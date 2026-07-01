ДОГОВОР О КОСМОСЕ 1967
ДОГОВОР О КОСМОСЕ 1967 года - договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и други небесные тела.
Первый специальный документ, определивший основные принципы и нормы космического права международного.
Проект подготовлен Комитетом Организации Объединенных Наций по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях, одобрен 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 19.12.1966 года. Подписан в Москве, Вашингтоне и Лондоне 27.01.1967 года СССР, США, Великобританией, Францией, КНР и другими. Вступил в силу 10 октября Договор - бессрочный, открыт для подписания всеми государствами (к началу 2007 года к нему присоединились 124 страны).
Договору предшествовало подписание в 1963 году СССР, США и Великобританией Договора о запрещении испытаний ядерного оружия. В том же году Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию, в которой призвала всех членов организации нести ответственность за ущерб, причинённый космическим аппаратами, воздержаться от размещения оружия массового поражения на любых орбитах и не выдвигать национальных претензий на небесные тела.
Договор установил, что космос и небесные тела открыты для исследования и использования всеми государствами на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического и научного развития. Деятельность в космосе должна осуществляться в соответствии с международным правом, в интересах поддержания мира и безопасности, развития международного сотрудничества и взаимопомощи. Государства, подписавшие договор, обязываются не размещать в космическом пространстве объекты с ядерным оружием или другими видами оружия массового поражения, а также использовать Луну и другие небесные тела исключительно в мирных целях, не допускать создания на них военных баз, сооружений и укреплений, проведения испытаний любого типа оружия и военных манёвров.
Государства - участники договора несут ответственность за деятельность в космосе (независимо от того, осуществляется она правительственными органами или неправительственными юридическими лицами) и за ущерб, причинённый искусственными космическими объектами или их составными частями государству - участнику договора, его физическим или юридическим лицам. Государства обязаны проявлять особую осторожность при проведении в космосе экспериментов, которые могли бы помешать деятельности других государств или оказать неблагоприятное воздействие на земную среду. Космонавты одного государства должны оказывать возможную помощь космонавтам других государства при осуществлении деятельности в космосе или на небесных телах. Космонавты рассматриваются как посланцы человечества в космос, им должна быть оказана всемерная помощь в случае аварии, бедствия или вынужденной посадки.
Наиболее сложной является проблема контроля выполнения договора. Программа создания системы Противоракетной обороны США, предполагающая возможность использования космического оружия, подрывает всю систему международных договорённостей по космосу и таит в себе угрозу превращения космоса в театр военных действий.
Исторические источники:
Ведомости Верховного Совета СССР. 1967. № 44. Ст. 588.