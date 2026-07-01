ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ - в атмосфере, космическом пространстве и под водой, подписан в Москве 05.08.1963 года представителями Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

08.08.1963 года от­крыт для под­пи­са­ния другими го­су­дар­ст­ва­ми. Всту­пил в си­лу 10.10.1963 года. Яв­ля­ет­ся бес­сроч­ным. Де­по­зи­та­рии до­го­во­ра - Российская Федерация (как пре­ем­ник Союза Советских Социалистических Республик), Соединенные Штаты Америки и Ве­ли­ко­бри­та­ния.

Со­сто­ит из пре­ам­бу­лы и пяти ста­тей. За­пре­ща­ет лю­бые ядер­ные взры­вы в ат­мо­сфе­ре и за её пре­де­ла­ми, в кос­мическом про­стран­ст­ве, под во­дой, вклю­чая тер­ри­то­ри­аль­ные во­ды и от­кры­тое мо­ре, а так­же в лю­бой другой сре­де, ес­ли та­кой взрыв вы­зы­ва­ет вы­па­де­ние ра­дио­ак­тив­ных осад­ков за пре­де­ла­ми гра­ниц го­су­дар­ст­ва , под юрис­дик­ци­ей или кон­тро­лем ко­то­ро­го про­из­во­дит­ся взрыв. Пре­ду­смат­ри­ва­ет пра­во ка­ж­до­го уча­ст­ни­ка вый­ти из до­го­во­ра , уве­до­мив об этом за три месяца ос­таль­ных уча­ст­ни­ков. До­го­вор под­пи­са­ли около 130 го­су­дарств. К не­му не при­сое­ди­ни­лись два го­су­дар­ст­ва, имею­щие официальный ста­тус ядер­ных дер­жав, - Фран­ция и Китайская Народная Республика.

14.09.1996 года от­крыт для под­пи­са­ния До­го­вор о все­объ­ем­лю­щем за­пре­ще­нии ядер­ных ис­пы­та­ний (под­пи­сан и ра­ти­фи­ци­ро­ван Российской Федерацией, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей, не ра­ти­фи­ци­ро­ван Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой, не под­пи­сан Ин­ди­ей, Па­ки­ста­ном и Корейской Народно-Демократической Республикой), при­зван­ный до­пол­нить до­го­вор 1963 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)