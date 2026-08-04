ДОХТУРОВ (ДОКТОРОВ), ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Дохтуров (Докторов), Дмитрий Сергеевич (01[12].09.1759, с. Крутое, Тульская губ. — 12[24].11.1816, Москва) — российский военный деятель.

Из дворян. По окончании Пажеского корпуса в 1781 зачислен поручиком в лейб-гвардии Преображенский полк. Участвовал в Русско-шведской войне 1789—1790 (см. Русско-шведские войны XVII—XIX вв. ), дважды был ранен. Полковник, командир Елецкого пехотного полка (1795). Генерал-майор, шеф Софийского мушкетерского полка (1797). Генерал-лейтенант (1799), шеф Олонецкого мушкетерского полка (1801), Московского мушкетерского полка и инспектор пехоты Киевской инспекции (1803). В кампанию 1805 участвовал в сражениях под Кремсом и Аустерлицем . В 1806, командуя пехотной дивизией, отличился под Голымином в 1807 — при Прейсиш-Эйлау, Гутштадтом, Гейльсбергом и Фридландом. Генерал от инфантерии, командир 6-го пехотного корпуса (1810).

С началом Отечественной войны 1812 во время Смоленского сражения по приказу М.Б. Барклая де Толли 5 августа Д. принял на себя руководство обороной Смоленска, в течение всего дня отражал яростные атаки неприятеля, но к полуночи вынужден был оставить город. В Бородинском сражении корпус Д. действовал в центре русской позиции; после ранения П.И. Багратиона Д. возглавил 2-ю Западную армию, восстановил порядок в войсках левого фланга и стойко удерживал позиции за Семеновским оврагом. На совете в Филях 1 сентября 1812 высказался за сражение под Москвой. Отличился в Малоярославецком сражении. С марта 1813 командовал войсками в герцогстве Варшавском, во время кампании 1813 командир корпуса в составе Польской армии, отличился в Лейпцигском сражении, руководил осадой Магдебурга и Гамбурга. Во время 2-го похода во Францию (1815) командовал правым крылом российской армии. С 1816 в отставке.

Лит.: Кречетов В. Д. С. Дохтуров // Герои 1812 г. М., 1987; Михайловский-Данилевский А. И. Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах. Т. 2. СПб., 1845; О генерале Дохтурове // Сын Отечества. 1817. № 2; Романов Д. М. Полководец Д. С. Дохтуров. Тула, 1979.