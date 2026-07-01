ДОГОВОР О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

ДОГОВОР О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ - международный договор , разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.

Одоб­рен Ге­не­раль­ной Ас­самб­ле­ей ООН 12.06.1968 года. Под­пи­сан 01.07.1968 года Союзом Советских Социалистических Республик, Соединенными Штатами Америки, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и другими го­су­дар­ст­ва­ми. Яв­ля­ет­ся бес­сроч­ным, от­крыт для под­пи­са­ния. Всту­пил в си­лу 05.03.1970 года.

Де­по­зи­та­рии до­го­во­ра - Российская Федерация (как пре­ем­ник Союза Советских Социалистических Республик), Соединенные Штаты Америки и Ве­ли­ко­бри­та­ния.

Со­сто­ит из пре­ам­бу­лы и 11 ста­тей. До­го­вор ог­ра­ни­чи­ва­ет чис­ло ядер­ных го­су­дарств 5 стра­на­ми (Союз Советских Социалистических Республик, Соединенные Штаты Америки, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция, Китайская Народная Республика), ко­то­рые про­из­ве­ли и взо­рва­ли ядер­ные за­ря­ды до 01.01.1967 года.

До­го­вор обя­зы­ва­ет ядер­ные дер­жа­вы не пе­ре­да­вать другим го­су­дар­ст­вам ядер­ное ору­жие, не ока­зы­вать по­мо­щи в его про­изводстве или при­об­ре­те­нии. Он не пре­пят­ст­ву­ет ис­сле­до­ва­ни­ям, про­изводству и ис­поль­зо­ва­нию ядер­ной энер­гии в мир­ных це­лях. До­го­вор пре­ду­смат­ри­ва­ет пра­во вы­хо­да из не­го лю­бо­го го­су­дар­ст­ва при ус­ло­вии уве­дом­ле­ния за три мес всех ос­таль­ных уча­ст­ни­ков и Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН.

Кон­троль над вы­пол­не­ни­ем до­го­во­ра осу­ще­ст­в­ля­ет Ме­ж­ду­на­род­ное агент­ст­во по атом­ной энер­гии (МАГАТЭ). В рам­ках до­го­во­ра соз­да­ны и дей­ст­ву­ют Комитет Цан­ге­ра (КЦ; 1971 год) и Груп­па ядер­ных по­став­щи­ков (ГЯП; 1975 год). Комитет Цан­ге­ра сле­дит за вы­пол­не­ни­ем не­ядер­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми обя­за­тельств не про­из­во­дить соб­ст­вен­но­го ядер­но­го ору­жия. Груп­па ядер­ных по­став­щи­ков объ­е­ди­ня­ет основных по­став­щи­ков и про­из­во­ди­те­лей ядер­ных ма­те­риа­лов, а так­же обо­ру­до­ва­ния, тех­но­ло­гий и не­ядер­ных ма­те­риа­лов для ре­ак­то­ров.

В 1992 году до­го­вор под­пи­са­ли Фран­ция и Ки­тай. 11.05.1995 года стра­ны-чле­ны ре­ши­ли про­длить дей­ст­вие до­го­во­ра на не­оп­ре­де­лён­ный срок без каких-либо до­пол­нительных ус­ло­вий. Его уча­ст­ни­ка­ми яв­ля­ют­ся поч­ти все не­за­ви­си­мые го­су­дар­ст­ва ми­ра . Не под­пи­са­ли до­го­вор об­ла­даю­щие ядер­ным ору­жи­ем Из­ра­иль, Ин­дия и Па­ки­стан. В 1994 году свою под­пись под договором ото­зва­ла Корейская Народно-Демократическая Республика.

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