ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА ССР 1922

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА ССР 1922 года - документ, юридически оформивший и закрепивший объединение в одно федеративное союзное государство четырёх советских социалистических республик - РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР (в 1936 году пре­об­ра­зо­ва­на в Гру­зин­скую, Азер­бай­джан­скую и Ар­мян­скую советские со­циа­ли­стические рес­пуб­ли­ки).

Про­ект до­го­во­ра со­гла­со­ван 29 декабря в Мо­ск­ве на кон­фе­рен­ции пол­но­моч­ных де­ле­га­ций, из­бран­ных съез­да­ми Со­ве­тов рес­пуб­лик. 30 декабря текст до­го­во­ра на русском языке под­пи­сан все­ми чле­на­ми де­ле­га­ций и в тот же день ут­вер­ждён спе­ци­аль­но со­зван­ным Первым съез­дом Со­ве­тов Союза Советских Социалистических Республик вме­сте с Дек­ла­ра­ци­ей об об­ра­зо­ва­нии Союза Советских Социалистических Республик. Стал со­став­ной ча­стью пер­вой Кон­сти­ту­ции Союза Советских Социалистических Республик 1924 года. К до­го­во­ру при­сое­ди­ни­лись Уз­бек­ская, Турк­мен­ская (обе в 1925 году), Тад­жик­ская (1929 год), Ка­зах­ская, Кир­гиз­ская (обе в 1936 году), Мол­дав­ская (1940 год) советские со­циа­ли­стические рес­пуб­ли­ки.

В до­го­во­ре оп­ре­де­ле­ны вер­хов­ные ор­га­ны государственной вла­сти и управ­ле­ния Союза Советских Социалистических Республик. Раз­гра­ни­че­на их ком­пе­тен­ция с рес­пуб­ли­кан­ски­ми ор­га­на­ми вла­сти, за­фик­си­ро­ва­ны по­ря­док из­бра­ния и нор­мы пред­ста­ви­тель­ст­ва де­ле­га­тов съез­да Со­ве­тов СССР , по­ря­док со­зы­ва съез­дов Со­ве­тов и сес­сий Центрального исполнительного комитета СССР, оп­ре­де­лён со­став Совета народных комиссаров СССР и Совета народных комиссаров со­юз­ных рес­пуб­лик. Рег­ла­мен­ти­ро­ва­ны об­щие прин­ци­пы нор­мо­твор­че­ской дея­тель­но­сти и под­чи­нён­но­сти государственных ор­га­нов СССР и со­юз­ных рес­пуб­лик, ус­та­нов­ле­на сис­те­ма со­под­чи­не­ния ак­тов, из­да­вае­мых со­юз­ны­ми и рес­пуб­ли­кан­ски­ми ор­га­на­ми.

До­го­вор за­фик­си­ро­вал пра­во сво­бод­но­го вы­хо­да из Сою­за ка­ж­дой из со­юз­ных рес­пуб­лик (до 1990 года но­си­ло дек­ла­ра­тив­ный ха­рак­тер, по­сколь­ку не был вы­ра­бо­тан ме­ха­низм его реа­ли­за­ции). До­го­вор ус­та­но­вил еди­ное со­юз­ное гра­ж­дан­ст­во. В нём об­ще­упо­тре­би­тель­ны­ми язы­ка­ми на­зва­ны «рус­ский, ук­ра­ин­ский, бе­ло­рус­ский, гру­зин­ский, ар­мян­ский и тюрк­ский».

Ут­ра­тил пра­во­вую си­лу по­сле под­пи­са­ния 21.12.1991 года в Ал­ма-Ате ру­ко­во­ди­те­ля­ми Азер­бай­джан­ской Рес­пуб­ли­ки, Рес­пуб­ли­ки Ар­ме­ния, Рес­пуб­ли­ки Бе­ло­рус­сия, Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, Кир­гиз­ской Рес­пуб­ли­ки, Рес­пуб­ли­ки Мол­до­ва, РСФСР, Рес­пуб­ли­ки Тад­жи­ки­стан, Турк­ме­ни­ста­на, Рес­пуб­ли­ки Уз­бе­ки­стан и Ук­раи­ны Про­то­ко­ла к Со­гла­ше­нию о соз­да­нии Со­дру­же­ст­ва Не­за­ви­си­мых Го­су­дарств от 08.12.1991 года, под­пи­сан­но­му в чис­ле Бе­ло­веж­ских со­гла­ше­ний 1991 года. В тот же день все уча­ст­ни­ки под­пи­са­ли Дек­ла­ра­цию об об­ра­зо­ва­нии Со­дру­же­ст­ва Не­за­ви­си­мых Го­су­дарств.

Исторические источники:

Съез­ды Со­ве­тов Сою­за ССР, Со­юз­ных и Ав­то­ном­ных Со­вет­ских Со­циа­ли­сти­че­ских рес­пуб­лик. Сб. до­ку­мен­тов. М., 1960. Т. 3;

Крем­нев П. П. Об­ра­зо­ва­ние и пре­кра­ще­ние СССР как субъ­ек­та ме­ж­ду­на­род­но­го пра­ва // Вест­ник МГУ. Сер. Пра­во. 2000. № 3–5.

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