ДОГОВОР О ЛИКВИДАЦИИ ИХ РАКЕТ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ (РСМД)

Советско-американский договор 08.12.1987 г., ликвидировавший этот класс ракетно-ядерных вооружений. Договор стал наиболее весомым достижением внешней политики М. Горбачева . После дискуссий о возможности полного ракетно-ядерного разоружения на советско-американской встрече в Женеве 1985 г. и советско-американской встрече в Рейкьявике в 1986 г. стороны остановились на более скромном, но конкретном достижении, которое могло существенно снизить риск ракетно-ядерной войны.

В 1983 г., вопреки протестам СССР, США разметили в Западной Европе новые ракеты средней дальности, которые практически не могли быть перехвачены и обладали высокой точностью. Советское руководство опасалось, что размещение этих ракет создаст соблазн у американского руководства развязать войну. На советские предложения отказаться от размещения этого вида вооружений в Европе президент США Р. Рейган предложил «нулевой вариант»: ликвидацию советских и американских ракет средней дальности. Но оставались еще французские и британские ракеты, и в условиях атомной войны они могли нанести СССР большой ущерб. Эта проблема была наиболее острой в области ракетно-ядерного разоружения.

Чтобы превзойти «нулевой вариант» Рейгана, Горбачев предложил «глобальный нуль» – то есть уничтожение целого класса вооружений – ракет средней и меньшей дальности (РСМД) с дальностью полета 500-1500 км. Однако 13-14 апреля прилетевший в Москву госсекретарь США Д. Шульц потребовал присовокупить к соглашению и ракеты еще меньшей дальности – советскую «Оку» (ОТР-23 – оперативная тактическая ракета). Считалось, что ее радиус действия – 400 км., что было меньше, чем предусматривалось соглашением. Шульц был возмущен, что СССР пытается «протащить» опасное оружие, ссылаясь на несколько меньший радиус его действия. Американская сторона угрожала, что в ответ на отказ СССР демонтировать «Оку» модернизируют ракету «Лэнс», уменьшат её радиус действия и разместят в Европе, что стало бы откатом от ядерного разоружения. Вопреки сопротивлению начальника Генерального штаба СССР С. Ахромеева советская сторона согласилась на уничтожение «Оки». Уступки в вопросах, касающихся ракет средней и меньшей дальности для Горбачева были средством перейти к решению более масштабных задач ракетно-ядерного разоружения. 8 декабря 1987 г. Горбачев и Рейган в Вашингтоне подписали Договор между СССР и США о ликвидации РСМД, а также документы, сопутствующие Договору: меморандум об исходных данных, протоколы о процедурах ликвидации ракет и проведении инспекций. Эти документы подробно регламентировали порядок перемещения и уничтожения ракет средней и меньшей дальности.

В течение 3-х лет было уничтожено Советским Союзом – 826 и 926 и Соединенными Штатами – 689 и 170 РСД и РМД соответственно. Были также ликвидированы пусковые установки к этим ракетам, вспомогательные сооружения и оборудование.

В итоге СССР ликвидировал носителей ракет в пропорции 2:1, а ядерных боеголовок на них в пропорции 4:1 больше, чем США.

Горбачев считает, что “подписанием Договора по РСМД мы, по сути дела, отвели пистолет от виска страны”. Правда, свои ядерные ракеты сохранили Великобритания и Франция, но практически исключалось, что они нанесут удар по СССР первыми. Подписание договора о ликвидации РСМД заметно снизило риск внезапного начала атомной войны, открыло путь к дальнейшему ракетно-ядерному разоружению и прекращению «Холодной войны».

Источники:

Ахромеев С., Корниенко Г. Глазами маршала и дипломата. М., 1992; Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1996; Рейган Р. Жизнь по-американски. М., 1992

Автор статьи: Шубин А.В.