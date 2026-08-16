ДОХТУРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ДОХТУРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский военачальник, генерал от инфантерии.
Окончил Пажеский корпус (1781 год). На военной службе с 1781 года. Отличился в русско-шведской войне 1788-1790 годов. В русско-австро-французской войне 1805 года в сражении под Аустерлицем был начальником дивизии, обеспечил организованный отвод своих частей, находившихся на левом фланге союзных войск. В русско-прусской-французской войне 1806-1807 годов под Фридландом командовал центром и прикрывал главные силы российских войск при отходе за реку Алле. В Отечественную войну 1812 года, командуя корпусом, в июне 1812 года форсированным маршем вывел войска из окружения в районе города Лида, участвовал в обороне Смоленска.
В Бородинском сражении 1812 года командовал центром, затем левым крылом российской армии (после ранения П. И. Багратиона). При отступлении французов вывел свой корпус к Малоярославцу и сдерживал натиск неприятеля до подхода главных сил. Наполеон I Бонапарт был вынужден свернуть на Старую Смоленскую дорогу. С марта 1813 года командующий войсками в Великом княжестве (герцогстве) Варшавском. Во время заграничных походов российской армии 1813-1814 годов участвовал в Дрезденском и Лейпцигском сражениях, руководил осадой Магдебурга и Гамбурга. С 1816 года в отставке. Похоронен в монастыре Давидова пустынь Серпуховского уезда Московской губернии (ныне Чеховского района Московской области).
Иллюстрация:
Д. С. Дохтуров. Миниатюра работы В. Л. Боровиковского. 1814. Исторический музей (Москва). Архив БРЭ.