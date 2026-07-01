ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА ССР 1922
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА ССР 1922 года - документ, юридически оформивший и закрепивший объединение в одно федеративное союзное государство четырёх советских социалистических республик - РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР (в 1936 году преобразована в Грузинскую, Азербайджанскую и Армянскую советские социалистические республики).
Проект договора согласован 29 декабря в Москве на конференции полномочных делегаций, избранных съездами Советов республик. 30 декабря текст договора на русском языке подписан всеми членами делегаций и в тот же день утверждён специально созванным Первым съездом Советов Союза Советских Социалистических Республик вместе с Декларацией об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Стал составной частью первой Конституции Союза Советских Социалистических Республик 1924 года. К договору присоединились Узбекская, Туркменская (обе в 1925 году), Таджикская (1929 год), Казахская, Киргизская (обе в 1936 году), Молдавская (1940 год) советские социалистические республики.
В договоре определены верховные органы государственной власти и управления Союза Советских Социалистических Республик. Разграничена их компетенция с республиканскими органами власти, зафиксированы порядок избрания и нормы представительства делегатов съезда Советов СССР, порядок созыва съездов Советов и сессий Центрального исполнительного комитета СССР, определён состав Совета народных комиссаров СССР и Совета народных комиссаров союзных республик. Регламентированы общие принципы нормотворческой деятельности и подчинённости государственных органов СССР и союзных республик, установлена система соподчинения актов, издаваемых союзными и республиканскими органами.
Договор зафиксировал право свободного выхода из Союза каждой из союзных республик (до 1990 года носило декларативный характер, поскольку не был выработан механизм его реализации). Договор установил единое союзное гражданство. В нём общеупотребительными языками названы «русский, украинский, белорусский, грузинский, армянский и тюркский».
Утратил правовую силу после подписания 21.12.1991 года в Алма-Ате руководителями Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, РСФСР, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины Протокола к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств от 08.12.1991 года, подписанному в числе Беловежских соглашений 1991 года. В тот же день все участники подписали Декларацию об образовании Содружества Независимых Государств.
Исторические источники:
Съезды Советов Союза ССР, Союзных и Автономных Советских Социалистических республик. Сб. документов. М., 1960. Т. 3;
Кремнев П. П. Образование и прекращение СССР как субъекта международного права // Вестник МГУ. Сер. Право. 2000. № 3–5.