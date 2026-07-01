ДОГА ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ДОГА ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ - молдавский и российский композитор , народный артист Союза Советских Социалистических Республик.

Окон­чил Ки­ши­нёв­скую консерваторию по клас­су вио­лон­че­ли Г. С. Хох­ло­ва (1960 год) и по клас­су ком­по­зи­ции С. М. Ло­бе­ля (1965 год). В 1957-1962 годах иг­рал в ор­ке­ст­ре Молдавского ра­дио. В 1963-1967 годах пре­по­да­вал ком­по­зи­цию в Музыкальном учи­ли­ще имени Ш. Ня­ги в Ки­ши­нё­ве, в 1967-1972 годах ра­бо­тал в Министерстве куль­ту­ры Молдавской Советской Социалистической Республики. Жи­вёт в Мо­ск­ве.

Ме­ло­ди­че­ский дар Дога про­явил­ся в му­зы­ке к ки­но­филь­мам и те­ле­филь­мам (все­го свыше двухста) «Та­бор ухо­дит в не­бо» (1976 год), «Мой лас­ко­вый и неж­ный зверь» (1978 год), «Ма­рия, Ми­ра­бе­ла» (1982 год) и других, в пес­нях («Мой бе­лый го­род», 1971 год, и других). Ав­тор двух ба­ле­тов, про­из­ве­де­ний для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра (в том числе сим­фо­ния, 1969 года), хо­ра.