в конце XVI - начале XVII века, например: Ath. Cutl. 429, конец XVI - начало XVII века (славники Минеи и некоторые самогласны Триоди); 430, начало XVII века; Ath. Philoth. 136, начало XVII века, и другие В конце XVII - начале XVIII века в рукописной традиции в большом количестве стали распространяться Доксастарий Германа, митрополита Патр, и Доксастарий Хрисафа Нового, являющиеся частями их калофонических Стихирарей.

Среди списков Доксастария Германа следует указать: Ath. Paul. 11, конец XVII века - 1712 год; Ath. Philoth. 128, конец XVII - начала XVIII века; Ath. Doch. 325, середина XVIII века; БАН. РАИК. № 45, последняя треть XVIII века; Ath. Pantel. 933, первая половина XVIII века; Ath. Paul. 11, 1712 год (писец Лаврентий); 83, первая половина XVIII века; Ath. Сutl. 439, 1826 год (ἐξηϒήσεις мон. Феофана Пантократорского); Ath. Pantel. 973, вторя половина XVIII века; 949, второе десятилетие XIX века (в транскрипции монаха Феофана); Athen. Bibl. Nat. S. Sepulcri. 743, 1832 год (в нотации нового метода, транскрипция хартофилакса Хурмузия); Ath. Dionys. 720, 1833 год (в нотации нового метода, писец и автор транскрипции Николай Дохиарит); Ath. Karakal. 242, вторая половина XIX века.

Доксастарий Хрисафа представлен в рукописях: Lesb. Leim. 276, 1700-1730 годы; Ath. Pantel. 920, первая половина XVIII века (в сборнике с Анастасиматарием); 1015, середина XVIII века; Ath. Greg. 38 [50], первая пол. XVIII века; Ath. Paul. 38, начало XVIII века. В этот период можно отметить Доксастарий хвалитных Апостола Констаса Хиосского (конец XVIII - начало XIX века) (БАН. РАИК. № 65. Л. 93 об.- 112 об., 178 об.- 182 об., 1820 год).

Важным моментом в истории греческой церковнопевческой традиции стало появление Доксастария краткого стихирарического стиля, созданного, вероятно, с 1770 по 1777 год Петром Пелопоннесским. Автограф этого Доксастария, в котором впервые был представлен новый тип распева, не сохранился, но в рукописной традиции его списки были широко распространены до конца XIX века. К ним относятся следующие: Lesb. Leim. 232, 1785-1795 годы; БАН. РАИК. № 60, 1799 год (писец Анастасий Приконесский); № 55, последнее десятилетие XVIII века; Ath. Paul. 33, 1803 год; БАН. РАИК. № 62, середина второго десятилетия XIX века (в поздневизантийской нотации); Ath. Iver. 996, конец XVIII - начало XIX века, и другие.

В нотацию нового метода Доксастария Петра был переведен первоначально лампадарием Григорием приблизительно между 1816 и 1818 годами (смотрите: РАИК. № 61, 1818 год; Ath. Xen. 129, 1825 год; Ath. Philoth. 124, начало XIX века). Благодаря Петру Эфесскому была опубликована часть Доксастария Петра, содержащая славники Минеи в транскрипции хартофилакса Хурмузия (Βουκουρέστι, 1820). Спустя год Доксастарий в переводе в нотацию нового метода, выполненном Григорием, был издан в полном объеме (Παρίσι, 1821 год). Доксастарий переиздавался в Константинополе в 1835 году в этом же виде, в 1849 году - под редакцией Феодора Папапарасху Фокейского, спустя пятьдесят лет - в транскрипции протопсалта Георгия Виолакиса (составители Иаков Нафплиотис и Константин Клаввас).

В 1840-1841 годах в Константинополе был издан в двух томах Доксастарий протопсалта Константина (в нотации нового метода доместика Стефана).

Другой Доксастарий, в котором зафиксированы самогласны медленного стихирарического стиля (так называемый древний стиль), составил в 1794 или 1795 году Иаков, протопсалт Великой церкви Как отмечает М. Хадзиякумис, это самая значительная работа Иакова - Доксастарий, в котором автор попытался «охватить все древние попевки Стихираря, не оставив без внимания и новейшие, наиболее распространенные [Χρύσανθος. 1995. Σ. LIII]» (Χατζηϒιακουμής. 1999 . Σ. 84). Автографом Д. Иакова считается рукопись Cypr. Kykki. 21 (Jakovljevic A. Catalogue of Byzantine Chant Manuscripts in the Monastic and Episcopal Libraries of Cyprus. Nicosia, 1990. P. 14-15).

В рукописной традиции встречается и как отдельный кодекс в виде полной версии: Ath. Pantel. 909, конец XVIII в.; Ath. Karakal. 239, конец XVIII века; Lesb. Leim. 234, 1803 год; Ath. Iver. 969, начало XIX века, и в составе Анфологий, например: Ath. Dionys. 565, конец XVIII века; Aegion. Taxiarh. 5. Fol. 47-200, 1811 год; Ath. Paul. 39, 1800-1815 годы, и другие.

Вероятно, в 1816 году. Хурмузий перевел Д. Иакова в нотацию нового метода: Hieros. Patr. Avr. 56, 72 (Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α. ῾Ιεροσολυμιτικὴ Βιβλιοθήκη. Πετρούπολις, 1915. Τ. 5. Σ. 424, 431-432). Впоследствии Доксастарий Иакова в нотации нового метода распространился во множестве списков: Ath. Dionys. 762, 1818 год (c указанием, что список сделан с прототипа неким Симеоном); 679, 1819 года; Aegion. Taxiarh. 10, после 1816 года; Ath. Xen. 121, 122, первая половина XIX века; 259, 1836 год; Ath. Paul. 506, 1908 год (в переводе на румынский язык Нектария Влахоса). первое издание было осуществлено в 1836 году в Константинополе Феодором Фокейским, второе - в 1888 году протопсалтом Иоанном. Эти два Доксастария, Петра и Иакова, считаются наиболее значительными певческими книгами, созданными в конце XVIII века. (иногда оба Доксастария встречаются в одном списке: Ath. Philoth. 126, 1812 год).

Г. Статис выделяет так называемый Доксастарий стиховен (Ϫοξαστάριον ἀποστίχων): с XIX века славники стиховных стихир стали собирать в один кодекс, таким образом дополняя Доксастарий Иакова, в котором они отсутствуют. Вероятно, первым образцом такой книги стал Доксастарий, выполненный Хурмузием в 1834 году на основе Доксастария Иакова.

В рукописных фондах встречаются следующие списки Доксастария Хурмузия, чаще всего с пространным указанием «славники стиховен, сочинение Хурмузия Хартофилакса, в подражение мелосу Иакова Протопсалта... в нотации нового метода»: Ath. Dionys. 695, 1834 год (писцы Хурмузий и Иоасаф Дионисиат); Ath. Pantel. 1249,первая половина XIX века; Ath. Greg. 26 [61], середина XIX века; Ath. Paul. 106, середина XIX века; 415, 1929 год (переведен на румынский язык Нектарием Влахосом); и другие. Этот Доксастарий был издан впервые в 1859 году в Константинополе Феодором Фокейским. Следует отметить, что один из найденных в рукописных фондах Доксастарий стиховен приписывается Матфею Ватопедскому: Ath. Stauronik. 244, первая половина XIX века; 245, середина XIX века (в нотации нового метода).

Среди рукописных Доксастариев можно обнаружить также неполный Доксастарий протопсалта Константина из Анхиала (включает только стихиры Минеи ссентября по декабрь.) (Ath. Xen. 175, середина XIX века, в нотации нового метода), Доксастарий Петра Филанфидиса (Ath. Pantel. 1304, после 1906 года, в нотации нового метода) (издан в 2 томах: ῾Η ᾿Αθωνιάς. Κωνσταντινούπολις, 1906 год), Доксастарий краткого стихирарического стиля в нотации нового метода, «приспособленный к румынскому языку» (Ath. Paul. 196, 1845 год, включающий стихиру Хрисафа «Воскресения день» (Σ. 476)); в 1873 году в Смирне был опубликован Доксастарий протопсалта Николая Смирнского и другие.

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