ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ - соглашение субъектов международного права , устанавливающее нормы их поведения.

Договор международный, нор­мы , объ­ект и це­ли ко­то­рых пред­став­ля­ют ин­те­рес для всех го­су­дарств, на­зы­ва­ют­ся об­щи­ми или уни­вер­саль­ны­ми до­го­во­ра­ми. Они долж­ны быть от­кры­ты­ми, то есть в них долж­ны иметь пра­во уча­ст­во­вать все го­су­дар­ст­ва. Договор международный го­су­дарств оп­ре­де­лён­но­го гео­гра­фического рай­она име­ну­ют ре­гио­наль­ны­ми (например, со­гла­ше­ния, за­клю­чён­ные в рам­ках Союза Независимых Государств, Ев­ропейского сою­за и других).

Пра­во ка­ж­до­го го­су­дар­ст­ва на уча­стие в об­щих договорах международных ос­но­ва­но на прин­ци­пе су­ве­рен­но­го ра­вен­ст­ва. Оп­ре­де­ляю­щий фак­тор - на­ли­чие у го­су­дар­ст­ва юри­дической за­ин­те­ре­со­ван­но­сти. Аб­со­лют­ным пра­вом на уча­стие об­ла­да­ет наи­бо­лее за­ин­те­ре­со­ван­ное го­су­дар­ст­во, то есть та­кое, де­ла ко­то­ро­го яв­ля­ют­ся основным пред­ме­том до­го­вор­но­го уре­гу­ли­ро­ва­ния (при­чём это пра­во су­ще­ст­ву­ет не­за­ви­си­мо от при­зна­ния го­су­дар­ст­ва или пра­ви­тель­ст­ва). Не­уча­стие наи­бо­лее за­ин­те­ре­со­ван­но­го го­су­дар­ст­ва вле­чёт за со­бой не­дей­ст­ви­тель­ность договора международного, на­ру­шаю­ще­го прин­ци­пы су­ве­рен­но­го ра­вен­ст­ва и не­вме­ша­тель­ст­ва.

Про­це­ду­ра за­клю­че­ния договора международного вклю­ча­ет обыч­но три ста­дии: при­ня­тие тек­ста (текст мно­го­сто­рон­не­го договора международного при­ни­ма­ет­ся боль­шин­ст­вом в две тре­ти уча­ст­ни­ков кон­фе­рен­ции и не на­ла­га­ет юри­дических обя­за­тельств); ус­та­нов­ле­ние ау­тен­тич­но­сти, то есть под­лин­но­сти тек­ста (осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пу­тём под­пи­са­ния, пол­но­го или пред­ва­ри­тель­но­го, са­мо­го тек­ста или за­клю­чительного ак­та, со­дер­жа­ще­го текст договора международного); со­гла­сие на обя­за­тель­ность договора международного (мо­жет быть вы­ра­же­но под­пи­са­ни­ем, ра­ти­фи­ка­ци­ей, при­ня­ти­ем, ут­вер­жде­ни­ем или при­сое­ди­не­ни­ем в за­ви­си­мо­сти от по­ряд­ка, пре­ду­смот­рен­но­го договором международным).

Для уча­стия в лю­бой из ста­дий за­клю­че­ния договора международного пред­ста­ви­тель го­су­дар­ст­ва или ор­га­ни­за­ции дол­жен иметь пол­но­мочия. Выс­шие долж­но­ст­ные ли­ца (гла­ва го­су­дар­ст­ва, гла­ва пра­ви­тель­ст­ва, министр иностранных дел или ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ции) об­ла­да­ют та­ки­ми пол­но­мо­чия­ми в си­лу за­ни­мае­мо­го долж­но­ст­но­го по­ло­же­ния. Не ну­ж­да­ют­ся в специальных пол­но­мо­чи­ях ру­ко­во­ди­те­ли ве­домств при за­клю­че­нии меж­ве­домственных со­гла­ше­ний. Уча­стие в за­клю­че­нии договора международного без пол­но­мо­чий не по­ро­ж­да­ет пра­во­вых по­след­ст­вий, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, ко­гда со­от­вет­ст­вую­щие дей­ст­вия в даль­ней­шем под­твер­жда­ют­ся го­су­дар­ст­вом или ор­га­ни­за­ци­ей.

Под­пи­са­ние договора международного в од­них слу­ча­ях оз­на­ча­ет окон­чательное при­ня­тие тек­ста, в дру­гих – вы­ра­же­ние со­гла­сия на его обя­за­тель­ность. Оно мо­жет быть окон­ча­тель­ным или пред­ва­ри­тель­ным (па­ра­фи­ро­ва­ние и под­пи­са­ние ad referendum). Па­ра­фи­ро­ва­ние (под­пи­са­ние с по­мо­щью ини­циа­лов под­пи­сы­ваю­ще­го ли­ца) удо­сто­ве­ря­ет ау­тен­тич­ность тек­ста, по­сле че­го в не­го уже не мо­гут вно­сить­ся из­ме­не­ния. Как пра­ви­ло, за па­ра­фи­ро­ва­ни­ем сле­ду­ет пол­ное под­пи­са­ние. Под­пи­са­ние ad referendum («до одоб­ре­ния», то есть от­ло­жен­ное под­пи­са­ние) обыч­но ис­поль­зу­ет­ся в тех слу­ча­ях, ко­гда упол­но­мо­чен­ный со­гла­сен с под­го­тов­лен­ным тек­стом, но счи­та­ет це­ле­со­об­раз­ным по­лу­чить одоб­ре­ние пра­ви­тель­ст­ва (например, ес­ли со­дер­жа­ние тек­ста не во всём со­от­вет­ст­ву­ет ин­ст­рук­ци­ям). По­сле одоб­ре­ния до­го­во­ра го­су­дар­ст­вом под­пи­са­ние ad re­fe­rendum об­ре­та­ет ста­тус пол­но­го под­пи­са­ния.

Ра­ти­фи­ка­ция - акт ут­вер­жде­ния договора международного выс­ши­ми ор­га­на­ми государственной вла­сти, вы­ра­жаю­щий со­гла­сие на его обя­за­тель­ность. По­ря­док ра­ти­фи­ка­ции оп­ре­де­ля­ет­ся внут­рен­ним пра­вом. В со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей Российской Федерации ра­ти­фи­ка­ция осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Фе­де­раль­ным со­б­ра­ни­ем в фор­ме за­ко­на. Из­вест­ны слу­чаи вы­не­се­ния во­про­са о ра­ти­фи­ка­ции осо­бен­но важ­ных договоров международных на ре­фе­рен­дум (например, в 1992 году во Фран­ции был про­ве­дён ре­фе­рен­дум о ра­ти­фи­ка­ции Маа­ст­рихт­ско­го до­го­во­ра о Европейском союзе). На ос­но­ва­нии ак­та о ра­ти­фи­ка­ции гла­ва го­су­дар­ст­ва под­пи­сы­ва­ет ра­ти­фи­ка­ци­он­ную гра­мо­ту. Про­цесс ра­ти­фи­ка­ции счи­та­ет­ся за­вер­шён­ным по­сле об­ме­на ра­ти­фи­ка­ци­он­ны­ми гра­мо­та­ми (в слу­чае дву­сто­рон­не­го договора международного) или по­сле сда­чи их на хра­не­ние (в слу­чае мно­го­сто­рон­не­го договора международного). От­каз от ра­ти­фи­ка­ции не счи­та­ет­ся на­ру­ше­ни­ем ме­ж­ду­народных обя­за­тель­ст­ва.

Со­гла­сие ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ции на обя­за­тель­ность для неё договора международного осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ак­том официального под­твер­жде­ния, при­ни­мае­мым её ком­пе­тент­ным ор­га­ном. Ут­вер­жде­ние, при­ня­тие - про­це­ду­ры вы­ра­же­ния со­гла­сия на обя­за­тель­ность договора международного, не под­ле­жа­ще­го ра­ти­фи­ка­ции, но пре­ду­смат­ри­ваю­ще­го одоб­ре­ние по­сле под­пи­са­ния. Эти про­це­ду­ры осу­ще­ст­в­ля­ют­ся бо­лее ши­ро­ким кру­гом государственных ор­га­нов, чем ра­ти­фи­ка­ция. В Российской Федерации ут­вер­жде­ние, при­ня­тие договора международного осу­ще­ст­в­ля­ют­ся Пре­зи­ден­том РФ и Пра­ви­тель­ст­вом РФ. Мно­гие договоры международные со­дер­жат стан­дарт­ное по­ло­же­ние о том, что одоб­ре­ние про­из­во­дит­ся ка­ж­дой из сто­рон в со­от­вет­ст­вии с её внутренним пра­вом.

При­сое­ди­не­ние - акт со­гла­сия на обя­за­тель­ность договора международного, за­клю­чён­но­го другими го­су­дар­ст­ва­ми. Воз­мож­ность при­сое­ди­не­ния пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся в са­мом договоре международном или со­гла­со­вы­ва­ет­ся его уча­ст­ни­ка­ми. Как пра­ви­ло, при­сое­ди­не­ние осу­ще­ст­в­ля­ет­ся те­ми же ор­га­на­ми, что и ра­ти­фи­ка­ция или ут­вер­жде­ние.

При вы­ра­же­нии со­гла­сия с мно­го­сто­рон­ним договорами международными до­пус­ка­ют­ся ого­вор­ки - од­но­сто­рон­ние за­яв­ле­ния, сде­лан­ные го­су­дар­ст­вом или ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ци­ей в про­цес­се за­клю­че­ния договора международного, имею­щие це­лью ис­клю­чить или из­ме­нить юри­дическое дей­ст­вие оп­ре­де­лён­ных по­ло­же­ний договора международного в от­но­ше­нии ав­то­ра ого­вор­ки. Про­бле­ма ого­во­рок свя­за­на с тем, что в мно­го­сто­рон­них договорах международных уча­ст­ву­ет боль­шое ко­ли­че­ст­во го­су­дарств, ин­те­ре­сы ко­то­рых да­ле­ко не все­гда сов­па­да­ют. Не­ред­ки слу­чаи, ко­гда, под­дер­жи­вая договор международный в це­лом, го­су­дар­ст­во счи­та­ет не­при­ем­ле­мым для се­бя то или иное отдельное по­ло­же­ние. Ин­сти­тут ого­во­рок при­зван обес­пе­чить как мож­но бо­лее ши­ро­кое уча­стие го­су­дарств. Ого­вор­ки де­ла­ют­ся при под­пи­са­нии, ра­ти­фи­ка­ции, ут­вер­жде­нии, при­ня­тии или при­сое­ди­не­нии к договору международному, а так­же при уве­дом­ле­нии о пра­во­пре­ем­ст­ве в от­но­ше­нии договора международного. Пра­вом де­лать ого­вор­ки об­ла­да­ют те же ли­ца и ор­га­ны, ко­то­рые пред­став­ля­ют го­су­дар­ст­во при под­пи­са­нии, ра­ти­фи­ка­ции и ут­вер­жде­нии договора международного. Ого­вор­ка не долж­на про­ти­во­ре­чить це­лям и прин­ци­пам до­го­во­ра, из­ме­нять его главное со­дер­жа­ние. Ого­вор­ка не мо­жет иметь мес­та, ес­ли она от­но­сит­ся к ого­вор­кам, за­пре­щён­ным договором международным, или ес­ли договор международный до­пус­ка­ет лишь оп­ре­де­лён­ный вид ого­во­рок, к ко­то­ро­му дан­ная ого­вор­ка не от­но­сит­ся. Су­ще­ст­ву­ют договора международные, не до­пус­каю­щие ого­во­рок. Ого­вор­ка, ко­то­рая оп­ре­де­лён­но до­пус­ка­ет­ся договором международным, не ну­ж­да­ет­ся в со­гла­сии дру­гих до­го­ва­ри­ваю­щих­ся го­су­дарств. Во всех иных слу­ча­ях та­кое со­гла­сие не­об­хо­ди­мо. Ого­вор­ка к уч­ре­дительному ак­ту ор­га­ни­за­ции ну­ж­да­ет­ся в при­ня­тии её со­от­вет­ст­вую­щим ор­га­ном. Ого­вор­ка не из­ме­ня­ет по­ло­же­ний договора международного во взаи­мо­от­но­ше­ни­ях ос­таль­ных уча­ст­ни­ков.

Кро­ме ого­во­рок, го­су­дар­ст­ва де­ла­ют за­яв­ле­ния о тол­ко­ва­нии, цель ко­то­рых со­сто­ит в уточ­не­нии смыс­ла то­го или ино­го по­ло­же­ния или его по­ни­ма­ния ав­то­ром за­яв­ле­ния. В от­ли­чие от ого­во­рок они не из­ме­ня­ют со­дер­жа­ние договора международного и не ну­ж­да­ют­ся в со­гла­сии других уча­ст­ни­ков. Обя­зы­ва­ют они лишь го­су­дар­ст­во, ко­то­рое их сде­ла­ло.

Де­по­зи­та­рий (хра­ни­тель) до­го­во­ра оп­ре­де­ля­ет­ся со­гла­ше­ни­ем до­го­ва­ри­ваю­щих­ся сто­рон. Де­по­зи­та­ри­ем мо­жет быть го­су­дар­ст­во, пра­ви­тель­ст­во, ме­ж­ду­народная ор­га­ни­за­ция или её выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо. Ре­аль­но де­по­зи­та­рия­ми яв­ля­ют­ся го­су­дар­ст­во и ор­га­ни­за­ция, а не их ор­га­ны. В го­ды «хо­лод­ной вой­ны» во из­бе­жа­ние по­ли­тических за­труд­не­ний для ря­да об­щих договоров международных боль­шо­го зна­че­ния на­зна­чал­ся не один, а несколько де­по­зи­та­ри­ев. До­го­вор о не­рас­про­стра­не­нии ядер­но­го ору­жия (1968 год) ука­зал в ка­че­ст­ве де­по­зи­та­ри­ев пра­ви­тель­ст­ва СССР, Ве­ли­ко­бри­та­нии и США. Функ­ции де­по­зи­та­рия но­сят ме­ж­ду­народный ха­рак­тер и долж­ны осу­ще­ст­в­лять­ся бес­при­стра­ст­но. Основные функ­ции де­по­зи­та­рия: хра­не­ние под­лин­ни­ка договора международного и сдан­ных на хра­не­ние пол­но­мо­чий; под­го­тов­ка и рас­сыл­ка за­ве­рен­ных ко­пий договора международного; по­лу­че­ние и хра­не­ние иных от­но­ся­щих­ся к договору международному до­ку­мен­тов и ин­фор­ми­ро­ва­ние о них уча­ст­ни­ков; ре­ги­ст­ра­ция ме­ж­ду­народного до­го­во­ра.

Всту­п­ле­ние договора международного в си­лу оз­на­ча­ет на­сту­п­ле­ние мо­мен­та, с ко­то­ро­го он на­чи­на­ет дей­ст­во­вать как ме­ж­ду­на­род­но-­пра­во­вой акт. Как пра­ви­ло, по­ря­док всту­п­ле­ния договора международного в си­лу оп­ре­де­ля­ет­ся в его тек­сте. Обыч­но дву­сто­рон­ний договор международный всту­па­ет в си­лу по­сле его окон­чательного одоб­ре­ния обеи­ми сто­ро­на­ми. Под­ле­жа­щий ра­ти­фи­ка­ции договор международный всту­па­ет в си­лу по­сле об­ме­на ра­ти­фи­ка­ци­он­ны­ми гра­мо­та­ми, тре­бую­щий ут­вер­жде­ния - по­сле об­ме­на со­от­вет­ст­вую­щи­ми со­об­ще­ния­ми. Не тре­бую­щий ра­ти­фи­ка­ции или ут­вер­жде­ния договор международный всту­па­ет в си­лу по­сле под­пи­са­ния. Мно­го­сто­рон­ний договор международный всту­па­ет в си­лу для го­су­дарств в раз­ное вре­мя, в за­ви­си­мо­сти от то­го, ко­гда ка­ж­дое из них окон­ча­тель­но офор­мит своё уча­стие.

До всту­п­ле­ния в си­лу договор международный не обя­зы­ва­ет до­го­ва­ри­ваю­щие­ся го­су­дар­ст­ва. Од­на­ко он мо­жет при­ме­нять­ся вре­мен­но, ес­ли это в нём пре­ду­смот­ре­но или ес­ли сто­ро­ны до­го­во­ри­лись об этом иным об­ра­зом.

Договор международный дол­жен быть офи­ци­аль­но опуб­ли­ко­ван. Де­мо­кра­тическому пра­во­по­ряд­ку при­сущ прин­цип: за­кон не обя­зы­ва­ет, ес­ли он не опуб­ли­ко­ван. Од­на­ко пуб­ли­ка­ция не­ко­то­рых договоров международных (о во­ен­но-тех­ническом со­труд­ни­че­ст­ве, о по­став­ках то­ва­ров и другие) мо­жет иметь от­ри­цательные по­след­ст­вия, по­это­му в национальном за­ко­но­да­тель­ст­ве воз­мож­ны ис­клю­че­ния (так, в Российской Федерации пуб­ли­ка­ция договора международного осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по пред­став­ле­нию Министерства иностранных дел).

Ре­ги­ст­ра­ция - сред­ст­во ог­ра­ни­че­ния воз­мож­но­сти ис­поль­зо­ва­ния тай­ных договоров международных . Ус­тав ООН тре­бу­ет, что­бы вся­кое ме­ж­ду­народное со­гла­ше­ние чле­на Ор­га­ни­за­ции бы­ло за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но в Сек­ре­та­риа­те и им опуб­ли­ко­ва­но. На слу­чай не­ре­ги­ст­ра­ции пре­ду­смот­ре­на санк­ция: сто­ро­ны в та­ком договоре международном не мо­гут ссы­лать­ся на не­го ни в од­ном из ор­га­нов ООН. Ре­ги­ст­ра­ция договора международного пре­ду­смот­ре­на и ус­та­ва­ми ре­гио­наль­ных ор­га­ни­за­ций. Су­ще­ст­ву­ет так­же сис­те­ма внутренней ре­ги­ст­ра­ции. В Рос­сии еди­ная сис­те­ма ре­ги­ст­ра­ции договора международного на­хо­дит­ся в ве­де­нии Министерства иностранных дел.

В Российской Федерации ра­ти­фи­ци­ро­ван­ные и всту­пив­шие в си­лу для Российской Федерации договора международные пуб­ли­ку­ют­ся в Со­б­ра­нии за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ; они, а так­же иные всту­пив­шие в си­лу договора международные пуб­ли­ку­ют­ся в «Бюл­ле­те­не ме­ж­ду­на­род­ных до­го­во­ров». Ис­клю­че­ние со­став­ля­ют со­гла­ше­ния меж­ве­домственного ха­рак­те­ра, ко­то­рые пуб­ли­ку­ют­ся в специальных из­да­ни­ях. Официальная пуб­ли­ка­ция договора международного име­ет юри­дическое зна­че­ние: с это­го мо­мен­та его по­ло­же­ния ста­но­вят­ся ча­стью пра­во­вой сис­те­мы Рос­сии и под­ле­жат при­ме­не­нию все­ми ор­га­на­ми го­су­дар­ст­ва.

Ме­ж­ду­народное пра­во не ус­та­нав­ли­ва­ет обя­зательной фор­мы договора международного. Сто­ро­ны впра­ве оп­ре­де­лять её по сво­ему ус­мот­ре­нию. Фор­ма не влия­ет на юри­дическую си­лу договора международного Они за­клю­ча­ют­ся в пись­мен­ной и уст­ной фор­ме.

Уст­ные со­гла­ше­ния ис­поль­зу­ют­ся для оформ­ле­ния пре­об­ра­зо­ва­ния ди­пло­ма­тических мис­сий в по­соль­ст­ва и для ус­та­нов­ле­ния ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний, то есть в тех слу­ча­ях, ко­гда не тре­бу­ет­ся де­таль­ных по­ста­нов­ле­ний. Су­ще­ст­ву­ют два ви­да уст­ных со­гла­ше­ний: по­ро­ж­даю­щие ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вые обя­за­тель­ст­ва или со­здаю­щие мо­раль­но-по­ли­титические, а не юри­дические обя­за­тель­ст­ва (так называемые джент­ль­мен­ские со­гла­ше­ния).

Дву­сто­рон­ние договора международные со­став­ля­ют­ся на язы­ках обе­их сто­рон. Ка­ж­дый из них яв­ля­ет­ся ау­тен­тич­ным, то есть рав­но под­лин­ным. Сто­ро­ны ру­ко­во­дству­ют­ся тек­стом на сво­ём язы­ке. В слу­чае рас­хо­ж­де­ния при­ни­ма­ют­ся во вни­ма­ние оба тек­ста, при­ме­ня­ет­ся тол­ко­ва­ние, сбли­жаю­щее их смысл. Мно­го­сто­рон­ние договора международные уни­вер­саль­но­го ха­рак­те­ра при­ня­то со­став­лять на официальных язы­ках ООН: английском, арабском, ис­пан­ском, китайском, русском и фран­цуз­ском.

Прин­цип доб­ро­со­ве­ст­но­го вы­пол­не­ния обя­за­тельств по ме­ж­ду­народному пра­ву обя­зы­ва­ет го­су­дар­ст­ва доб­ро­со­ве­ст­но про­во­дить в жизнь по­ста­нов­ле­ния договора международного в ме­ж­ду­народной и внутренней сфе­ре. От­каз от договора международного до­пус­тим толь­ко в со­от­вет­ст­вии с ме­ж­ду­народным пра­вом.

Договор международный, как и за­кон, об­рат­ной си­лы не име­ет. Он дей­ст­ву­ет лишь в от­но­ше­нии по­ве­де­ния, имею­ще­го ме­сто по­сле его всту­п­ле­ния в си­лу. Уча­ст­ни­ки мо­гут при­дать договора международного об­рат­ную си­лу. Срок дей­ст­вия договора международного мо­жет быть про­длён на ус­ло­ви­ях, в нём пре­ду­смот­рен­ных, или по вза­им­но­му со­гла­ше­нию (про­лон­га­ция). Во­зоб­нов­ле­ние дей­ст­вия договора международного по­сле ис­те­че­ния сро­ка его дей­ст­вия име­ну­ет­ся ре­но­ва­ци­ей.

Пе­ре­смотр (ре­ви­зия) договора международного про­из­во­дит­ся с по­мо­щью по­пра­вок, из­ме­не­ний, до­пол­не­ний по со­гла­ше­нию уча­ст­ни­ков. Со­гла­ше­ние об из­ме­не­нии не свя­зы­ва­ет уча­ст­ни­ков договора международного, ко­то­рые не при­ня­ли это со­гла­ше­ние. Мно­го­сто­рон­ний договор международный мо­жет быть из­ме­нён во взаи­мо­от­но­ше­ни­ях двух или не­сколь­ких уча­ст­ни­ков при ус­ло­вии, что та­кая воз­мож­ность пре­ду­смот­ре­на или, по край­ней ме­ре, не за­пре­ще­на договором международным. При этом из­ме­не­ние не долж­но за­тра­ги­вать пра­ва ос­таль­ных уча­ст­ни­ков и не долж­но быть не­со­вмес­ти­мым с це­ля­ми ме­ж­ду­народного до­го­во­ра.

Пра­во договора международного со­дер­жит пре­зумп­цию дей­ст­ви­тель­но­сти: ка­ж­дый дей­ст­вую­щий договор международный обя­за­те­лен для уча­ст­ни­ков, по­ка иное не ус­та­нов­ле­но на ос­но­ве ме­ж­ду­народного пра­ва. Не­дей­ст­ви­тель­ность договора международного мо­жет быть от­но­си­тель­ной или аб­со­лют­ной. Пер­вая де­ла­ет до­го­вор ос­по­ри­мым, её ос­но­ва­ния­ми яв­ля­ют­ся ошиб­ка, об­ман, под­куп пред­ста­ви­те­ля. Аб­со­лют­ная не­дей­ст­ви­тель­ность оз­на­ча­ет ни­чтож­ность договора международного с са­мо­го на­ча­ла. Её ос­но­ва­ния – при­ну­ж­де­ние пред­ста­ви­те­ля или го­су­дар­ст­ва, про­ти­во­ре­чие им­пе­ра­тив­ной нор­ме ме­ж­ду­народного пра­ва.

Пре­кра­ще­ние договора международного или вы­ход из не­го осу­ще­ст­в­ля­ет­ся со­глас­но его по­ста­нов­ле­ни­ям или по со­гла­ше­нию уча­ст­ни­ков. В боль­шин­ст­ве слу­ча­ев договор международный пре­кра­ща­ет­ся в ре­зуль­та­те ис­те­че­ния сро­ка или ис­пол­не­ния. Не­обос­но­ван­ный от­каз от договора международного не вле­чёт за со­бой его пре­кра­ще­ния.

В ме­ж­ду­народном пра­ве пре­ду­смот­ре­ны для не­вы­пол­не­ния договора международного. сле­дую­щие ос­но­ва­ния: на­ру­ше­ние договора международного его уча­ст­ни­ка­ми; не­воз­мож­ность ис­пол­не­ния договора международного; ко­рен­ное из­ме­не­ние об­стоя­тельств, при ко­то­рых был за­клю­чён договор международный; по­яв­ле­ние но­вой им­пе­ра­тив­ной нор­мы, ко­то­рой договор международный про­ти­во­ре­чит. При всех ус­ло­ви­ях на­ме­ре­ние ан­ну­ли­ро­вать договор международный долж­но быть чёт­ко вы­ра­же­но. Про­тест про­тив на­ру­ше­ния договора международного не оз­на­ча­ет от­ка­за от не­го. Осо­бое по­ло­же­ние за­ни­ма­ют договора международные о пра­вах че­ло­ве­ка. Ни­ка­кое на­ру­ше­ние та­ко­го договора международного не мо­жет слу­жить ос­но­ва­ни­ем для от­ка­за от не­го. Пре­кра­ще­ние до­го­во­ра ос­во­бо­ж­да­ет уча­ст­ни­ков от обя­зан­но­сти вы­пол­нять его по­ста­нов­ле­ния, но не влия­ет на пра­ва и обя­зан­но­сти, об­ре­тён­ные в ре­зуль­та­те вы­пол­не­ния до­го­во­ра.

При­ос­та­нов­ле­ние - временное пре­кра­ще­ние дей­ст­вия договора международного - мо­жет иметь ме­сто в со­от­вет­ст­вии с договором международным, с со­гла­сия уча­ст­ни­ков, а так­же на ос­но­ве ме­ж­ду­народного пра­ва в слу­чае су­ще­ст­вен­но­го на­ру­ше­ния договора международного и временной не­воз­мож­но­сти вы­пол­не­ния. При­ос­та­нов­ле­ние вре­мен­но ос­во­бо­ж­да­ет уча­ст­ни­ков от обя­зан­но­сти вы­пол­нять договор международный, но не влия­ет на при­обре­тён­ные пра­ва и обя­зан­но­сти. Уча­ст­ни­ки долж­ны воз­дер­жи­вать­ся от дей­ст­вий, ко­то­рые бы сде­ла­ли во­зоб­нов­ле­ние до­го­во­ра не­воз­мож­ным. В по­след­нее вре­мя всё ча­ще встре­ча­ют­ся слу­чаи пре­кра­ще­ния и при­ос­та­нов­ле­ния дей­ст­вия договора международного в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций, обыч­но в ка­че­ст­ве санк­ций за на­ру­ше­ние ме­ж­ду­народного пра­ва. Договор международный пред­став­ля­ет со­бой еди­ное це­лое. По­это­му пре­кра­ще­ние или при­ос­та­нов­ка дей­ст­вия мо­жет ка­сать­ся лишь все­го договора международного. Пре­кра­ще­ние или при­ос­та­нов­ле­ние дей­ст­вия отдельных по­ло­же­ний воз­мож­но лишь то­гда, ко­гда это пре­ду­смот­ре­но договором международным или со­гла­со­ва­но ме­ж­ду сто­ро­на­ми.

Ме­ж­ду­народные нор­мы, ре­гу­ли­рую­щие дей­ст­вие договором международным, ко­ди­фи­ци­ро­ва­ны. В не­ко­то­рых стра­нах при­ня­ты специальные за­ко­ны о договоре международном. В Российской Федерации дей­ст­ву­ет Фе­де­раль­ный за­кон «О ме­ж­ду­на­род­ных до­го­во­рах РФ» (1995 год).

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