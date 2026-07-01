ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ - в атмосфере, космическом пространстве и под водой, подписан в Москве 05.08.1963 года представителями Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки и Великобритании.
08.08.1963 года открыт для подписания другими государствами. Вступил в силу 10.10.1963 года. Является бессрочным. Депозитарии договора - Российская Федерация (как преемник Союза Советских Социалистических Республик), Соединенные Штаты Америки и Великобритания.
Состоит из преамбулы и пяти статей. Запрещает любые ядерные взрывы в атмосфере и за её пределами, в космическом пространстве, под водой, включая территориальные воды и открытое море, а также в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами границ государства, под юрисдикцией или контролем которого производится взрыв. Предусматривает право каждого участника выйти из договора, уведомив об этом за три месяца остальных участников. Договор подписали около 130 государств. К нему не присоединились два государства, имеющие официальный статус ядерных держав, - Франция и Китайская Народная Республика.
14.09.1996 года открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (подписан и ратифицирован Российской Федерацией, Великобританией, Францией, не ратифицирован Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой, не подписан Индией, Пакистаном и Корейской Народно-Демократической Республикой), призванный дополнить договор 1963 года.