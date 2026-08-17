ДОГОВОР ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ О КИТАЕ 1922

ДОГОВОР ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ О КИТАЕ 1922 года - формально провозгласил принцип уважения суверенитета , территориальной и административной неприкосновенности Китая.

Под­пи­сан 6 февраля пред­ста­ви­те­ля­ми Бель­гии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ита­лии, Ки­тая, Ни­дер­лан­дов, Пор­ту­га­лии, Соединенных Штатов Америки, Фран­ции и Япо­нии, уча­ст­во­вав­ши­ми в ра­бо­те Ва­шинг­тон­ской кон­фе­рен­ции 1921-1922 годов .

До­го­вор обя­зал под­пи­сав­шие его го­су­дар­ст­ва при­дер­жи­вать­ся в Ки­тае прин­ци­па «рав­ных воз­мож­но­стей» в об­лас­ти тор­го­вой и пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти, не пы­тать­ся при­об­ре­сти пра­ва и при­ви­ле­гии, ко­то­рые мог­ли бы на­нес­ти ущерб пра­вам и ин­те­ре­сам других стран - уча­ст­ниц до­го­во­ра. До­го­вор был на­прав­лен на ли­к­ви­да­цию мо­но­поль­ных по­зи­ций Япо­нии в Ки­тае, ко­то­рых она до­би­лась во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны , и на соз­да­ние еди­но­го фрон­та дер­жав для про­ти­во­дей­ст­вия на­зре­ваю­щей в Ки­тае ре­во­лю­ции.

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