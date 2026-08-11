ДОХТУРОВ ГЕРАСИМ СЕМЁНОВИЧ
ДОХТУРОВ ГЕРАСИМ СЕМЁНОВИЧ - русский государственный деятель и дипломат; думный дьяк (1667 год).
Потомок врача царя Фёдора Ивановича, сын дьяка. Начал службу в чине дворянина московского при царе Михаиле Фёдоровиче. В 1642 году ездил в Данию в составе посольства окольничего С. М. Проестева. В 1645 году отправлен гонцом в Англию с известием о воцарении Алексея Михайловича, в связи с арестом короля Карла I передал своё сообщение представителям английского парламента.
В 1647/1648 году дьяк в Свияжске. Служил дьяком в различных приказах: Ямском (1649-1651 годы), Большого прихода (1652-1654 годы), Стрелецком (1654-1662 годы), Большой казны (1662-1664 годы), Новой четверти (1666 год). В 1650 году послан с боярином князем Ф. Ф. Волконским (Мерином) расследовать обстоятельства Псковского восстания. В 1655-1656 годах ездил в Речь Посполиту в посольстве боярина князя Н. И. Одоевского, участвовал в заключении Виленского перемирия 1656 года; в 1658-1661 годах неоднократно ездил в Швецию, сыграл важную роль в подписании Валиесарского перемирия 1658 года, Томсдорфского протокола о продолжении перемирия (1659 года), Кардисского мира 1661 года Плюсского дополнительного договора (1666 года). С середины 1660-х годов возглавлял различные приказы, иногда - несколько одновременно: Посольский (1667-1670 годы), Полоняничный (1667 год), Печатный (1669-1676 годы), Новую четверть (1670-1676 годы), Поместный (1670-1675 годы), Разрядный (1674-1675 годы).