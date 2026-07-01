ДОГА ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ДОГА ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ - молдавский и российский композитор, народный артист Союза Советских Социалистических Республик.
Окончил Кишинёвскую консерваторию по классу виолончели Г. С. Хохлова (1960 год) и по классу композиции С. М. Лобеля (1965 год). В 1957-1962 годах играл в оркестре Молдавского радио. В 1963-1967 годах преподавал композицию в Музыкальном училище имени Ш. Няги в Кишинёве, в 1967-1972 годах работал в Министерстве культуры Молдавской Советской Социалистической Республики. Живёт в Москве.
Мелодический дар Дога проявился в музыке к кинофильмам и телефильмам (всего свыше двухста) «Табор уходит в небо» (1976 год), «Мой ласковый и нежный зверь» (1978 год), «Мария, Мирабела» (1982 год) и других, в песнях («Мой белый город», 1971 год, и других). Автор двух балетов, произведений для симфонического оркестра (в том числе симфония, 1969 года), хора.