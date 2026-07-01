ДОГОВОР О КОСМОСЕ 1967

ДОГОВОР О КОСМОСЕ 1967 года - до­го­вор о прин­ци­пах дея­тель­но­сти го­су­дарств по ис­сле­до­ва­нию и ис­поль­зо­ва­нию кос­ми­че­ско­го про­стран­ст­ва, вклю­чая Лу­ну и други не­бес­ные те­ла.

Пер­вый специальный до­ку­мент, оп­ре­де­лив­ший основные прин­ци­пы и нор­мы кос­ми­че­ско­го пра­ва ме­ж­ду­на­род­но­го.

Про­ект под­го­тов­лен Комитетом Организации Объединенных Наций по ис­сле­до­ва­нию и ис­поль­зо­ва­нию кос­мического про­стран­ст­ва в мир­ных це­лях, одоб­рен 21-й сес­си­ей Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН 19.12.1966 года. Под­пи­сан в Мо­ск­ве, Ва­шинг­то­не и Лон­до­не 27.01.1967 года СССР, США, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей, КНР и другими. Всту­пил в си­лу 10 октября До­го­вор - бес­сроч­ный, от­крыт для под­пи­са­ния все­ми го­су­дар­ст­ва­ми (к началу 2007 года к не­му при­сое­ди­ни­лись 124 стра­ны).

До­го­во­ру пред­ше­ст­во­ва­ло под­пи­са­ние в 1963 году СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей До­го­во­ра о за­пре­ще­нии ис­пы­та­ний ядер­но­го ору­жия . В том же го­ду Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН при­ня­ла дек­ла­ра­цию, в ко­то­рой при­зва­ла всех чле­нов ор­га­ни­за­ции не­сти от­вет­ст­вен­ность за ущерб, при­чи­нён­ный кос­мическим ап­па­ра­та­ми, воз­дер­жать­ся от раз­ме­ще­ния ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния на лю­бых ор­би­тах и не вы­дви­гать национальных пре­тен­зий на не­бес­ные те­ла.

До­го­вор ус­та­но­вил, что кос­мос и не­бес­ные те­ла от­кры­ты для ис­сле­до­ва­ния и ис­поль­зо­ва­ния все­ми го­су­дар­ст­ва­ми на бла­го и в ин­те­ре­сах всех стран, не­за­ви­си­мо от сте­пе­ни их эко­но­мического и на­учного раз­ви­тия. Дея­тель­ность в кос­мо­се долж­на осу­ще­ст­в­лять­ся в со­от­вет­ст­вии с ме­ж­ду­народным пра­вом, в ин­те­ре­сах под­дер­жа­ния ми­ра и безо­пас­но­сти, раз­ви­тия ме­ж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва и взаи­мо­по­мо­щи. Го­су­дар­ст­ва , под­пи­сав­шие до­го­вор, обя­зы­ва­ют­ся не раз­ме­щать в кос­мическом про­стран­ст­ве объ­ек­ты с ядер­ным ору­жи­ем или другими ви­да­ми ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния, а так­же ис­поль­зо­вать Лу­ну и другие не­бес­ные те­ла ис­клю­чи­тель­но в мир­ных це­лях, не до­пус­кать соз­да­ния на них во­енных баз, со­ору­же­ний и ук­ре­п­ле­ний, про­ве­де­ния ис­пы­та­ний лю­бо­го ти­па ору­жия и во­енных ма­нёв­ров.

Го­су­дар­ст­ва - уча­ст­ни­ки до­го­во­ра не­сут от­вет­ст­вен­ность за дея­тель­ность в кос­мо­се (не­за­ви­си­мо от то­го, осу­ще­ст­в­ля­ет­ся она пра­ви­тель­ст­вен­ны­ми ор­га­на­ми или не­пра­ви­тель­ст­вен­ны­ми юри­дическими ли­ца­ми) и за ущерб, при­чи­нён­ный ис­кусственными кос­мическими объ­ек­та­ми или их со­став­ны­ми час­тя­ми го­су­дар­ст­ву - уча­ст­ни­ку до­го­во­ра, его фи­зическим или юри­дическим ли­цам. Го­су­дар­ст­ва обя­за­ны про­яв­лять осо­бую ос­то­рож­ность при про­ве­де­нии в кос­мо­се экс­пе­ри­мен­тов, ко­то­рые мог­ли бы по­ме­шать дея­тель­но­сти других го­су­дарств или ока­зать не­бла­го­при­ят­ное воз­дей­ст­вие на зем­ную сре­ду. Кос­мо­нав­ты од­но­го го­су­дар­ст­ва долж­ны ока­зы­вать воз­мож­ную по­мощь кос­мо­нав­там других го­су­дар­ст­ва при осу­ще­ст­в­ле­нии дея­тель­но­сти в кос­мо­се или на не­бес­ных те­лах. Кос­мо­нав­ты рас­смат­ри­ва­ют­ся как по­слан­цы че­ло­ве­че­ст­ва в кос­мос, им долж­на быть ока­за­на все­мер­ная по­мощь в слу­чае ава­рии, бед­ст­вия или вы­ну­ж­ден­ной по­сад­ки.

Наи­бо­лее слож­ной яв­ля­ет­ся проб­ле­ма конт­ро­ля вы­пол­не­ния до­го­во­ра. Про­грам­ма соз­да­ния си­сте­мы Противоракетной обороны США, пред­по­ла­гаю­щая воз­мож­ность ис­поль­зо­ва­ния кос­мического ору­жия, под­ры­ва­ет всю си­сте­му меж­ду­народных до­го­во­рён­но­стей по кос­мо­су и та­ит в се­бе уг­ро­зу пре­вра­ще­ния кос­мо­са в те­атр во­енных дей­ст­вий.

Ис­торические источники:

Ве­до­мо­сти Вер­хов­но­го Со­ве­та СССР. 1967. № 44. Ст. 588.

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