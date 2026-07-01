ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ - особый вид договора, условия которого определены одной из сторон в стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путём присоединения к предложенному договору в целом.
Первые договоры присоединения появились в XIX веке в рамках так называемого формулярного права. Договоры присоединения чаще всего встречается в сфере бытового обслуживания и коммунальных услуг, в розничной торговле и на транспорте, в банковском и страховом деле. Свобода договора проявляется лишь в возможности решить, заключать договор или нет, в выборе контрагента с наилучшими условиями.
В сферах экономики, в которых отсутствует конкуренция, договор присоединения, как правило, не должен применяться. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения лишает её прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность других стороны за нарушение обязательств либо содержит другие, явно обременительные для неё условия, которые она не приняла бы при наличии у неё возможности участвовать в определении условий договора. Такой порядок не применяется в отношении присоединившейся стороны, заключившей договор присоединения в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, если она знала или должна была знать, на каких условиях заключает договор.