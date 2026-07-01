ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ - соглашение субъектов международного права, устанавливающее нормы их поведения.
Договор международный, нормы, объект и цели которых представляют интерес для всех государств, называются общими или универсальными договорами. Они должны быть открытыми, то есть в них должны иметь право участвовать все государства. Договор международный государств определённого географического района именуют региональными (например, соглашения, заключённые в рамках Союза Независимых Государств, Европейского союза и других).
Право каждого государства на участие в общих договорах международных основано на принципе суверенного равенства. Определяющий фактор - наличие у государства юридической заинтересованности. Абсолютным правом на участие обладает наиболее заинтересованное государство, то есть такое, дела которого являются основным предметом договорного урегулирования (причём это право существует независимо от признания государства или правительства). Неучастие наиболее заинтересованного государства влечёт за собой недействительность договора международного, нарушающего принципы суверенного равенства и невмешательства.
Процедура заключения договора международного включает обычно три стадии: принятие текста (текст многостороннего договора международного принимается большинством в две трети участников конференции и не налагает юридических обязательств); установление аутентичности, то есть подлинности текста (осуществляется путём подписания, полного или предварительного, самого текста или заключительного акта, содержащего текст договора международного); согласие на обязательность договора международного (может быть выражено подписанием, ратификацией, принятием, утверждением или присоединением в зависимости от порядка, предусмотренного договором международным).
Для участия в любой из стадий заключения договора международного представитель государства или организации должен иметь полномочия. Высшие должностные лица (глава государства, глава правительства, министр иностранных дел или генеральный секретарь международной организации) обладают такими полномочиями в силу занимаемого должностного положения. Не нуждаются в специальных полномочиях руководители ведомств при заключении межведомственных соглашений. Участие в заключении договора международного без полномочий не порождает правовых последствий, за исключением случаев, когда соответствующие действия в дальнейшем подтверждаются государством или организацией.
Подписание договора международного в одних случаях означает окончательное принятие текста, в других – выражение согласия на его обязательность. Оно может быть окончательным или предварительным (парафирование и подписание ad referendum). Парафирование (подписание с помощью инициалов подписывающего лица) удостоверяет аутентичность текста, после чего в него уже не могут вноситься изменения. Как правило, за парафированием следует полное подписание. Подписание ad referendum («до одобрения», то есть отложенное подписание) обычно используется в тех случаях, когда уполномоченный согласен с подготовленным текстом, но считает целесообразным получить одобрение правительства (например, если содержание текста не во всём соответствует инструкциям). После одобрения договора государством подписание ad referendum обретает статус полного подписания.
Ратификация - акт утверждения договора международного высшими органами государственной власти, выражающий согласие на его обязательность. Порядок ратификации определяется внутренним правом. В соответствии с Конституцией Российской Федерации ратификация осуществляется Федеральным собранием в форме закона. Известны случаи вынесения вопроса о ратификации особенно важных договоров международных на референдум (например, в 1992 году во Франции был проведён референдум о ратификации Маастрихтского договора о Европейском союзе). На основании акта о ратификации глава государства подписывает ратификационную грамоту. Процесс ратификации считается завершённым после обмена ратификационными грамотами (в случае двустороннего договора международного) или после сдачи их на хранение (в случае многостороннего договора международного). Отказ от ратификации не считается нарушением международных обязательства.
Согласие международной организации на обязательность для неё договора международного осуществляется актом официального подтверждения, принимаемым её компетентным органом. Утверждение, принятие - процедуры выражения согласия на обязательность договора международного, не подлежащего ратификации, но предусматривающего одобрение после подписания. Эти процедуры осуществляются более широким кругом государственных органов, чем ратификация. В Российской Федерации утверждение, принятие договора международного осуществляются Президентом РФ и Правительством РФ. Многие договоры международные содержат стандартное положение о том, что одобрение производится каждой из сторон в соответствии с её внутренним правом.
Присоединение - акт согласия на обязательность договора международного, заключённого другими государствами. Возможность присоединения предусматривается в самом договоре международном или согласовывается его участниками. Как правило, присоединение осуществляется теми же органами, что и ратификация или утверждение.
При выражении согласия с многосторонним договорами международными допускаются оговорки - односторонние заявления, сделанные государством или международной организацией в процессе заключения договора международного, имеющие целью исключить или изменить юридическое действие определённых положений договора международного в отношении автора оговорки. Проблема оговорок связана с тем, что в многосторонних договорах международных участвует большое количество государств, интересы которых далеко не всегда совпадают. Нередки случаи, когда, поддерживая договор международный в целом, государство считает неприемлемым для себя то или иное отдельное положение. Институт оговорок призван обеспечить как можно более широкое участие государств. Оговорки делаются при подписании, ратификации, утверждении, принятии или присоединении к договору международному, а также при уведомлении о правопреемстве в отношении договора международного. Правом делать оговорки обладают те же лица и органы, которые представляют государство при подписании, ратификации и утверждении договора международного. Оговорка не должна противоречить целям и принципам договора, изменять его главное содержание. Оговорка не может иметь места, если она относится к оговоркам, запрещённым договором международным, или если договор международный допускает лишь определённый вид оговорок, к которому данная оговорка не относится. Существуют договора международные, не допускающие оговорок. Оговорка, которая определённо допускается договором международным, не нуждается в согласии других договаривающихся государств. Во всех иных случаях такое согласие необходимо. Оговорка к учредительному акту организации нуждается в принятии её соответствующим органом. Оговорка не изменяет положений договора международного во взаимоотношениях остальных участников.
Кроме оговорок, государства делают заявления о толковании, цель которых состоит в уточнении смысла того или иного положения или его понимания автором заявления. В отличие от оговорок они не изменяют содержание договора международного и не нуждаются в согласии других участников. Обязывают они лишь государство, которое их сделало.
Депозитарий (хранитель) договора определяется соглашением договаривающихся сторон. Депозитарием может быть государство, правительство, международная организация или её высшее должностное лицо. Реально депозитариями являются государство и организация, а не их органы. В годы «холодной войны» во избежание политических затруднений для ряда общих договоров международных большого значения назначался не один, а несколько депозитариев. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968 год) указал в качестве депозитариев правительства СССР, Великобритании и США. Функции депозитария носят международный характер и должны осуществляться беспристрастно. Основные функции депозитария: хранение подлинника договора международного и сданных на хранение полномочий; подготовка и рассылка заверенных копий договора международного; получение и хранение иных относящихся к договору международному документов и информирование о них участников; регистрация международного договора.
Вступление договора международного в силу означает наступление момента, с которого он начинает действовать как международно-правовой акт. Как правило, порядок вступления договора международного в силу определяется в его тексте. Обычно двусторонний договор международный вступает в силу после его окончательного одобрения обеими сторонами. Подлежащий ратификации договор международный вступает в силу после обмена ратификационными грамотами, требующий утверждения - после обмена соответствующими сообщениями. Не требующий ратификации или утверждения договор международный вступает в силу после подписания. Многосторонний договор международный вступает в силу для государств в разное время, в зависимости от того, когда каждое из них окончательно оформит своё участие.
До вступления в силу договор международный не обязывает договаривающиеся государства. Однако он может применяться временно, если это в нём предусмотрено или если стороны договорились об этом иным образом.
Договор международный должен быть официально опубликован. Демократическому правопорядку присущ принцип: закон не обязывает, если он не опубликован. Однако публикация некоторых договоров международных (о военно-техническом сотрудничестве, о поставках товаров и другие) может иметь отрицательные последствия, поэтому в национальном законодательстве возможны исключения (так, в Российской Федерации публикация договора международного осуществляется по представлению Министерства иностранных дел).
Регистрация - средство ограничения возможности использования тайных договоров международных . Устав ООН требует, чтобы всякое международное соглашение члена Организации было зарегистрировано в Секретариате и им опубликовано. На случай нерегистрации предусмотрена санкция: стороны в таком договоре международном не могут ссылаться на него ни в одном из органов ООН. Регистрация договора международного предусмотрена и уставами региональных организаций. Существует также система внутренней регистрации. В России единая система регистрации договора международного находится в ведении Министерства иностранных дел.
В Российской Федерации ратифицированные и вступившие в силу для Российской Федерации договора международные публикуются в Собрании законодательства РФ; они, а также иные вступившие в силу договора международные публикуются в «Бюллетене международных договоров». Исключение составляют соглашения межведомственного характера, которые публикуются в специальных изданиях. Официальная публикация договора международного имеет юридическое значение: с этого момента его положения становятся частью правовой системы России и подлежат применению всеми органами государства.
Международное право не устанавливает обязательной формы договора международного. Стороны вправе определять её по своему усмотрению. Форма не влияет на юридическую силу договора международного Они заключаются в письменной и устной форме.
Устные соглашения используются для оформления преобразования дипломатических миссий в посольства и для установления дипломатических отношений, то есть в тех случаях, когда не требуется детальных постановлений. Существуют два вида устных соглашений: порождающие международно-правовые обязательства или создающие морально-полититические, а не юридические обязательства (так называемые джентльменские соглашения).
Двусторонние договора международные составляются на языках обеих сторон. Каждый из них является аутентичным, то есть равно подлинным. Стороны руководствуются текстом на своём языке. В случае расхождения принимаются во внимание оба текста, применяется толкование, сближающее их смысл. Многосторонние договора международные универсального характера принято составлять на официальных языках ООН: английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском.
Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву обязывает государства добросовестно проводить в жизнь постановления договора международного в международной и внутренней сфере. Отказ от договора международного допустим только в соответствии с международным правом.
Договор международный, как и закон, обратной силы не имеет. Он действует лишь в отношении поведения, имеющего место после его вступления в силу. Участники могут придать договора международного обратную силу. Срок действия договора международного может быть продлён на условиях, в нём предусмотренных, или по взаимному соглашению (пролонгация). Возобновление действия договора международного после истечения срока его действия именуется реновацией.
Пересмотр (ревизия) договора международного производится с помощью поправок, изменений, дополнений по соглашению участников. Соглашение об изменении не связывает участников договора международного, которые не приняли это соглашение. Многосторонний договор международный может быть изменён во взаимоотношениях двух или нескольких участников при условии, что такая возможность предусмотрена или, по крайней мере, не запрещена договором международным. При этом изменение не должно затрагивать права остальных участников и не должно быть несовместимым с целями международного договора.
Право договора международного содержит презумпцию действительности: каждый действующий договор международный обязателен для участников, пока иное не установлено на основе международного права. Недействительность договора международного может быть относительной или абсолютной. Первая делает договор оспоримым, её основаниями являются ошибка, обман, подкуп представителя. Абсолютная недействительность означает ничтожность договора международного с самого начала. Её основания – принуждение представителя или государства, противоречие императивной норме международного права.
Прекращение договора международного или выход из него осуществляется согласно его постановлениям или по соглашению участников. В большинстве случаев договор международный прекращается в результате истечения срока или исполнения. Необоснованный отказ от договора международного не влечёт за собой его прекращения.
В международном праве предусмотрены для невыполнения договора международного. следующие основания: нарушение договора международного его участниками; невозможность исполнения договора международного; коренное изменение обстоятельств, при которых был заключён договор международный; появление новой императивной нормы, которой договор международный противоречит. При всех условиях намерение аннулировать договор международный должно быть чётко выражено. Протест против нарушения договора международного не означает отказа от него. Особое положение занимают договора международные о правах человека. Никакое нарушение такого договора международного не может служить основанием для отказа от него. Прекращение договора освобождает участников от обязанности выполнять его постановления, но не влияет на права и обязанности, обретённые в результате выполнения договора.
Приостановление - временное прекращение действия договора международного - может иметь место в соответствии с договором международным, с согласия участников, а также на основе международного права в случае существенного нарушения договора международного и временной невозможности выполнения. Приостановление временно освобождает участников от обязанности выполнять договор международный, но не влияет на приобретённые права и обязанности. Участники должны воздерживаться от действий, которые бы сделали возобновление договора невозможным. В последнее время всё чаще встречаются случаи прекращения и приостановления действия договора международного в соответствии с решениями международных организаций, обычно в качестве санкций за нарушение международного права. Договор международный представляет собой единое целое. Поэтому прекращение или приостановка действия может касаться лишь всего договора международного. Прекращение или приостановление действия отдельных положений возможно лишь тогда, когда это предусмотрено договором международным или согласовано между сторонами.
Международные нормы, регулирующие действие договором международным, кодифицированы. В некоторых странах приняты специальные законы о договоре международном. В Российской Федерации действует Федеральный закон «О международных договорах РФ» (1995 год).