ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ - особый вид договора , условия которого определены одной из сторон в стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путём присоединения к предложенному договору в целом.

Пер­вые договоры присоединения поя­ви­лись в XIX веке в рам­ках так называемого фор­му­ляр­но­го пра­ва. Договоры присоединения ча­ще все­го встре­ча­ет­ся в сфе­ре бы­то­во­го об­слу­жи­ва­ния и ком­му­наль­ных ус­луг, в роз­нич­ной тор­гов­ле и на транс­пор­те, в бан­ков­ском и стра­хо­вом де­ле. Сво­бо­да до­го­во­ра про­яв­ля­ет­ся лишь в воз­мож­но­сти ре­шить, за­клю­чать до­го­вор или нет, в вы­бо­ре контр­аген­та с наи­луч­ши­ми ус­ло­вия­ми.

В сфе­рах эко­но­ми­ки, в ко­то­рых от­сут­ст­ву­ет кон­ку­рен­ция, договор присоединения, как пра­ви­ло, не дол­жен при­ме­нять­ся. При­сое­ди­нив­шая­ся к до­го­во­ру сто­ро­на впра­ве по­тре­бо­вать рас­тор­же­ния или из­ме­не­ния до­го­во­ра, ес­ли договор присоединения ли­ша­ет её прав, обыч­но пре­дос­тавляе­мых по до­го­во­рам та­ко­го ви­да, ис­клю­ча­ет или ог­ра­ни­чи­ва­ет от­вет­ст­вен­ность других сто­ро­ны за на­ру­ше­ние обя­за­тельств ли­бо со­дер­жит дру­гие, яв­но об­ре­ме­ни­тель­ные для неё ус­ло­вия, ко­то­рые она не при­ня­ла бы при на­ли­чии у неё воз­мож­но­сти уча­ст­во­вать в оп­ре­де­ле­нии ус­ло­вий до­го­во­ра. Та­кой по­ря­док не при­ме­ня­ет­ся в от­но­ше­нии при­сое­ди­нив­шей­ся сто­ро­ны, за­клю­чив­шей до­го­вор при­сое­ди­не­ния в свя­зи с осу­ще­ст­в­ле­ни­ем пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти, ес­ли она зна­ла или долж­на бы­ла знать, на ка­ких ус­ло­ви­ях за­клю­ча­ет до­го­вор.

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