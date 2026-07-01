ДОКИМAСИЯ

Докимасия (греч. Δοκιμασία — «испытание», «смотр») — в Афинах V—IV вв. до н. э. официальная процедура освидетельствования кого-либо/чего-либо перед советом (см. Буле ) и судом, проверка соответствия требованиям.

Д. производилась посредством опроса испытуемого и была обязательной и постоянной. В Афинах Д. подлежали эфебы при включении в списки граждан (проверка гражданских прав, наличия семейного склепа, исполнения воинской обязанности, уплаты налогов, почтения к родителям и т. п.), а также булевты, архонты и другие выбранные официальные лица перед вступлением в должность. Д. проходили всадники и лошади. Глашатаи на Д. должны были доказать наличие хорошего голоса, ораторы — необходимую квалификацию. Д. инвалидов подтверждала нетрудоспособность кормильца семьи. Факт дарования кому-либо гражданства и иных важных почестей другими государствами удостоверялся в суде. Д. серебряных монет заключалась в проверке их подлинности чиновниками-докимастами. За пределами Афин Д. известна в Эритрах, Корессе и Эфесе.

Лит.: Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Богослужебные и сценические древности. СПб., 1997; Harris E. M. The Rule of Law in Action in Democratic Athens. Oxford, 2013; Rhodes P. J. Dokimasia // Brill’s New Pauly. Vol. 4. Leiden — Boston, 2004. Vol. 4. Sp. 614—615.