ДОГОВОР О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
ДОГОВОР О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.
Одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12.06.1968 года. Подписан 01.07.1968 года Союзом Советских Социалистических Республик, Соединенными Штатами Америки, Великобританией и другими государствами. Является бессрочным, открыт для подписания. Вступил в силу 05.03.1970 года.
Депозитарии договора - Российская Федерация (как преемник Союза Советских Социалистических Республик), Соединенные Штаты Америки и Великобритания.
Состоит из преамбулы и 11 статей. Договор ограничивает число ядерных государств 5 странами (Союз Советских Социалистических Республик, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Китайская Народная Республика), которые произвели и взорвали ядерные заряды до 01.01.1967 года.
Договор обязывает ядерные державы не передавать другим государствам ядерное оружие, не оказывать помощи в его производстве или приобретении. Он не препятствует исследованиям, производству и использованию ядерной энергии в мирных целях. Договор предусматривает право выхода из него любого государства при условии уведомления за три мес всех остальных участников и Совета Безопасности ООН.
Контроль над выполнением договора осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В рамках договора созданы и действуют Комитет Цангера (КЦ; 1971 год) и Группа ядерных поставщиков (ГЯП; 1975 год). Комитет Цангера следит за выполнением неядерными государствами обязательств не производить собственного ядерного оружия. Группа ядерных поставщиков объединяет основных поставщиков и производителей ядерных материалов, а также оборудования, технологий и неядерных материалов для реакторов.
В 1992 году договор подписали Франция и Китай. 11.05.1995 года страны-члены решили продлить действие договора на неопределённый срок без каких-либо дополнительных условий. Его участниками являются почти все независимые государства мира. Не подписали договор обладающие ядерным оружием Израиль, Индия и Пакистан. В 1994 году свою подпись под договором отозвала Корейская Народно-Демократическая Республика.