ДОХТУРОВ ГЕРАСИМ СЕМЁНОВИЧ

ДОХТУРОВ ГЕРАСИМ СЕМЁНОВИЧ - русский государственный деятель и дипломат; думный дьяк (1667 год).

По­то­мок вра­ча ца­ря Фё­до­ра Ива­но­ви­ча, сын дья­ка. На­чал служ­бу в чи­не дво­ря­ни­на мо­с­ков­ско­го при ца­ре Ми­хаи­ле Фё­до­ро­ви­че. В 1642 году ез­дил в Да­нию в со­ста­ве по­соль­ст­ва околь­ни­че­го С. М. Про­ес­те­ва. В 1645 году от­прав­лен гон­цом в Анг­лию с из­вес­ти­ем о во­ца­ре­нии Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, в свя­зи с аре­стом ко­ро­ля Кар­ла I пе­ре­дал своё со­об­ще­ние пред­ста­ви­те­лям английского пар­ла­мен­та.

В 1647/1648 году дьяк в Сви­яж­ске. Слу­жил дья­ком в различных при­ка­зах: Ям­ском (1649-1651 годы), Боль­шо­го при­хо­да (1652-1654 годы), Стре­лец­ком (1654-1662 годы), Боль­шой каз­ны (1662-1664 годы), Но­вой чет­вер­ти (1666 год). В 1650 году по­слан с боя­ри­ном князем Ф. Ф. Вол­кон­ским (Ме­ри­ном) рас­сле­до­вать об­стоя­тель­ст­ва Псков­ско­го вос­ста­ния . В 1655-1656 годах ез­дил в Речь По­спо­ли­ту в по­соль­ст­ве боя­ри­на князя Н. И. Одо­ев­ско­го, уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии Ви­лен­ско­го пе­ре­ми­рия 1656 года; в 1658-1661 годах не­од­но­крат­но ез­дил в Шве­цию, сыг­рал важ­ную роль в под­пи­са­нии Ва­лие­сар­ско­го пе­ре­ми­рия 1658 года , Томс­дорф­ско­го про­то­ко­ла о про­дол­же­нии пе­ре­ми­рия (1659 года), Кар­дис­ско­го ми­ра 1661 года Плюс­ско­го до­пол­ни­тель­но­го до­го­во­ра (1666 года). С середины 1660-х годов воз­глав­лял различные при­ка­зы, ино­гда - несколько од­но­вре­мен­но: По­соль­ский (1667-1670 годы), По­ло­ня­нич­ный (1667 год), Пе­чат­ный (1669-1676 годы), Но­вую чет­верть (1670-1676 годы), По­ме­ст­ный (1670-1675 годы), Раз­ряд­ный (1674-1675 годы).