ДОФИНЕ

ДОФИНЕ - историческая область на юго-востоке Франции , в Альпах.

Рас­по­ло­же­на ме­ж­ду Са­вой­ей на се­ве­ре и Про­ван­сом на юге, ох­ва­ты­ва­ет тер­ри­то­рию современных французских де­пар­та­мен­тов Изер, Дром и Верх­ние Аль­пы.

Дофине сло­жи­лась в XI веке по­сле рас­па­да Бур­гунд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. Её ядром бы­ло граф­ст­во Вьен­нуа, к ко­то­ро­му со вре­ме­нем был при­сое­ди­нён ещё ряд феодальных вла­де­ний. Гра­фы вьенн­ские из ро­да д’Альбон при­свои­ли се­бе ти­тул до­фи­нов , от­че­го в XII веке на их вла­де­ния бы­ло пе­ре­не­се­но название Дофине В 1349 году граф Ум­берт II про­дал Дофине Кар­лу Ва­луа (бу­ду­ще­му французскому ко­ро­лю Кар­лу V Му­дро­му). Дофине не бы­ла при­сое­ди­не­на к ко­ро­лев­ско­му до­ме­ну, а ста­ла апа­на­жем (с цен­тром в Гре­ноб­ле) на­след­ни­ков пре­сто­ла , при­ни­мав­ших ти­тул и герб до­фи­нов вьенн­ских.

До начала XVII века Дофине со­хра­ня­ла свои при­ви­ле­гии, в том числе про­винц.иальные шта­ты (1357-1628 годы). В пе­ри­од Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов твёр­до под­дер­жи­ва­ла ко­ро­ля Фран­ции. Во второй половине XVI века аре­на Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн. Пре­сле­до­ва­ния гу­ге­но­тов вы­зва­ли эмиг­ра­цию около 1/4 на­се­ле­ния Дофине. В XVII-XVIII веках Дофине - очаг круп­ных народных дви­же­ний. С раз­де­лом тер­ри­то­рии Фран­ции в 1790 году на де­пар­та­мен­ты Дофине пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать.

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