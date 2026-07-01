ДОФИНЕ
ДОФИНЕ - историческая область на юго-востоке Франции, в Альпах.
Расположена между Савойей на севере и Провансом на юге, охватывает территорию современных французских департаментов Изер, Дром и Верхние Альпы.
Дофине сложилась в XI веке после распада Бургундского королевства. Её ядром было графство Вьеннуа, к которому со временем был присоединён ещё ряд феодальных владений. Графы вьеннские из рода д’Альбон присвоили себе титул дофинов, отчего в XII веке на их владения было перенесено название Дофине В 1349 году граф Умберт II продал Дофине Карлу Валуа (будущему французскому королю Карлу V Мудрому). Дофине не была присоединена к королевскому домену, а стала апанажем (с центром в Гренобле) наследников престола, принимавших титул и герб дофинов вьеннских.
До начала XVII века Дофине сохраняла свои привилегии, в том числе провинц.иальные штаты (1357-1628 годы). В период Столетней войны 1337-1453 годов твёрдо поддерживала короля Франции. Во второй половине XVI века арена Религиозных (гугенотских) войн. Преследования гугенотов вызвали эмиграцию около 1/4 населения Дофине. В XVII-XVIII веках Дофине - очаг крупных народных движений. С разделом территории Франции в 1790 году на департаменты Дофине перестала существовать.