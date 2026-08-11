ДОКЕТИЗМ
ДОКЕТИЗМ - гностическое направление в раннехристианской богословской мысли, заключающееся в стремлении объяснить воплощение Христа, Сына Божия, не как реально историческое событие, а лишь как видимое, кажущееся.
Возникновение докетизма связано с проникновением в христианство элементов античной философии культуры, прежде всего элементов платонизма. Церковная традиция связывает становление докетизма с именем Николая, одного из семи первых диаконов, ученика апостолов.
Свидетельства полемики с докетическими воззрениями усматриваются уже в соборных апостольских посланиях (например, 1 Ин. 4:2–3); изложение учения докетов находится у Игнатия Антиохийского, Ипполита Римского, упоминания о них - у Феодорита Кирского.
Во II веке докетизм стал неотъемлемой частью учения гностиков. Наиболее последовательным докетом был гностик Валентин, согласно взглядам которого Спаситель при воплощении воспринял только духовную субстанцию, так как спасается только дух, а не плоть, которая была у воплотившегося Христа лишь видимостью, иллюзией.
Прочие докеты допускали во Христе наличие плоти, но не грубой человеческой, материальной, а иного, более тонкого характера. Маркион говорил о «небесной» плоти воплотившегося Христа, Апеллес сравнивал её с телами ангелов. В VI веке одна из монофизитских сект - афтардокеты [последователи Юлиана Галикарнасского (умер после 518 года)], не отвергая материального характера плоти Христа, отрицали подверженность её страданиям, смерти и тлению; они в данном случае оказывались лишь видимыми, иллюзорными, что делало невозможным восприятие Христом нашего смертного человечества.
На практическом уровне христианской жизни докетизм получил выражение в проповеди крайних форм воздержания как необходимого условия для спасения (смотрите Энкратиты), во взгляде на спасение как сугубое спасение духа.